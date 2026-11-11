Κουφονικολάκου για Navtex: «Η κυβέρνηση βλάπτει σοβαρά και τα εθνικά συμφέροντα»

Snapshot Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει τα εθνικά συμφέροντα με τους χειρισμούς της στη Navtex και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

Η Τουρκία χρησιμοποιεί τη γαλλική ρηματική διακοίνωση για να προωθήσει αναθεωρητικές διεκδικήσεις, ενώ η κυβέρνηση αγνόησε τις προειδοποιήσεις.

Η κυβέρνηση εγκατέλειψε την πολιτική ευρωπαϊκών κυρώσεων και τερμάτισε τον διάλογο για την ΑΟΖ με την Τουρκία, σύμφωνα με την κριτική της ΕΛΑΣ.

Επισημαίνεται η παραχώρηση στρατιωτικών βάσεων στις ΗΠΑ και μεγάλες εξοπλιστικές συμφωνίες χωρίς επαρκή θεσμική κάλυψη.

Η κυβέρνηση κατηγορείται για έλλειψη ενημέρωσης και υποχώρηση σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η παρουσία του Oruc Reis και η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου εξαπολύει η ΕΛ.Α.Σ., με αφορμή τη νέα τουρκική Navtex, καταγγέλλοντας ότι δημιουργείται ένα «επικίνδυνο προηγούμενο» για τη χώρα.

Σε δήλωσή της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, υποστηρίζει ότι η χθεσινή Navtex της Τουρκίας, στην οποία γίνεται ρητή αναφορά σε τουρκική «συναίνεση», επιβεβαιώνει τις προειδοποιήσεις του κόμματος για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

«Όταν "ενημερώνεις" υπό το καθεστώς απειλής, με το έργο παγωμένο δύο χρόνια, δεν ενημερώνεις. Ζητάς άδεια», σημειώνει χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εξέλιξη.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η ΕΛΑΣ είχε προειδοποιήσει πως η Άγκυρα θα επιχειρούσε να αξιοποιήσει τη γαλλική ρηματική διακοίνωση για να προωθήσει τις αναθεωρητικές της διεκδικήσεις. Κατηγορεί, μάλιστα, την κυβέρνηση ότι υποβάθμισε τις σχετικές ανησυχίες, παρομοιάζοντας τη διακοίνωση με «ειδοποιητήριο της ΔΕΗ».

Η κ. Κουφονικολάκου ασκεί συνολική κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, καταλογίζοντάς της ότι εγκατέλειψε την πολιτική ευρωπαϊκών κυρώσεων που είχε ξεκινήσει ο Αλέξης Τσίπρας και τερμάτισε τον διάλογο για την ΑΟΖ με την Τουρκία.

Αναφέρεται επίσης στην παραχώρηση στρατιωτικών βάσεων και του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης στις ΗΠΑ, στην αποστολή συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία χωρίς, όπως υποστηρίζει, θεσμική κάλυψη, καθώς και στις εξοπλιστικές συμφωνίες ύψους 8 δισ. ευρώ με τη Γαλλία.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, παρά τις κινήσεις αυτές, η κυβερνητική πολιτική έχει οδηγήσει σε μια σειρά αρνητικών εξελίξεων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγει την εγκατάλειψη του EastMed, την παρουσία του Oruc Reis κοντά στο Καστελόριζο και τη Ρόδο, την «υποχώρηση στην Κάσο», την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου και τη Συμφωνία της Μέκκας.

Τέλος, η Θεώνη Κουφονικολάκου κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης εξακολουθεί να μην έχει δημοσιοποιηθεί.

«Αυτή η κυβέρνηση βλάπτει σοβαρά ΚΑΙ τα εθνικά μας συμφέροντα. Και πρέπει να φύγει», καταλήγει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Διαβάστε επίσης