Περού: Επική μεταμφίεση μυστικών αστυνομικών για «ντου» σε σπίτι συμμορίας ναρκωτικών

Snapshot Μυστικοί αστυνομικοί στο Περού μεταμφιέστηκαν σε φοιτητή και ασθενή σε αναπηρικό καροτσάκι για να εισβάλουν σε σπίτι συμμορίας ναρκωτικών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κοντά σε σχολείο και νοσοκομείο, γεγονός που απαιτούσε διακριτική προσέγγιση χωρίς να κινήσει υποψίες.

Η αστυνομία προχώρησε στην έφοδο μετά από αγορά κοκαΐνης που παρείχε αποδεικτικά στοιχεία για τις παράνομες δραστηριότητες.

Συνελήφθησαν τρία μέλη της συμμορίας «Los Santurrones de San Juan» και κατασχέθηκαν εκατοντάδες δόσεις κοκαΐνης στο σπίτι.

Ο συντονισμός μεταξύ των μεταμφιεσμένων αστυνομικών επέτρεψε την αιφνιδιαστική είσοδο και επιτυχία της επιχείρησης. Snapshot powered by AI

Μια ασυνήθιστη σκηνή καταγράφηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στο Περού, όταν μεταμφιεσμένοι μυστικοί πράκτορες έκαναν έφοδο σε ένα σπίτι που βρισκόταν τα μέλη συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά.

Ο ένας μεταμφιεσμένος σε φοιτητή με ένα σακίδιο στην πλάτη, τσουλάει ένα αναπηρικό καροτσάκι στο οποίο κάθεται ένας άνδρας... Ξαφνικά σηκώνεται και με ένα σφυρί χτυπάει την πόρτα ενός σπιτιού.

Οι απίθανες αυτές εικόνες ήταν μέρος μιας στρατηγικής της αστυνομίας, ώστε να μην κινήσει υποψίες πλησιάζοντας στο σπίτι, καθώς δίπλα υπήρχε ένα σχολείο και ένα νοσοκομείο, κατά συνέπεια η ανάμειξή τους με το πλήθος ήταν σχετική.

Η παρέμβαση ξεκίνησε αφού ένας από τους μυστικούς αξιωματούχους έκανε αγορά κοκαΐνης, η οποία κατέστησε δυνατή τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων για την υποτιθέμενη παράνομη δραστηριότητα και έδωσε τη θέση της στην είσοδο των άλλων αστυνομικών.

Μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές, όπως αναφέρει το eltiempo, ήταν όταν ο μυστικός αστυνομικός σε ρόλο φοιτητή, έδωσε το σύνθημα στον «ασθενή» συνάδελφό του, λέγοντάς του «σήκω, Λάζαρε». Αυτό ήταν ο άνδρας στο αναπηρικό καρότσι, σηκώθηκε, έβγαλε ένα σφυρί που κουβαλούσε κρυμμένο και άρχισε να χτυπά τον φράχτη για να διευκολύνει την είσοδο.

Ο ελιγμός επέτρεψε στους αξιωματούχους να μπουν στο κτίριο και να αιφνιδιάσουν όσους βρίσκονταν μέσα, προχωρώντας στη σύλληψη τριών μελών της συμμορίας «Los Santurrones de San Juan», που χρησιμοποιούσαν το σπίτι ως σημείο διανομής ναρκωτικών, ενώ στο ακίνητο βρέθηκαν εκατοντάδες δόσεις κοκαΐνης.

🇵🇪 | En Perú, policías encubiertos disfrazados de escolar y de paciente en silla de ruedas allanan la casa de un traficante. https://t.co/4kPC2GCFvc — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 11, 2026

Διαβάστε επίσης