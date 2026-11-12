Από τα κρατητήρια στα νοσοκομεία: Τα 56 έφτασαν τα «εγκαταλελειμμένα» παιδιά στο Παίδων

Snapshot Στα νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού» φιλοξενούνται 56 ανήλικοι που δεν έχουν κατάλληλη δομή για φιλοξενία, αριθμός ρεκόρ για το νοσοκομείο.

Πολλά παιδιά παραμένουν στα νοσοκομεία υπό εισαγγελική εντολή χωρίς να είναι άρρωστα, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες προνοιακές δομές.

Η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει ότι τα παιδιά πηγαινοέρχονται μεταξύ νοσοκομείων και αστυνομικών τμημάτων λόγω έλλειψης κατάλληλων δομών, υπογραμμίζοντας την αδυναμία του κράτους να τα προστατεύσει.

Καμία ανήλικη δεν βρίσκεται πλέον σε κρατητήρια υπό καθεστώς «Προστατευτικής Φύλαξης», μετά από δημόσιες αντιδράσεις και ερωτήσεις στη Βουλή.

Ο αριθμός των παιδιών σε μονάδες παιδικής προστασίας μειώθηκε πάνω από 50% τα τελευταία έξι χρόνια, από 2.200 το 2020 σε 965 σήμερα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής. Snapshot powered by AI

Δεν βρέθηκε κατάλληλη δομή για την τρίτη ανήλικη (15χρονη) που βρισκόταν σε κρατητήριο στη ΓΑΔΑ, σε καθεστώς «Προστατευτικής Φύλαξης» ύστερα από παραγγελία της εισαγγελίας ανηλίκων και τελικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων.

Σύμφωνα με την έρευνα του Newsbomb, αυτή τη στιγμή τα «εγκαταλελειμμένα» παιδιά που βρίσκονται Νοσοκομείο Παίδων είναι 56 - αριθμός ρεκόρ για τα δεδομένα του Νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα, 35 παιδιά βρίσκονται στο «Αγία Σοφία» και 21 παιδιά στο «Αγλαία Κυριακού». Σημειώνεται ότι αυτά τα παιδιά ζουν υπό συνθήκες νοσηλείας, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, μέχρι να βρεθεί κατάλληλη δομή να τα φιλοξενήσει. Ωστόσο τα περισσότερα καταλήγουν να μεγαλώνουν μέσα στο νοσοκομείο, καθώς δεν τα δέχεται κάποια προνοιακή δομή. Ξεχνιούνται, μέχρι που γίνονται «αόρατα» για τις κοινωνικές υπηρεσίες, όχι όμως και για το προσωπικό του νοσοκομείου (γιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί) που καθημερινά δίνουν ένα αγώνα για τα φροντίζουν, όχι επειδή είναι άρρωστα, αλλά επειδή έχουν ανάγκη από λίγη ζεστασιά και αγάπη.

Ο αέναος κύκλος της ντροπής: "Παρκαρισμένα" παιδιά από τα νοσοκομεία στα αστυνομικά τμήμα και ξανά πίσω..

Για «παρκαρισμένα» παιδιά που πηγαινοέρχονται από τα νοσοκομεία Παίδων στα αστυνομικά τμήματα, κάνει λόγο ο Μιχάλης Γιαννάκος, Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, που καλεί την πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε: «Είναι όνειδος για το κράτος κοινωνικής προστασίας της χώρας μας, να παραμένουν "παρκαρισμένα παιδιά" με εισαγγελική εντολή, κακοποιημένα στα νοσοκομεία, λόγω έλλειψης προνοιακών μονάδων και να πηγαινοέρχονται στα αστυνομικά τμήματα. Τα παιδιά αυτά, ουσιαστικά τα κακοποιεί το κράτος κοινωνικής προστασίας για δεύτερη φορά και τα υποχρεώνει να ζουν σε ένα θάλαμο νοσοκομείου, χωρίς να είναι άρρωστα. Δεν πηγαίνουν σχολείο, δεν πηγαίνουν φροντιστήριο, δεν κάνουν δραστηριότητες και δεν παρακολουθούν κάποιο προγράμματα κοινωνικής επανένταξης. Και φυσικά από τα νοσοκομεία δεν μπορούν να προχωρήσουν σε προγράμματα υιοθεσίας και αναδοχής. Η λύση δεν είναι να "παρκάρουμε" τα παιδιά στο νοσοκομείο, και σίγουρα η λύση δεν είναι να τα στέλνουμε στα κρατητήρια των αστυνομικών τμημάτων, επειδή δεν βρίσκεται προνοιακή μονάδα».

Ο προεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος / INTIME NEWS

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, ειδικά αυτή την περίοδο με την έξαρση των παιδικών ιώσεων, τα δυο νοσοκομεία να κάνουν υπεράνθρωπο αγώνα να αντεπεξέλθουν, καθώς με 56 παιδιά να βρίσκονται με εισαγγελική εντολή στα δύο νοσοκομεία είναι σαν να λειτουργούν επιπλέον, άλλα δύο νοσοκομεία: «Δύο κλινικές παιδιατρικές θέλουμε για αυτά τα 56 παιδιά. Το "Αγλαία Κυριακού" το χειμώνα, βάζει ράντζα. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα άρρωστα παιδιά. Και ειδικά τώρα με την έξαρση των ιώσεων, τα παιδιά που ασθενούν δεν μπορούν να μπουν στον θάλαμο με τα υγιή παιδιά που βρίσκονται στα νοσοκομεία με εισαγγελική παραγγελία. Θα κολλήσουν και αυτά. Δηλάδη, φιλοξενούνται παιδιά με ιώσεις σε ράντζα. 56 υγιή παιδιά, σημαίνει ότι έχουμε φτιάξει μια "άτυπη" προνοιακή μονάδα μέσα στο νοσοκομείο. Αυτά τα παιδιά, δεν πιάνουν μόνο 56 κλίνες, αλλά πολλές περισσότερες. Κάποιο παιδί μπορεί να είναι μόνο του σε θάλαμο με 4 κλίνες. Αν κάνετε τους πολλαπλασιασμούς θα καταλάβετε...»

Καμία ανήλικη δεν βρίσκεται πλέον στα κρατητήρια σε καθεστώς "Προστατευτικής Φύλαξης"

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες μέρες έχει προκαλέσει σάλο το γεγονός ότι 3 ανήλικα κορίτσια, ηλικίας 15 και 16 ετών, βρίσκονταν στα κρατητήρια, χωρίς να εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά ή να κατηγορούνται για κάποιο παράπτωμα, απλά και μόνο επειδή η πολιτεία δεν κατάφερε να βρει θέσεις σε κατάλληλες δομές για να τις φιλοξενήσουν. Η μία από τις τρεις ανήλικες μάλιστα, μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Παίδων στο αστυνομικό τμήμα Καισαριανής και από εκεί σε κρατητήριο στη ΓΑΔΑ, διαμένοντας 1 μήνα σε κελί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας στις 6 Νοεμβρίου: «Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σε εκτέλεση σχετικών παραγγελιών των αρμόδιων Εισαγγελικών Αρχών, ανέλαβε την προστατευτική φύλαξη τριών ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 15 και 16 ετών, με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία και τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντός τους».

«Καταιγίδα» ερωτήσεων στη Βουλή για το θέμα

Η υπόθεση έφτασε μέχρι και την Βουλή, με σχετικές ερωτήσεις από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Μάλιστα, η βουλευτής Σία Αναγνωστοπούλου από την ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ επισκέφτηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, τον 4ο όροφο της ΓΑΔΑ, για να διαπιστώσει κάτω από ποιες συνθήκες κρατούνται οι ανήλικες που μπαίνουν με εντολή της εισαγγελίας ανηλίκων υπό το καθεστώς «Προστατευτικής Φύλαξης».

«Τα παιδιά μένουν μέσα σε κελιά στον 4 όροφο, διπλά σε κελιά με κρατούμενος ανηλικους με παραβατική συμπεριφορά. Δηλαδή, φυλάσσονται στα κελιά των παραβατικών ανηλίκων. Μας τα έδειξαν τα κελιά, απλά δεν είναι κλειδωμένα. Τα παιδιά που βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας, δεν είναι κλειδωμένα μέσα στα κελιά. Βγαίνουν, κυκλοφορούν σε συγκεκριμένο χώρο. Τρώνε το φαγητό του κρατητηρίου. Δεν είναι τόπος προστασίας των παιδιών που δεν υπάρχει δομή να τα παραλάβει. Δεν γίνεται να πηγαίνουν στην αστυνομία και στα κρατητήρια. Δεν είναι τόπος προστασίας φύλαξης ανηλίκων. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται λόγω οικογενειακών προβλημάτων προστασία. Δεν υπάρχουν δομές και καταλήγουν στην αστυνομία, δεν είναι λύση αυτή».

Τι είναι το καθεστώς «Προστατευτικής Φύλαξης»

Πηγές από την εισαγγελία Αθηνών, αναφέρουν στο Newsbomb ότι, «ολες οι υποθέσεις των ανηλίκων κρίνονται ad hoc. Υπάρχουν παιδιά στο νοσοκομείο Παίδων που είναι επικίνδυνα για τα άλλα παιδιά, τους εαυτούς τους, ακόμα και τους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Σπάνε τα δωμάτια, προσπαθούν να φύγουν και εμφανίζουν άκρως επιθετική συμπεριφορά. Πολλές φορές δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το καθεστώς "Προστατευτικής φύλαξης" είναι πάντα προς το συμφέρον του παιδιού, όπως ορίζει το άρθρο 118 του Προεδρικού Διατάγματος, 141/91, ενώ όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται στο πλαίσιο του άρθρου 3 της σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που αναφέρει ότι, σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά από δημόσιες και ιδιωτικές αρχές πρωταρχικό μέλημα πρέπει να είναι το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού. Επιπλέον, σε προστατευτική φύλαξη τίθενται πρόσωπα που λόγω ηλικίας, ή ψυχικής και πνευματικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται, είναι επικίνδυνα για τη δημόσια τάξη και εκθέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο.Δεν είναι σύλληψη, δεν είναι κλειδωμένοι στο κρατητήριο και συντάσσεται έκθεση».

Πάνω από 50% έχουν μειωθεί τα παιδιά που βρίσκονται σε μονάδες παιδικής προστασίας μέσα σε 6 χρόνια

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που δημοσιεύτηκαν στις 12 Οκτωβρίου 2026, οι ανήλικοι που βρίσκονται σε μονάδες παιδικής προστασίας είναι μόλις 965, τη στιγμή που το 2020 ήταν 2.200.

Συγκεκριμένα το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αναφέρει:

Το 2019 η Πολιτεία δεν γνώριζε καν με ακρίβεια πόσα παιδιά ζούσαν στα ιδρύματα, ποια ήταν και ποιες ήταν οι ανάγκες τους. Η συστηματική καταγραφή τους ήταν το πρώτο βήμα μιας πολιτικής που είχε από την αρχή έναν ξεκάθαρο στόχο: τα παιδιά να ζουν σε οικογένειες και όχι σε δομές.

Η πρώτη πλήρης εικόνα που αποκτήθηκε το 2020 κατέγραψε περίπου 2.200 παιδιά. Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο αριθμός των ανηλίκων στις Μονάδες Παιδικής Προστασίας έχει περιοριστεί στους 965.

Η καταγραφή των παιδιών, η επιτάχυνση των διαδικασιών, η ενίσχυση της αναδοχής και της τεκνοθεσίας και η δημιουργία νέων δυνατοτήτων για παιδιά με αναπηρία και μεγαλύτερους εφήβους αποτέλεσαν τα βασικά εργαλεία της πολιτικής αποϊδρυματοποίησης(...)».

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