Επίσημο «άνοιγμα» ΣΥΡΙΖΑ σε Νέα Αριστερά για εκλογική συμμαχία

Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει πρόσκληση στη Νέα Αριστερά για συντεταγμένο διάλογο με στόχο εκλογική συνεργασία και γεφύρωση αποστάσεων.

Συγκροτήθηκε Επιτροπή Συμμαχιών και Διεύρυνσης για την προώθηση της συνεργασίας και την προετοιμασία πολιτικών πρωτοβουλιών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιρρίπτει ευθύνες σε Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη για την άρνησή τους να ανταποκριθούν σε πρόταση προοδευτικής συνεργασίας.

Το κόμμα επιδιώκει κοινοβουλευτική ενίσχυση και πρωτοβουλίες σχετικά με κόκκινα δάνεια, funds, servicers και το πρόγραμμα «Ηρακλής».

Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει κινητοποιήσεις για το δικαίωμα στη στέγη, προετοιμάζει παρέμβαση για τον κρατικό προϋπολογισμό και ζητά σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για τις εξελίξεις στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Snapshot powered by AI

Ευθεία πρόσκληση στη Νέα Αριστερά για την έναρξη συντεταγμένου διαλόγου με στόχο την εκλογική συνεργασία απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη σημερινή συνεδρίαση της Εκλογικής Επιτροπής του κόμματος.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η συγκρότηση Επιτροπής Συμμαχιών και Διεύρυνσης, ενώ το κόμμα προετοιμάζεται για τις επόμενες κοινοβουλευτικές και πολιτικές πρωτοβουλίες του.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση, ο ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνει την πρότασή του για προοδευτική συνεργασία, επιρρίπτοντας ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη για την άρνησή τους να ανταποκριθούν στο σχετικό κάλεσμα.

Όπως επισημαίνεται, «ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης αρνήθηκαν να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόταση, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη των επιλογών τους».

Σύμφωνα με την Εκλογική Επιτροπή, η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί την απάντηση στον κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου, ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για προγραμματικές συγκλίσεις και αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών.

Πρόσκληση συνεργασίας στη ΝΕΑΡ

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προοπτική συνεργασίας με τη Νέα Αριστερά, προς την οποία απευθύνεται σαφές κάλεσμα για κοινή εκλογική πορεία.

«Απευθυνόμαστε στη Νέα Αριστερά και την καλούμε σε συντεταγμένο διάλογο για να υπερβούμε από κοινού τη συνθήκη της ξεχωριστής πορείας και να αναζητήσουμε δρόμους εκλογικής συμμαχίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μάλιστα, η Εκλογική Επιτροπή υπογραμμίζει ότι «οι όποιες αποστάσεις μπορούν και πρέπει να γεφυρωθούν», εκτιμώντας πως η συνεργασία είναι πολιτικά εφικτή.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη σημερινή συνεδρίαση συγκροτήθηκε Επιτροπή Συμμαχιών και Διεύρυνσης, στην οποία συμμετέχουν οι Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Μελίδης και Χρήστος Λαμπρίδης.

Κοινοβουλευτική ενίσχυση και νέες πρωτοβουλίες

Η Εκλογική Επιτροπή αναφέρεται επίσης στην ενίσχυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η διεύρυνσή της αυξάνει τις δυνατότητες πολιτικής παρέμβασης του κόμματος.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα προβάλλεται η πρόσφατη κοινοβουλευτική αντιπαράθεση για τα funds και τους servicers, κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε δύο τροπολογίες και ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία για κρίσιμες διατάξεις, με τη συνυπογραφή επτά ανεξάρτητων βουλευτών.

Παράλληλα, το κόμμα επιμένει στην πρωτοβουλία του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τα κόκκινα δάνεια, τη λειτουργία των funds και των servicers και το πρόγραμμα «Ηρακλής», επιδιώκοντας την εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής κοινοβουλευτικής στήριξης.

Στον οργανωτικό τομέα, συνεχίζεται η ανασυγκρότηση των Νομαρχιακών Επιτροπών και η ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος σε ολόκληρη τη χώρα, με έμφαση στην ανάδειξη των προγραμματικών προτάσεών του για τα εισοδήματα, την ακρίβεια, το ιδιωτικό χρέος, τη στέγη και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στο επίκεντρο στεγαστικό, προϋπολογισμός και ελληνοτουρκικά

Στην ανακοίνωση εκφράζεται στήριξη στις κινητοποιήσεις για το δικαίωμα στη στέγη, με τον ΣΥΡΙΖΑ να επαναφέρει τις προτάσεις του για προστασία της πρώτης κατοικίας, δημόσιο πρόγραμμα κοινωνικής στέγης και μετατροπή του ΕΦΚΑ σε εθνικό επενδυτή.

Παράλληλα, προετοιμάζεται η κοινοβουλευτική παρέμβαση του κόμματος στη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, με κεντρική αιχμή την επιστροφή των υπερπλεονασμάτων στην κοινωνία.

Τέλος, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τις διπλωματικές ενέργειες και τις κυβερνητικές δεσμεύσεις.

«Με ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ, με προγραμματικές συγκλίσεις και προοδευτικές συνεργασίες, μπορούμε να αλλάξουμε τους συσχετισμούς», καταλήγει η ανακοίνωση.

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