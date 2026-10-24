Νέα Μάκρη: Συνελήφθη 25χρονος για βιασμό και αρπαγή ανήλικης

Snapshot Ο 25χρονος καταζητούνταν με ένταλμα για βιασμό και αρπαγή ανηλίκου από το 2024.

Φέρεται να ανάγκασε την ανήλικη να τον ακολουθήσει στο σπίτι του και να προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Κράτησε παράνομα την ανήλικη στο σπίτι του για δύο ημέρες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητούνταν με ένταλμα για βιασμό και αρπαγή ανηλίκου, προχώρησαν αστυνομικοί το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου 2026, στη Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων τον εντόπισαν έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.

Ο 25χρονος κατηγορείται ότι το 2024 ανάγκασε με τη βία μία ανήλικη να τον ακολουθήσει στο σπίτι του, όπου φέρεται να προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, φέρεται επίσης να την κράτησε παράνομα στο σπίτι του για δύο ακόμη ημέρες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.