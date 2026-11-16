Snapshot Η προθεσμία υποβολής της ΕΑΕ 2026 για την προκαταβολή Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης λήγει στις 19 Νοεμβρίου 2026.

Η προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου περιλαμβάνει αιτήσεις και τροποποιήσεις που υποβάλλονται έως τις 19 Νοεμβρίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Οι Παρεμβάσεις που αφορούν είναι η Βιολογική γεωργία, η Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών και το πρόγραμμα Κομφούζιο.

Η ΑΑΔΕ καλεί τους παραγωγούς και τους φορείς να προτεραιοποιήσουν τις υποβολές τους βάσει των καταληκτικών ημερομηνιών.

Αναλυτικές πληροφορίες και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις είναι διαθέσιμες στη σελίδα myAGRO της ΑΑΔΕ. Snapshot powered by AI

Με στόχο να λάβουν την προκαταβολή όσο το δυνατόν περισσότεροι παραγωγοί, χωρίς καμία μετακίνηση στο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή στην προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου περιλαμβάνονται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι αιτήσεις και οι τροποποιήσεις που υποβάλλονται έως και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 για τις Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης:

• Βιολογική γεωργία (Π3-70-2.1), Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών (Π3-70-1.5), και Κομφούζιο (Π3-70-1.3.-2).

Η ΑΑΔΕ καλεί τους παραγωγούς και τους φορείς υποβολής να προτεραιοποιήσουν τις υποβολές των αιτήσεων σύμφωνα με τις καταληκτικές ημερομηνίες.

Αναλυτική ενημέρωση και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις είναι διαθέσιμες στη σελίδα myAGRO της ΑΑΔΕ (aade.gr/myagro).