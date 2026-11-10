ΣΥΡΙΖΑ: Δώστε τώρα στη δημοσιότητα τη ρηματική διακοίνωση Γαλλίας προς Τουρκία

Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τη δημοσιοποίηση της ρηματικής διακοίνωσης που απέστειλε η Γαλλία στην Τουρκία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για οκτώ χρόνια ενδοτισμού στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αμφισβητεί την ικανότητα της Ελλάδας να εγγυηθεί το έργο.

Η αποστολή της διακοίνωσης θεωρείται από τον ΣΥΡΙΖΑ ως κλονισμός της εμπιστοσύνης της Γαλλίας προς την Ελλάδα και αναβαθμίζει τον ρόλο της Τουρκίας στην υπόθεση.

Υπάρχουν ερωτήματα για το γιατί η Τουρκία ενημερώθηκε και γιατί δεν εκδόθηκε απλή NAVTEX από την Ελλάδα, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την άσκηση εθνικής πολιτικής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προειδοποιεί για πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική και ζητά άμεση διαφάνεια από την κυβέρνηση. Snapshot powered by AI

Τη δημοσιοποίηση του κειμένου της ρηματικής διακοίνωσης που απέστειλε η Γαλλία προς την Τουρκία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην εξωτερική πολιτική.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας του κόμματος, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο της Τουρκίας στην υλοποίηση του έργου, αλλά και για τη δυνατότητα της ελληνικής πλευράς να εγγυηθεί την πόντιση του καλωδίου.

«Μετά από 8 χρόνια ενδοτισμού στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας κρέμεται κυριολεκτικά από ένα καλώδιο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ερωτήματα για τον ρόλο της Τουρκίας

Σύμφωνα με τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο, η αποστολή ρηματικής διακοίνωσης από τη Γαλλία προς την Τουρκία συνιστά «σοβαρό κλονισμό της εμπιστοσύνης» της γαλλικής πλευράς ως προς τη δυνατότητα της Ελλάδας να εγγυηθεί την υλοποίηση του έργου με τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο ακόμη και για εκχώρηση δικαιωμάτων άσκησης εθνικής πολιτικής, θέτοντας σειρά ερωτημάτων προς την κυβέρνηση.

«Για ποιο λόγο ενημερώθηκε η Τουρκία από τη γαλλική εταιρία και το γαλλικό κράτος; Για ποιο λόγο κατέστη συνομιλήτρια σε αυτή την υπόθεση; Γιατί η Ελλάδα δεν εξέδωσε απλώς μία NAVTEX;», διερωτάται.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η συγκεκριμένη ενέργεια αναβαθμίζει τον ρόλο της Τουρκίας στην υπόθεση και υποστηρίζει ότι δημιουργείται ζήτημα έμμεσης αναγνώρισης της ισχύος του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Κατά τον ίδιο, οι εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ενδέχεται να έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα το περιεχόμενο της διακοίνωσης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ενέργειες της γαλλικής πλευράς και οι ενδεχόμενες συνέπειές τους για τα ελληνικά συμφέροντα.

Διαβάστε επίσης