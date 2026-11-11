ΣΥΡΙΖΑ: Σε πρώτο πλάνο οι νέοι βουλευτές - «Δόθηκε φωνή σε 800.000 πολίτες»

Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ ενίσχυσε την κοινοβουλευτική του ομάδα από 7 σε 13 βουλευτές, δίνοντας φωνή σε 800.000 πολίτες.

Το κόμμα επιδιώκει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το ιδιωτικό χρέος με στόχο τη συγκέντρωση 120 υπογραφών.

Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική και την υποβάθμιση της χώρας στην ΕΕ.

Υπάρχει έντονη κριτική προς τους ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς θεωρείται ότι αποδυναμώνουν την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του κόμματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει ανησυχίες για ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ενεργειακής πολιτικής, καταγγέλλοντας εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και αμφισβητώντας την κυβερνητική διαχείριση των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων. Snapshot powered by AI

Την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ, την προσπάθεια συγκέντρωσης 120 υπογραφών για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το ιδιωτικό χρέος, αλλά και την ανάγκη ουσιαστικής εκπροσώπησης των πολιτών στη Βουλή ανέδειξαν στελέχη και βουλευτές του κόμματος, στέλνοντας παράλληλα σαφή μηνύματα προς τους ανεξάρτητους βουλευτές και τον Αλέξη Τσίπρα, κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Πρωταγωνιστές» της σημερινής ενημέρωσης ήταν οι νέοι βουλευτές που εντάχθηκαν στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα λόγω των παραιτήσεων ορισμένων εκ των ανεξάρτητων βουλευτών, καθώς παραβρέθηκαν στην ενημέρωση και εξήγησαν τους λόγους που τους έκαναν να παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ διατηρώντας την έδρα στη δύναμη του κόμματος.

Εκφράστηκε δε η πεποίθηση ότι εντός των επόμενων εβδομάδων η ΚΟ θα αυξηθεί αριθμητικά ακόμη περισσότερο, ενώ σε αυτό το πλαίσιο τονίστηκε και ότι η αύξηση του αριθμού των βουλευτών συνεπάγεται την έκφραση μέσα από την Αριστερά, 800.000 πολιτών, των κατοίκων δηλαδή των περιοχών στις οποίες εκλέγονται οι νέοι βουλευτές.

Παππάς: «Από τους 7 βουλευτές τον Ιούλιο φτάσαμε στους 13»

Την ικανοποίησή του για τη διεύρυνση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας εξέφρασε ο Νίκος Παππάς, επισημαίνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια διαφορετική πολιτική πραγματικότητα.

«Από 7 βουλευτές τον Ιούλιο είμαστε 13», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή δεν έχει μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αξιοποιήσει την ενισχυμένη κοινοβουλευτική του παρουσία για να αναπτύξει τις πολιτικές του πρωτοβουλίες, με άμεση προτεραιότητα τη συγκέντρωση 120 υπογραφών για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το ιδιωτικό χρέος.

«Ένα κόμμα που έλεγαν ότι δεν έχει ζωή, τώρα είναι πρωταγωνιστής στη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για το ιδιωτικό χρέος», τόνισε.

Παράλληλα, παρουσίασε στοιχεία της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας του κόμματος, αναφέροντας ότι από την 1η Αυγούστου έως τις 31 Οκτωβρίου κατατέθηκαν 122 ερωτήσεις, 18 επίκαιρες ερωτήσεις και 22 αναφορές.

Ο Νίκος Παππάς άσκησε κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για τον χειρότερο πληθωρισμό από το 2023, που αγγίζει το 6%, ενώ υποστήριξε ότι η Ελλάδα υποχώρησε από την 20ή στην 25η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προανήγγειλε, επίσης, ότι κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα αναδείξουν το ζήτημα της 13ης σύνταξης και του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στους ανεξάρτητους βουλευτές, επιμένοντας ότι πρέπει να παραδώσουν τις έδρες τους. Όπως υποστήριξε, η παραμονή τους στη Βουλή ως ανεξάρτητων αποδυναμώνει την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφερόμενος στην περιοδεία στη Μαγνησία, σημείωσε ότι οι πολίτες της περιοχής δικαιούνται εκπροσώπηση, ενώ υπενθύμισε ότι ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και η Κατερίνα Παπανάτσιου έχουν εκφραστεί υπέρ της ΕΛΑΣ.

Για τους βουλευτές που εντάχθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε ότι «ο λόγος που οι πολίτες χτύπησαν την πόρτα στους νέους βουλευτές μας είναι ότι βρήκαν πόρτα να χτυπήσουν».

Μελίδης: «Οι ανεξάρτητοι στερούν από τον ΣΥΡΙΖΑ τη δυνατότητα άσκησης αντιπολίτευσης»

Στο ζήτημα της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης επέμεινε και ο Μελίδης, επισημαίνοντας ότι η άσκηση συγκεκριμένων κοινοβουλευτικών δικαιωμάτων προϋποθέτει έναν ελάχιστο αριθμό βουλευτών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παραμονή πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ως ανεξάρτητων περιορίζει τις δυνατότητες του κόμματος να ασκήσει αποτελεσματική αντιπολίτευση.

Άσκησε, παράλληλα, κριτική στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για παραίτηση των βουλευτών, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε κενές κοινοβουλευτικές έδρες, καθώς κατά τον τελευταίο χρόνο της κοινοβουλευτικής περιόδου δεν διεξάγονται αναπληρωματικές εκλογές.

«Ήθελε ο Τσίπρας να μην έχει εκπροσώπηση η Αριστερά μέχρι τις εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τη συζήτηση για τους Ποινικούς Κώδικες, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να καλλιεργήσει τεχνητή πόλωση με τον Αλέξη Τσίπρα, συγκροτώντας ένα δίπολο που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανησυχίες της κοινωνίας.

«Η τεχνητή πόλωση που φτιάχνει η κυβέρνηση με το κόμμα Τσίπρα μας βρίσκει τελείως αδιάφορους. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για το τι γίνεται στην τσέπη του», σημείωσε.

Παναγιωτόπουλος: «Δώσαμε ξανά φωνή σε 800.000 πολίτες»

Στην πολιτική σημασία της ενίσχυσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

Όπως υποστήριξε, με τους βουλευτές που εντάχθηκαν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε ξανά φωνή σε 800.000 πολίτες, ενώ σημείωσε ότι, σύμφωνα με την εκτίμησή του, περίπου το 11% του εκλογικού σώματος δεν εκπροσωπείται από το κόμμα που ψήφισε εξαιτίας των ανεξαρτητοποιήσεων.

Βαρδάκης: «Κανένας μεσσίας δεν θα έρθει»

Σκληρή κριτική τόσο στους ανεξάρτητους βουλευτές όσο και στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο βουλευτής Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης.

Χαρακτήρισε τις ανεξαρτητοποιήσεις «πληγή για τη δημοκρατία», υποστηρίζοντας ότι όσοι έχουν υπογράψει τον κώδικα δεοντολογίας του κόμματος οφείλουν είτε να τιμήσουν την υπογραφή τους είτε να παραδώσουν την έδρα τους.

Παράλληλα, καταλόγισε στον Αλέξη Τσίπρα έλλειψη πολιτικής διορατικότητας, υποστηρίζοντας ότι επέλεξε να παραμείνει εκτός της κοινοβουλευτικής μάχης επί δύο χρόνια.

«Κανένας μεσσίας δεν θα έρθει», ανέφερε, εκτιμώντας ότι τα δημοσκοπικά δεδομένα δεν δείχνουν πως ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να επικρατήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αντίθετα, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει όχι μόνο να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική του παρουσία στις επόμενες εκλογές, αλλά και να λειτουργήσει ως καταλύτης για τις μετεκλογικές πολιτικές εξελίξεις.

Ο Σωκράτης Βαρδάκης στάθηκε ιδιαίτερα στα προβλήματα της Κρήτης, χαρακτηρίζοντας την πολιτική κατάσταση στο νησί «αχαρτογράφητα νερά», εξαιτίας του μεταναστευτικού και των οικονομικών δυσκολιών.

Έθεσε το ζήτημα της λειψυδρίας, σημειώνοντας ότι ενώ ανακοινώνονται μεγάλα κονδύλια, δεν εξασφαλίζονται, όπως είπε, 50 εκατ. ευρώ για έργα στα υφιστάμενα φράγματα του νησιού.

Εξέφρασε επίσης έντονη ανησυχία για την ελαιοπαραγωγή, υποστηρίζοντας ότι το κόστος παραγωγής φτάνει τα 4 ευρώ, την ώρα που η τιμή πώλησης βρίσκεται στα 3 ευρώ, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες στην οικονομία της Κρήτης.

Για το μεταναστευτικό συνέδεσε τις αυξημένες ροές με τις εξελίξεις στις σχέσεις με τη Λιβύη και το τουρκολιβυκό μνημόνιο, εκτιμώντας ότι πρόκειται για μια μορφή πολιτικής πίεσης προς την Ελλάδα. Κατήγγειλε παράλληλα τις συνθήκες υποδοχής των μεταναστών στο Ηράκλειο, τονίζοντας ότι η διαχείριση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη φιλοξενία των κατοίκων.

Επανέφερε, τέλος, το αίτημα της 13ης σύνταξης, υπενθυμίζοντας ότι το 2019 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διέθεσε 1 δισ. ευρώ για τη στήριξη των συνταξιούχων.

Αναστασοπούλου: «Είμαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας»

Τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε η βουλευτής Ηλείας Ζωή Αναστασοπούλου, δίνοντας έμφαση στην πολιτική συνέπεια και στην ανάγκη να μην αποδυναμωθεί η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της περιοχής της.

Όπως ανέφερε, η απόφασή της δεν υπαγορεύτηκε από την προσωπική της πολιτική προοπτική, αλλά από την πεποίθηση ότι η βουλευτική έδρα πρέπει να διατηρήσει την πολιτική της αξία.

«Το προκείμενό μου δεν είναι το πολιτικό μου μέλλον, εγώ είμαι δικηγόρος», σημείωσε.

Η ίδια δήλωσε ότι η επαφή της με τις οργανώσεις και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διέψευσε την εικόνα που της είχε μεταφερθεί για την κατάσταση του κόμματος.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα με καταπληκτική οργάνωση και ανθρώπους που δουλεύουν πάρα πολύ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εμπειρία της κατά την πρώτη εβδομάδα επιβεβαίωσε την απόφασή της να παραμείνει στο κόμμα.

Αναγνώρισε, πάντως, ότι υπάρχει προβληματισμός και διχασμός μεταξύ των πολιτών που είχαν στηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι η αποκατάσταση της σχέσης με την κοινωνία αποτελεί μεγάλη πρόκληση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα αιτήματα που έχει ήδη δεχθεί από πολίτες της Ηλείας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς εκτάσεων που διεκδικεί η Μονή Μεγίστης Λαύρας, η χαμηλή τιμή του ελαιολάδου, συνταξιοδοτικά ζητήματα εργαζομένων του Πρωτοδικείου Αμαλιάδας, καθώς και θέματα που σχετίζονται με το ΟΣΔΕ και την ευλογιά.

Κυριακόπουλος: «Η έδρα ανήκει στο κόμμα»

Στη σημασία της πολιτικής συνέπειας στάθηκε και ο βουλευτής Αχαΐας Κυριακόπουλος, αναφερόμενος στην προσωπική του διαδρομή στον συνδικαλισμό και την πολιτική.

Υπενθύμισε ότι το 2010 είχε διατελέσει εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και αποχώρησε όταν παρουσιάστηκαν τα πρώτα μέτρα της περιόδου των μνημονίων, ενώ συμμετείχε για πρώτη φορά σε εκλογές το 2019.

Υπογράμμισε ότι η υπογραφή του στον κώδικα δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ τον δεσμεύει πολιτικά και ηθικά.

«Την υπογραφή δεν τη βάζεις με το χέρι και το στυλό, αλλά με την ψυχή, την καρδιά και την τιμή», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, θα ήταν αδιανόητο το ένα τέταρτο των ψηφοφόρων της Αχαΐας να μείνει χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις επόμενες εκλογές.

Αιχμές για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και την έκδοση τουρκικής NAVTEX.

Ο Νίκος Παππάς υπενθύμισε ότι ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε δηλώσει πως εάν είχε ζητηθεί σχετική άδεια, η Τουρκία θα εξέδιδε NAVTEX, κάτι που, όπως επισήμανε, συνέβη λίγες ώρες αργότερα.

Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος έκανε λόγο για «πρωτοφανή εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων», υπενθυμίζοντας ότι η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Ρένα Δούρου, έχει ζητήσει τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών.

Από την πλευρά του, ο Μελίδης υπογράμμισε ότι η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να διατηρεί θεσμική στάση στο ζήτημα δεν σημαίνει ότι αποδέχεται τη διαχείριση της κυβέρνησης.

Παρέμβαση για τα ενεργειακά και τα δικαιώματα ρύπων

Τέλος, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στην ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα εξασφάλισε 2,3 δισ. ευρώ ως επιβράβευση για την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αντί τα χρήματα αυτά να επιστραφούν στους καταναλωτές, η κυβέρνηση επιδιώκει πρόσθετα έσοδα αντίστοιχου ύψους από τα δικαιώματα εκπομπών ρύπων.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι το κόμμα έχει ήδη αναδείξει το ζήτημα, θέτοντας το ερώτημα γιατί η κυβέρνηση επιλέγει την πώληση δικαιωμάτων ρύπων αντί της διατήρησης της ρήτρας διαφυγής.

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