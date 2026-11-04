Αντώνης Σρόιτερ: Το ατύχημα που τον έκανε να παρουσιάζει το δελτίο κουτσαίνοντας

Snapshot Ο Αντώνης Σρόιτερ είχε ατύχημα πριν από περίπου δέκα ημέρες, όταν έπεσε από σκάλα στο σπίτι του.

Παρά τον τραυματισμό, δεν έσπασε τίποτα, αλλά πονάει και παρουσιάζει το δελτίο ειδήσεων κουτσαίνοντας.

Το ατύχημα συνέβη ενώ ήταν μόνος του και προσπαθούσε να κατέβει από τη σκάλα που μετακινήθηκε ξαφνικά.

Συνεχίζει κανονικά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις στον Alpha, αλλά με περιορισμένες κινήσεις και μετακινήσεις.

Εκτιμά ότι θα χρειαστεί περίπου μία ακόμα εβδομάδα για να επανέλθει πλήρως στις καθημερινές του δραστηριότητες. Snapshot powered by AI

Ο Αντώνης Σρόιτερ αποκάλυψε πως είχε ένα ατύχημα στο σπίτι του πριν από περίπου δέκα ημέρες, όταν έπεσε από μια σκάλα την ώρα που έκανε εργασίες. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alpha εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό του, με αποτέλεσμα να κάνει το δελτίο ειδήσεων κουτσαίνοντας, όπως ο ίδιος ανέφερε το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Happy Day».

Καλεσμένος της Σταματίνας Τσιμτσιλή, ο Αντώνης Σρόιτερ περιέγραψε με αρκετή δόση χιούμορ πώς συνέβη το ατύχημα, εξηγώντας ότι η σκάλα στην οποία βρισκόταν μετακινήθηκε την ώρα που προσπαθούσε να κατέβει.

«Έφαγα μια ωραία τούμπα πριν από 10 μέρες, έπεσα από μια σκάλα και έχω γυρίσει πόδια. Δεν έχω σπάσει κάτι, αλλά κοπανήθηκα καλά. Έκανα μια δουλειά, πήγα να κατέβω από τη σκάλα, η σκάλα είχε άλλη άποψη, έφυγε μόνη της χωρίς εμένα», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, εκείνη τη στιγμή βρισκόταν μόνος στο σπίτι, ενώ, παρά τον πόνο που εξακολουθεί να αισθάνεται, αντιμετωπίζει το περιστατικό με αυτοσαρκασμό. «Τώρα γελάω, η αλήθεια είναι ότι πονάω και γελάω ταυτόχρονα», σχολίασε, κάνοντας στη συνέχεια και ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τα ατυχήματα που συμβαίνουν όσο μεγαλώνει κανείς.

Κάνει δελτίο ειδήσεων κουτσαίνοντας

Παρά τον τραυματισμό του, ο Αντώνης Σρόιτερ συνεχίζει κανονικά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις στον Alpha, ωστόσο αναγκάστηκε να περιορίσει τις μετακινήσεις του και τις κινήσεις του μέσα στην καθημερινότητα.

Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι παρουσιάζει όρθιος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων κάνει την κατάσταση λίγο πιο δύσκολη, καθώς εξακολουθεί να μην μπορεί να περπατήσει με άνεση.

«Κάνω δελτίο κουτσαίνοντας, δεν περπατάω πολύ, έχω κόψει λίγο κινήσεις. Θέλω καμιά βδομάδα ακόμα να μαζευτώ», ανέφερε, εκτιμώντας ότι σύντομα θα έχει επανέλθει πλήρως στις καθημερινές του δραστηριότητες.

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