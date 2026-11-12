Renault: Το 5 E-Tech κερδίζει σε αυτονομία και αποκτά έκδοση Roland-Garros

Παράλληλα, η γκάμα το στη χώρα μας εμπλουτίζεται με την ειδική έκδοση Roland-Garros, η οποία συνδυάζει το ισχυρότερο σύστημα κίνησης με σχεδιαστικές αναφορές στο διάσημο γαλλικό τουρνουά τένις.

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