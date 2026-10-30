Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ ανηλίκων Ρομά - Τον χτύπησαν με γκλοπ στο κεφάλι

Snapshot Δύο ανήλικοι Ρομά επιτέθηκαν άγρια σε 14χρονο με γκλοπ στο κεφάλι σε πλατεία του Πύργου Ηλείας.

Οι δράστες έκλεψαν το κινητό του θύματος και διέφυγαν με όχημα που οδηγούσε ενήλικη γυναίκα παρούσα στο περιστατικό.

Συνελήφθησαν οι δύο ανήλικοι, οι μητέρες τους και μία ακόμη γυναίκα, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν σωματική βλάβη, κλοπή και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων.

Οι μητέρες κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας και αφέθηκαν ελεύθερες.

Για τον τραυματισμένο 14χρονο παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας. Snapshot powered by AI

Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ ανηλίκων Ρομά σημειώθηκε σε πλατεία του Πύργου Ηλείας το μεσημέρι της Τετάρτης 28/10, με αποτέλεσμα ένας 14χρονος να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και να συλληφθούν οι δύο ανήλικοι και τρεις ενήλικες.

Σύμφωνα με το patrisnews, οι δύο ανήλικοι επιτέθηκαν σε έναν 14χρονο με γροθιές, κλωτσιές, ακόμα και με γκλοπ στο κεφάλι. Μάλιστα, κατά τον καβγά το κινητό του θύματος έπεσε στο δρόμο, με τους δύο δράστες να το αρπάζουν και να διαφεύγουν με όχημα που οδηγούσε μία ενήλικη γυναίκα, η οποία ήταν παρούσα στην επίθεση.

Σε βάρος των δραστών σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη, κλοπή, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εξύβριση και απειλή. Οι δύο μητέρες των παιδιών κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και αφέθηκαν ελεύθερες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ για τον τραυματισμένο 14χρονο παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

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