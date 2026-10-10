Σαλαμίνα: Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα και άρπαξαν τις κασετίνες

Snapshot Δράστες προκάλεσαν έκρηξη σε ΑΤΜ σε σούπερ μάρκετ στη Σαλαμίνα τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Οι δράστες αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα μετά την έκρηξη.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Δεν έχει γίνει γνωστό το ποσό που αφαίρεσαν οι δράστες. Snapshot powered by AI

Έκρηξη σε ΑΤΜ που βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ στην οδό Φανερωμένης, στη Σαλαμίνα, προκάλεσαν δράστες στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, αφαιρώντας στη συνέχεια τις κασετίνες με τα χρήματα.

Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ παραμένει άγνωστο το πόσο με το οποίο διέφυγαν οι δράστες.