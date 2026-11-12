Ο Βεζούβιος έθαψε ντουλάπα στην Πομπηία: Αποκαλύφθηκαν τα μυστικά της γυναίκας που την γέμισε
Αρχαιολόγοι στην Πομπηία ανακατασκεύασαν μια ξύλινη ντουλάπα που έμεινε σφραγισμένη για σχεδόν δύο χιλιετίες, αποκαλύπτοντας τα προσωπικά αντικείμενα μίας κατοίκου
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Η ηφαιστειακή έκρηξη του Βεζουβίου το 79 μ.Χ. «πάγωσε» τον χρόνο στην Πομπηία, αφήνοντας πίσω της μοναδικά τεκμήρια της ρωμαϊκής καθημερινότητας.
Σύμφωνα με τα νεότερα ευρήματα από το Αρχαιολογικό Πάρκο της πόλης, ειδικοί κατάφεραν να ανακατασκευάσουν μια απλή ξύλινη ντουλάπα που παρέμεινε άθικτη και κλειστή επί αιώνες σε μια κατοικία επί της Via dell'Abbondanza.
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