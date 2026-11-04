Οι κόρες της Αρετής spoiler: Ο Νικόλας παραδίδεται στην αστυνομία

Τι θα δούμε, τις επόμενες εβδομάδες, στη σειρά του ALPHA

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Οι κόρες της Αρετής spoiler: Ο Νικόλας παραδίδεται στην αστυνομία
LIFESTYLE
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  • Ο Νικόλας τραυματίζεται σοβαρά σε επίθεση ενώ προσπαθεί να προστατεύσει την Άννα.
  • Η Αρετή επιστρέφει με τις κόρες της στο παλιό σπίτι, προκαλώντας συγκρούσεις με τη Ναταλία.
  • Ο Νικόλας δραπετεύει από το νοσοκομείο για να δει την Άννα και τελικά παραδίδεται μόνος του στην αστυνομία.
  • Η Ναταλία γίνεται το νέο πρόσωπο της εταιρίας καλλυντικών κρυφά από όλους.
  • Η Ναταλία και ο Αλέξης έρχονται πιο κοντά και ανταλλάσσουν ένα φιλί που μπορεί να αλλάξει τη σχέση τους.
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«Οι κόρες της Αρετής», στον ALPHA, κερδίζουν ένα σταθερό μερίδιο τηλεθεατών κρατώντας συντροφιά με διπλά επεισόδια κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Τις επόμενες εβδομάδες, η αγωνία «χτυπά» κόκκινο και η ιστορία αρχίζει να αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον.

H Άννα και ο Νικόλας πέφτουν θύματα βίαιης επίθεσης από δύο άνδρες. Η κατάσταση ξεφεύγει όταν ο Νικόλας μαχαιρώνεται σοβαρά προσπαθώντας να την προστατεύσει. Η Ναταλία κινητοποιείται άμεσα, καλώντας ασθενοφόρο και σπεύδοντας με τον Αλέξη και, τελικά, τον Κωνσταντίνο προς το σημείο, ενώ προσπαθεί να καθοδηγήσει την Άννα τηλεφωνικά για να κρατήσει τον Νικόλα στη ζωή.

Η Άννα, σε κρίση, αρνείται να επιστρέψει στο σπίτι, ενώ μαθαίνει πως ο Νικόλας κινδυνεύει με σύλληψη εξαιτίας της μήνυσης της μητέρας της. Την ίδια ώρα, η Αρετή κάνει μια απρόσμενη κίνηση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα, διεκδικώντας ξανά τον έλεγχο της ζωής της και των παιδιών της. Η Αρετή αποφασίζει να δεχθεί την πρόταση του Λεωνίδα και επιστρέφει με τις κόρες της στο παλιό τους σπίτι, το οποίο είχε αγοράσει ο Αλέξης για τη Ναταλία, παρότι εκείνη αρνήθηκε να το δεχθεί. Η απόφαση αυτή προκαλεί νέα σύγκρουση ανάμεσα σε μάνα και κόρες, καθώς η Ναταλία εξοργίζεται με τους χειρισμούς της Αρετής και δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο να εμπιστευτεί τον Αλέξη. Παρ’ όλα αυτά, τα συναισθήματά της για εκείνον δυναμώνουν και η ίδια αρχίζει να φοβάται πως ερωτεύεται στ’ αλήθεια. Την ίδια ώρα, ο Αλέξης, ύστερα από μία έντονη βραδιά με τον Κωνσταντίνο και τον Ανδρέα, παίρνει μία παράτολμη απόφαση: να κάνει τη Ναταλία το νέο πρόσωπο της εταιρίας καλλυντικών, κρυφά από όλους.

Κι ενώ όλα μοιάζουν να καταρρέουν, ο Νικόλας οδηγείται από το νοσοκομείο στην Αστυνομία για την υπόθεση αρπαγής ανηλίκου. O νεαρός το σκάει από το νοσοκομείο και γίνεται φυγάς, αποφασισμένος να δει για τελευταία φορά την Άννα πριν οδηγηθεί στη φυλακή. Η Άννα, διαλυμένη ψυχολογικά μετά την απόρριψή της από τη φωτογράφιση, καταρρέει όταν μαθαίνει πως στη θέση της επιλέχθηκε η Ναταλία. Η επανένωσή της με τον Νικόλα μετατρέπεται γρήγορα σε σκληρό καβγά, όταν εκείνος συνειδητοποιεί πως η Άννα κλαίει περισσότερο για το χαμένο όνειρο της δημοσιότητας και των περιοδικών παρά για τη δική του μοίρα. Ο Νικόλας φεύγει συντετριμμένος και λίγο αργότερα παραδίδεται μόνος του στην αστυνομία.

H Ναταλία και ο Αλέξης έρχονται πιο κοντά από ποτέ. Μέσα σε μια νύχτα γεμάτη βόλτες, γέλια και εξομολογήσεις, οι δυο τους παραδίδονται επιτέλους στο συναίσθημα. Αυτή τη φορά, όμως, το φιλί τους ίσως αλλάξει τα πάντα.

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