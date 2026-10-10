Σαλαμίνα: Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα και άρπαξαν τις κασετίνες

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Σωτήρης Σκουλούδης

Σαλαμίνα: Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα και άρπαξαν τις κασετίνες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Δράστες προκάλεσαν έκρηξη σε ΑΤΜ σε σούπερ μάρκετ στη Σαλαμίνα τα ξημερώματα του Σαββάτου.
  • Οι δράστες αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα μετά την έκρηξη.
  • Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
  • Δεν έχει γίνει γνωστό το ποσό που αφαίρεσαν οι δράστες.
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Έκρηξη σε ΑΤΜ που βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ στην οδό Φανερωμένης, στη Σαλαμίνα, προκάλεσαν δράστες στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, αφαιρώντας στη συνέχεια τις κασετίνες με τα χρήματα.

Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ παραμένει άγνωστο το πόσο με το οποίο διέφυγαν οι δράστες.

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