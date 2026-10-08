ΑΑΔΕ: Ακόμη ένα πλήγμα στην αλυσίδα λαθρεμπορίας

Η επιχείρηση αποκάλυψε οργανωμένη παράνομη δραστηριότητα και σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας

Παναγιώτης Βελισσάρης

ΑΑΔΕ: Ακόμη ένα πλήγμα στην αλυσίδα λαθρεμπορίας
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  • Η ΑΑΔΕ αποκάλυψε και εξουδετέρωσε οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίας με σοβαρές παραβάσεις φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.
  • Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες λαθραίων αλκοολούχων ποτών, καυσίμων, παραποιημένα οχήματα, λαθραία καπνικά προϊόντα και όπλα με φυσίγγια.
  • Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα και σχηματίστηκε δικογραφία με κακουργηματικές κατηγορίες για φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία, παραποίηση οχημάτων και παράβαση νόμου περί όπλων.
  • Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τριών επιπλέον εμπλεκομένων και συνδεδεμένων κυκλωμάτων.
  • Τα ευρήματα δείχνουν σημαντική απώλεια δημοσίων εσόδων από δασμούς και φόρους λόγω της παράνομης δραστηριότητας.
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Οι συντονισμένες δράσεις των ομάδων του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων οδήγησαν στην εξουδετέρωση ενός οργανωμένου κυκλώματος που ανέπτυσσε παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας.

Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, διενεργήθηκε συντονισμένη επιτόπια ελεγκτική δράση, σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων στην οποία συμμετείχαν μικτά κλιμάκια του ΔΕΟΣ, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 112 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών (βότκας)
  • 4 βυτιοφόρα υγραερίου
  • 9.100 λίτρα καυσίμων (πετρελαίου και βενζίνης)
  • 6 φορτηγά οχήματα με ενδείξεις παραποίησης
  • 2 φορτηγά τύπου van με ενδείξεις παραποίησης
  • 3 Ι.Χ.Ε. οχήματα με ενδείξεις παραποίησης
  • 1 περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ)
  • 1 παλετοφόρο
  • 1 ταινιοδιάδρομος λαθραίων καπνικών προϊόντων (τσιγάρων)
  • 1 πιστόλι διαμετρήματος 6 χιλιοστών
  • 89 φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών
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Η επιχείρηση αποκάλυψε οργανωμένη παράνομη δραστηριότητα και σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούν την καταγραφή οχημάτων στο ψηφιακό πελατολόγιο, ενώ τα ευρήματα καταδεικνύουν τη λειτουργία ενός οργανωμένου δικτύου με δραστηριότητα σε πολλαπλούς επιχειρηματικούς τομείς. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτουν ενδείξεις σημαντικής απώλειας δημοσίων εσόδων από δασμούς και φόρους.

Συνελήφθησαν τέσσερα (4) άτομα τα οποία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία με κατηγορίες που αφορούν σε κακουργηματικές διώξεις για φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία, παραποίηση οχημάτων και παράβαση του νόμου περί όπλων. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τριών (3) ακόμα εμπλεκομένων προσώπων και διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων.

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