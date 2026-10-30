Ισπανία: Αρχηγός της τουρκικής μαφίας εκτελέστηκε μέσα σε νοσοκομείο – Βίντεο

Η δολοφονία του Μέκιν Μπουγιουκντενίζ αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών στους κύκλους της τουρκικής μαφίας

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ισπανία: Αρχηγός της τουρκικής μαφίας εκτελέστηκε μέσα σε νοσοκομείο – Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μέκιν Μπουγιουκντενίζ, αρχηγός της τουρκικής μαφίας «10 Αδελφοί», εκτελέστηκε μέσα σε νοσοκομείο στην Ισπανία μπροστά στη σύζυγό του.
  • Η δολοφονία αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών στους κύκλους της τουρκικής μαφίας.
  • Ο Μπουγιουκντενίζ είχε προηγουμένως δεχθεί απόπειρα δολοφονίας στις 16 Οκτωβρίου, όπου τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια.
  • Αρνήθηκε να καταθέσει στις ισπανικές αρχές και γι’ αυτό το δωμάτιό του δεν φυλασσόταν από αστυνομικούς.
  • Είχε δικό του σωματοφύλακα λόγω ανησυχίας για νέα επίθεση.
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Μέσα σε νοσοκομείο της Ισπανίας και μπροστά στα μάτια της συζύγου του εκτελέστηκε ο Μέκιν Μπουγιουκντενίζ, αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης «10 Αδελφοί» που έχει έδρα την Κωνσταντινούπολη.

Σε βίντεο έχει καταγραφεί ο εκτελεστής του Τούρκου μαφιόζου ο οποίος φοράει κράνος και μπαίνει διακριτικά στο δωμάτιο του. Ο Μπουγιουκντενίζ βρισκόταν στο νοσοκομείο καθώς ανάρρωνε από μία απόπειρα δολοφονίας του στις 16 Οκτωβρίου. Τότε ένα αυτοκίνητο τον πλησίασε την ώρα που περπατούσε στον δρόμο και δέχθηκε 10 σφαίρες. Τραυματίστηκε κυρίως στα πόδια και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Ωστόσο αρνήθηκε να δώσει κατάθεση στις ισπανικές αρχές και γι’ αυτό το δωμάτιο του δεν φυλασσόταν από αστυνομικούς. Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, είχε δικό του σωματοφύλακα αφού ανησυχούσε ότι θα γίνει ξανά στόχος επίθεσης.

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