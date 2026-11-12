Μελίδης για δήλωση Αχτσιόγλου: «Ήθελε να δείξει βασιλικότερη του βασιλέως»

«Είμαστε πολύ κουρασμένοι για να απαντάμε στην κουρασμένη», σχολίασε ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος

Αντώνης Ρηγόπουλος

Μελίδης για δήλωση Αχτσιόγλου: «Ήθελε να δείξει βασιλικότερη του βασιλέως»
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  • Ο Δημήτρης Μελίδης απάντησε καυστικά στην Έφη Αχτσιόγλου για τη δήλωσή της ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
  • Η Αχτσιόγλου έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και δύο ακόμη πολιτικές ομάδες πριν ενταχθεί στην ΕΛΑΣ.
  • Ο Μελίδης αμφισβήτησε τη σκοπιμότητα της δήλωσης της Αχτσιόγλου και την κατηγόρησε ότι θέλει να «δείξει βασιλικότερη του βασιλέως».
  • Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος σχολίασε ότι το κόμμα είναι «πολύ κουρασμένο για να απαντάει στην κουρασμένη».
  • Η Αχτσιόγλου επανέλαβε τη θέση της για το κλείσιμο του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξη μετά την ένταξή της στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
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Αιχμηρή απάντηση στην Έφη Αχτσιόγλου, με αφορμή τη δήλωσή της ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Δημήτρης Μελίδης, κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Ο Δημήτρης Μελίδης σχολίασε με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο την πολιτική διαδρομή της πρώην υπουργού, η οποία αποχώρησε αρχικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, στη συνέχεια από τη Νέα Αριστερά και πλέον βρίσκεται στην ΕΛΑΣ, αμφισβητώντας παράλληλα τη σκοπιμότητα της νέας της τοποθέτησης.

«Δεν έφτανε που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε και από δεύτερη ΚΟ που δημιούργησε η ίδια, θα πρέπει να πάρει κάποιο βραβείο μάλλον, και τώρα δίνει συνεντεύξεις λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, διερωτήθηκε: «Γιατί τώρα που ξεκουράστηκε και έχει αλλάξει τρία κόμματα ένιωσε την ανάγκη να κάνει μια τέτοια δήλωση; Ήθελε μήπως να δείξει βασιλικότερη του βασιλέως;».Μάλιστα, λαμβάνοντας τον λόγο, ο εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος σχολίασε με νόημα ότι «είμαστε πολύ κουρασμένοι για να απαντάμε στην κουρασμένη».

Τι είπε η Αχτσιόγλου

Αφορμή για την αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε η συνέντευξη που παραχώρησε η Έφη Αχτσιόγλου στο κανάλι της «Ναυτεμπορικής» την περασμένη Τετάρτη, στην οποία επανέλαβε την εκτίμησή της ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.Πρόκειται για μια θέση που η πρώην υπουργός έχει διατυπώσει αρκετές φορές και στο παρελθόν, ωστόσο η επανάληψή της αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς είναι η πρώτη φορά που την εκφράζει μετά την ένταξή της στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

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