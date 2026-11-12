Γιατί η Ρωσία κανει πειράματα σε 7.000 ηλικιωμένους πιθήκους;

O Πούτιν, ο Κόβαλτσουκ και η εμμονή για την μακροζωία

Δημήτρης Δρίζος

Γιατί η Ρωσία κανει πειράματα σε 7.000 ηλικιωμένους πιθήκους;
WHAT THE FACT
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  • Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ξεκινήσει έρευνα με τη συμμετοχή ηλικιωμένων πιθήκων για τη μελέτη της γήρανσης και την παράταση της ανθρώπινης ζωής.
  • Το Ινστιτούτο Κουρτσάτοφ στη Μόσχα, υπό τη διεύθυνση Μιχαήλ Κοβάλτσουκ, πραγματοποιεί εκτεταμένες βιοχημικές και νευρολογικές εξετάσεις σε πάνω από 7.000 πιθήκους.
  • Ο Πούτιν έχει εκφράσει επανειλημμένα το ενδιαφέρον του για την πιθανότητα οι άνθρωποι να ζουν έως και 150 χρόνια, βασιζόμενος σε εξελίξεις στη βιοτεχνολογία και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων.
  • Σε συνομιλία με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Πούτιν υποστήριξε ότι η μακροζωία μπορεί να επιτευχθεί μέσω συνεχών μεταμοσχεύσεων και τεχνολογικών προόδων.
  • Ο Πούτιν θεωρεί πως τα 70 χρόνια σήμερα δεν είναι ηλικία, αλλά αρχή της ζωής, και πιστεύει ότι η παράταση της ζωής παραμένει πάντα ανεπαρκής όπως και τα χρήματα.
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Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επιστρατεύσει χιλιάδες ηλικιωμένους πιθήκους, σε μια προσπάθεια να ανακαλύψει τα μυστικά της μακροζωίας και να ξεγελάσει τον θάνατο.

Ο Μιχαήλ Κοβάλτσουκ, στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου και διευθυντής του Ινστιτούτου Κουρτσάτοφ στη Μόσχα, ενός από τα μεγαλύτερα κρατικά ερευνητικά κέντρα της Ρωσίας, βρίσκεται επικεφαλής μιας μελέτης για τους βιολογικούς μηχανισμούς της γήρανσης. Απώτερος στόχος του εγχειρήματος είναι να κατανοήσουν οι επιστήμονες πώς μπορεί να παραταθεί η διάρκεια ζωής των ανθρώπων.

Το ερευνητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την εξέταση περισσότερων από 7.000 πιθήκων, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και μια ιδιαίτερη ομάδα ηλικιωμένων ζώων, ηλικίας από 20 έως 30 ετών. Οι ερευνητές πραγματοποιούν εκτεταμένες βιοχημικές, δομικές, αγγειακές και νευρολογικές εξετάσεις, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη διαδικασία της γήρανσης και να εντοπίσουν τις αλλαγές που προκαλεί στον οργανισμό το πέρασμα του χρόνου.

«Εξετάζουμε ηλικιωμένους πιθήκους για να παρατηρήσουμε όλα τα στάδια της γήρανσης», δήλωσε ο Κοβάλτσουκ σε δημοσιογράφους, στο Φόρουμ Γονιδιωματικής του Ινστιτούτου Κουρτσάτοφ στη Μόσχα, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Κοβάλτσουκ θεωρείται εδώ και χρόνια στενός φίλος και άτυπος επιστημονικός σύμβουλος του Πούτιν, ιδιαίτερα σε ζητήματα γενετικής και προηγμένης έρευνας. Ο αδελφός του, ο δισεκατομμυριούχος τραπεζίτης Γιούρι Κοβάλτσουκ, συγκαταλέγεται επίσης στους ισχυρότερους και παλαιότερους συνεργάτες του Ρώσου ηγέτη.

Η εμμονή του Πούτιν με τη μακροζωία

Ο Πούτιν, ο οποίος έγινε 74 ετών τον περασμένο μήνα και βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο φημών σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, έχει εκφράσει επανειλημμένα το ενδιαφέρον του για την προοπτική σημαντικής παράτασης της ανθρώπινης ζωής.

Το 2025, κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής στο Πεκίνο, ο Ρώσος πρόεδρος καταγράφηκε να συζητά με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν το ενδεχόμενο οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν έως και 150 χρόνια. Η συνομιλία αποκαλύφθηκε όταν ένα μικρόφωνο παρέμεινε κατά λάθος ανοιχτό.

«Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο νεότερος γίνεσαι», φέρεται να είπε ο Πούτιν στους δύο ηγέτες, υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι οι εξελίξεις στη βιοτεχνολογία θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τα όρια της ανθρώπινης ζωής.

«Παλαιότερα οι άνθρωποι σπάνια έφταναν τα 70 χρόνια, αλλά σήμερα, στα 70 σου, είσαι ακόμη παιδί», πρόσθεσε.

Ο Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκε θετικός σε αυτή την προοπτική, απαντώντας: «Σε αυτόν τον αιώνα προβλέπεται ότι ίσως καταστεί δυνατό οι άνθρωποι να φτάνουν τα 150 χρόνια ζωής».

Ο Ρώσος πρόεδρος έχει αναφερθεί και σε άλλες δημόσιες εμφανίσεις του στο ενδεχόμενο ακραίας παράτασης του προσδόκιμου ζωής. Το 2025, κατά τη διάρκεια έκθεσης τεχνητής νοημοσύνης στη Μόσχα, αφού παρακολούθησε ένα ρομπότ να χορεύει, αναρωτήθηκε εάν θα μπορούσε και ο ίδιος να φτάσει τα 150 χρόνια.

«Πιθανότατα είναι εφικτό να φτάσει κανείς τα 150», είπε, προσθέτοντας με νόημα: «Όμως, πάνω απ' όλα, πάντα θα είναι λίγο, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα χρήματα. Ποτέ δεν είναι αρκετά».

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