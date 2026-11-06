Περού: Περισσότερες από 3.000 ταραντούλες εντοπίστηκαν σε βαλίτσες επιβατών στο αεροδρόμιο της Λίμα

Snapshot Περισσότερες από 3.000 ταραντούλες βρέθηκαν κρυμμένες σε βαλίτσες τριών αλλοδαπών στο αεροδρόμιο της Λίμας, Περού.

Οι ταραντούλες προέρχονταν από διάφορες περιοχές του Περού και περιλάμβαναν αυγά, νεαρά και ενήλικα δείγματα.

Οι δύο Γερμανοί και ο Πολωνός συνελήφθησαν για παράνομη μεταφορά άγριας πανίδας και αντιμετωπίζουν δίωξη από την εισαγγελία.

Οι ταραντούλες πωλούνται λαθραία στην Ευρώπη έως και 500 ευρώ η καθεμιά, καθιστώντας το λαθρεμπόριο ιδιαίτερα κερδοφόρο.

Το λαθρεμπόριο ειδών άγριας πανίδας αποφέρει παγκοσμίως έσοδα ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, σύμφωνα με την Interpol. Snapshot powered by AI

Περισσότερες από 3.000 ταραντούλες εντοπίστηκαν σε βαλίτσες τριών επιβατών, οι οποίοι ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο της Λίμας, στο Περού, προς τη Γερμανία.

Οι περουβιανές αρχές έκαναν έλεγχο στις βαλίτσες των τριώνανδρών, όταν συνειδητοποίησαν ότι κάποια αντικείμενα κουνιούνταν. «Καθώς κάναμε έλεγχο με το χέρι, διαπιστώσαμε πως ορισμένες (κάλτσες) κουνιούνταν», περιέγραψε η Κόρα Σουάρες, τεχνικός της υπηρεσίας.

Η περουβιανή υπηρεσία δασών και άγριας πανίδας (SERFOR) ανακοίνωσε ότι οι ταραντούλες βρέθηκαν κρυμμένες μέσα σε χρησιμοποιημένες κάλτσες μέσα στις βαλίτσες των αλλοδαπών, προκειμένου να τις μεταφέρουν παράνομα με σκοπό την πώληση. Ειδικός πρόσθεσε πως τα αραχνοειδή προέρχονταν από διάφορες περιοχές του Περού, και ήταν από αυγά, ως πολύ νεαρά, ενώ υπήρχαν και κάποια ενήλικα δείγματα.

Οι τρεις αλλοδαποί, δύο υπήκοοι Γερμανίας και ένας Πολωνό, συνελήφθησαν από μονάδα της αστυνομίας ειδικευμένη στη δίωξη περιβαλλοντικών εγκλημάτων και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία από την εισαγγελία.

Σημειώνεται ότι οι ταραντούλες πωλούνται λαθραία στην Ευρώπη έναντι ως και 500 ευρώ η καθεμιά. Λόγω της υψηλής χρηματικής αξίας τους, το λαθρεμπόριο ειδών της άγριας πανίδας είναι συχνά ιδιαίτερα κερδοφόρο. Εκτιμάται πως φέρνει έσοδα 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με την Interpol.

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