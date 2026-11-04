Δούρου: «Η Αριστερά έδινε τη μάχη μέσα στη Βουλή ακόμη και στα πιο σκοτεινά χρόνια της ιστορίας μας»

Αιχμές για τις αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Δούρου: «Η Αριστερά έδινε τη μάχη μέσα στη Βουλή ακόμη και στα πιο σκοτεινά χρόνια της ιστορίας μας»
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  • Η Ρένα Δούρου άφησε αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια και για όσους αποχώρησαν διατηρώντας τις βουλευτικές τους έδρες.
  • Τόνισε τη σημασία της πολιτικής αυτονομίας του ΣΥΡΙΖΑ και παρουσίασε κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers.
  • Υπογράμμισε τη συλλογική λειτουργία του κόμματος, με εβδομαδιαίες συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και αποφάσεις με συμμετοχή των βουλευτών.
  • Διαφώνησε με τις αναφορές περί απαξίωσης της Βουλής, αναδεικνύοντας τη δράση της Αριστεράς και το κοινοβουλευτικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ.
  • Χαρακτήρισε τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό ως την πρώτη μεγάλη πολιτική μάχη, επικεντρώνοντας στην κριτική για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και προτείνοντας μέτρα στήριξης των πολιτών και επιχειρήσεων.
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Σαφείς αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και για όσους αποχώρησαν από το κόμμα διατηρώντας τις βουλευτικές τους έδρες, άφησε η Ρένα Δούρου κατά την τοποθέτησή της στην κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της Πολιτικής Γραμματείας.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της πολιτικής αυτονομίας του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις για προγραμματικές συγκλίσεις των προοδευτικών δυνάμεων και παρουσίασε τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers.

«Όχι ξανά συνεδριάσεις-ντεκόρ των προέδρων»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Ρένα Δούρου στη συλλογική λειτουργία του κόμματος και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, επισημαίνοντας ότι από τις 18 Ιουλίου η ΚΟ συνεδριάζει ανελλιπώς κάθε εβδομάδα, με ουσιαστικές συζητήσεις και συμμετοχή των βουλευτών στη λήψη αποφάσεων.

«Δεν θα επιτρέψουμε αυτές οι συνεδριάσεις να αποτελούν και πάλι το ντεκόρ των εκάστοτε προέδρων και επικεφαλής», ανέφερε χαρακτηριστικά, σε μια τοποθέτηση που περιείχε αιχμές για προηγούμενες πρακτικές λειτουργίας του κόμματος.

Όπως σημείωσε, ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να λειτουργεί ως «μια Αριστερά που έχει θεσμούς, μέλη, συλλογικές αποφάσεις και πολιτική αυτονομία».

Το καλωσόρισμα στους τέσσερις βουλευτές και οι αιχμές για όσους κράτησαν τις έδρες

Η Ρένα Δούρου καλωσόρισε τη Ζωή, τη Θεοδώρα, τον Γιάννη και τον Σωκράτη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας ιδιαίτερη πολιτική σημασία στην παρουσία τους.

«Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα μεγαλώνει, δυναμώνει!», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η πολιτική συνέπεια κρίνεται από τις πράξεις».

Στο σημείο αυτό άφησε σαφείς αιχμές για όσους εγκατέλειψαν τον ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, διατηρώντας τις κοινοβουλευτικές τους έδρες.

«Υπήρξαν εκείνοι που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, κρατώντας όμως τις έδρες που κέρδισαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτιά του», σημείωσε, αντιπαραβάλλοντας αυτή τη στάση με την παρουσία των τεσσάρων βουλευτών.

Απάντηση στις αναφορές Τσίπρα περί «απαξιωμένης Βουλής»

Ξεχωριστό μέρος της τοποθέτησής της αφιέρωσε στον ρόλο του Κοινοβουλίου, εκφράζοντας τη διαφωνία της με τις γενικευμένες αναφορές περί απαξίωσης της Βουλής.

«Η Αριστερά έδινε τη μάχη μέσα στη Βουλή ακόμη και στα πιο σκοτεινά χρόνια της ιστορίας μας», υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας την κοινοβουλευτική δράση του Ηλία Ηλιού.

«Και σήμερα θα μιλάμε γενικά και αόριστα για μια "απαξιωμένη Βουλή";», διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι η κοινοβουλευτική παρουσία κρίνεται από τις πρωτοβουλίες και το έργο που παράγεται.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος, καθώς και στην πρωτοβουλία για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει, μεταξύ άλλων, τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, τις τιτλοποιήσεις, τη λειτουργία των funds και των servicers και το πρόγραμμα «Ηρακλής».

Μάλιστα, απηύθυνε κάλεσμα στα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι κατά τη συζήτησή της στην Ολομέλεια «θα κριθεί και η συνέπεια των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης».

Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία της κοινοβουλευτικής δουλειάς του ΣΥΡΙΖΑ την πρόσφατη απόσυρση του άρθρου 23 για τα funds και τους servicers, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση υποχώρησε μετά τις αντιδράσεις των κοινωνικών φορέων και της αντιπολίτευσης εντός της Βουλής.

Προγραμματικές συγκλίσεις με πολιτική αυτονομία

Αναφερόμενη στις προοπτικές συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, η Ρένα Δούρου υποστήριξε ότι η σχετική συζήτηση πρέπει να διεξαχθεί στη βάση συγκεκριμένων προγραμματικών δεσμεύσεων και όχι απλώς γύρω από κόμματα και πρόσωπα.

Όπως ανέφερε, οι συγκλίσεις μπορούν να αναζητηθούν σε ζητήματα εργασίας, φορολογίας, κοινωνικού κράτους, δημόσιας υγείας και παιδείας, δημοκρατίας και θεσμών.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει τις δικές του θέσεις, τη δική του ιστορία, τις δικές του αξίες. Με αυτές συμμετέχει στον δημόσιο διάλογο και με αυτές επιδιώκει τις αναγκαίες συγκλίσεις», τόνισε, επιμένοντας στην ανάγκη διατήρησης της πολιτικής αυτονομίας του κόμματος.

Η μάχη του προϋπολογισμού

Η Ρένα Δούρου χαρακτήρισε τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό την πρώτη μεγάλη πολιτική μάχη της επόμενης περιόδου, εκτιμώντας ότι θα αναδειχθούν δύο διαφορετικές αντιλήψεις για την οικονομία και την κοινωνία.

Άσκησε κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, επικεντρώνοντας στην ακρίβεια, τη φορολογική επιβάρυνση των χαμηλότερων εισοδημάτων, το κόστος κατοικίας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παρουσίασε παράλληλα τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ, προστασία της πρώτης κατοικίας και δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών.

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι η ενίσχυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η καθημερινή κοινοβουλευτική δραστηριότητα και οι προγραμματικές επεξεργασίες αποτελούν τη βάση για την επόμενη περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, καταλήγοντας με τη φράση: «Σταθερά. Καθαρά. Αριστερά».

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