Νέα εποχή για το gov.gr: Τέλος στην αναζήτηση πιστοποιητικών – Οι αλλαγές που έρχονται το 2027

Snapshot Από το 2027, οι πολίτες θα μπορούν να ολοκληρώνουν διοικητικές διαδικασίες χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν ή να υποβάλλουν πιστοποιητικά, μέσω αυτοματοποιημένης χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων με τη συγκατάθεσή τους.

Η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης επιτρέπουν την αποτελεσματική διασταύρωση δεδομένων για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η διασύνδεση της ΑΑΔΕ, του ΓΕΜΗ και του ΕΦΚΑ βελτιώνει την πρόληψη και τον εντοπισμό οικονομικών παραβάσεων και απάτης μέσω ασφαλέστερης ταυτοποίησης προσώπων και διασταύρωσης στοιχείων.

Σχεδιάζεται η εγκατάσταση 1.000 νέων καμερών για την ταχύτερη καταγραφή και διαχείριση τροχαίων παραβάσεων, με επίσημη ενημέρωση των πολιτών μέσω της θυρίδας τους χωρίς χρήση εξωτερικών συνδέσμων.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, θα ισχύσει νέο πλαίσιο προστασίας ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μέτρα για τον περιορισμό εθισμού και την επιβεβαίωση ηλικίας χωρίς αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων. Snapshot powered by AI

Σε μια νέα φάση ψηφιακού μετασχηματισμού περνά η δημόσια διοίκηση, με το gov.gr να προετοιμάζεται για μια σημαντική αναβάθμιση, η οποία αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες συναλλάσσονται με το Δημόσιο.

Το επόμενο βήμα δεν αφορά απλώς την ψηφιακή έκδοση εγγράφων και πιστοποιητικών, αλλά τη δυνατότητα ολοκλήρωσης ολόκληρων διοικητικών διαδικασιών χωρίς οι πολίτες να χρειάζεται να αναζητούν, να κατεβάζουν και να υποβάλλουν οι ίδιοι τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περιγράφοντας τη νέα φιλοσοφία λειτουργίας της πλατφόρμας, με ορίζοντα τις αρχές του 2027, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου εξήγησε ότι οι πολίτες θα μπορούν να συναινούν στη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων για τη συγκεκριμένη διοικητική πράξη που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν. Από εκείνο το σημείο και μετά, η διαδικασία θα προχωρά αυτοματοποιημένα, με τα απαραίτητα δεδομένα να αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

«Θα συναινούμε ότι αυτά είναι τα στοιχεία μας να χρησιμοποιηθούν για αυτή τη χρήση που έχουμε αιτηθεί και πλέον η διαδικασία θα τρέχει μόνη της, χωρίς να χρειαστεί καν να κατεβάσουμε το πιστοποιητικό ή να κάνουμε μια υπεύθυνη δήλωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόκειται για μια αλλαγή που φιλοδοξεί να περιορίσει ουσιαστικά τη γραφειοκρατία, μεταφέροντας το βάρος της αναζήτησης και διασταύρωσης των δικαιολογητικών από τον πολίτη στα ίδια τα πληροφοριακά συστήματα της δημόσιας διοίκησης.

Από την ψηφιοποίηση στη διαλειτουργικότητα και την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου έχει πλέον περάσει σε διαφορετικό επίπεδο. Η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων επιτρέπει τη διασταύρωση μεγάλου όγκου δεδομένων από διαφορετικές υπηρεσίες, ενώ η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες των ελεγκτικών και διωκτικών αρχών.

«Η ψηφιοποίηση στην ουσία τι είναι; Είναι διαφάνεια. Η ψηφιοποίηση είναι ιχνηλασιμότητα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι σημαντικό μέρος των απαραίτητων υποδομών δημιουργήθηκε μέσα από τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης εξασφαλίστηκαν 800 νέες διαλειτουργικότητες μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στις δημόσιες υπηρεσίες να αξιοποιούν και να διασταυρώνουν στοιχεία που μέχρι πρότινος παρέμεναν κατακερματισμένα σε διαφορετικά μητρώα.

«Δεν είναι μαγικά όλα αυτά, αλλά χρειάζεσαι σίγουρα και τα συστήματα και τα δεδομένα. Και βέβαια η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι αυτή η οποία ήρθε να βοηθήσει και να επεξεργαστεί έναν τεράστιο όγκο δεδομένων», ανέφερε.

Διασύνδεση ΑΑΔΕ, ΓΕΜΗ και ΕΦΚΑ: Νέα εργαλεία για τον εντοπισμό της απάτης

Σημαντικές δυνατότητες για την πρόληψη και τον εντοπισμό οικονομικών παραβάσεων δημιουργεί η διασύνδεση της ΑΑΔΕ, του ΓΕΜΗ, του ΕΦΚΑ και άλλων δημόσιων υπηρεσιών. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ο κ. Παπαστεργίου εξήγησε ότι πλέον είναι εφικτή η διασταύρωση στοιχείων και η ασφαλέστερη ταυτοποίηση προσώπων, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου στο παρελθόν η διαφορετική δομή των δημόσιων μητρώων δημιουργούσε σημαντικά εμπόδια.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε εταιρείες που συστήνονταν μέσω αχυρανθρώπων, αξιοποιώντας πρόσωπα με οφειλές ή άλλες εκκρεμότητες απέναντι στο Δημόσιο.

Όπως εξήγησε, σε υποθέσεις που ξεκινούν πριν από δέκα χρόνια, οι δυνατότητες ψηφιακής διασταύρωσης ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτες. Δεν ήταν πάντοτε δυνατή η ασφαλής αντιστοίχιση της ταυτότητας ενός προσώπου με τον αντίστοιχο ΑΦΜ, καθώς τα μητρώα των υπηρεσιών λειτουργούσαν με διαφορετικά πεδία και χωρίς επαρκή διασύνδεση.

Σήμερα, η εικόνα έχει αλλάξει, καθώς οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αξιοποιούν δεδομένα από διαφορετικές βάσεις και να αποκτούν πληρέστερη εικόνα για τις υπό διερεύνηση υποθέσεις.

«Πλέον μπορούμε να διαθέσουμε δεδομένα για να διασταυρώσουμε βάσεις δεδομένων και να δώσουμε στις υπηρεσίες των αρχών όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για να κάνουν σωστούς ελέγχους», ανέφερε.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δυνατότητα επεξεργασίας εκατομμυρίων τιμολογίων και άλλων οικονομικών στοιχείων μέσω ψηφιακών εργαλείων και Τεχνητής Νοημοσύνης. Πρόκειται για έναν όγκο πληροφοριών που θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να εξεταστεί με τις παραδοσιακές μεθόδους και αποκλειστικά από ανθρώπινες ομάδες.

Ο υπουργός αναφέρθηκε, παράλληλα, στη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων η ΑΑΔΕ και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επισημαίνοντας ότι οι πρόσφατες εξαρθρώσεις εγκληματικών κυκλωμάτων αποτελούν αποτέλεσμα συντονισμένης δουλειάς και αξιοποίησης διαθέσιμων πληροφοριών. Μάλιστα, προανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποκαλυφθούν και άλλες σχετικές υποθέσεις.

Έρχονται 1.000 νέες κάμερες – Ψηφιακή ενημέρωση για τις παραβάσεις

Σημαντικές αλλαγές δρομολογούνται και στο σύστημα ελέγχου της οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τον υπουργό, στην Αττική λειτουργούν ήδη οι κάμερες της Περιφέρειας, ενώ περίπου 40 έξυπνες κάμερες έχουν τοποθετηθεί σε δρόμους και λεωφορεία, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των τεχνολογικών δυνατοτήτων τους.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι δύο διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν το πληροφοριακό σύστημα και την προμήθεια επιπλέον 1.000 καμερών, με τις προσφορές να βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης.

Το νέο σύστημα υλοποιείται σε συνεργασία με τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Μεταφορών, με στόχο την ταχύτερη καταγραφή και διαχείριση των τροχαίων παραβάσεων.

Ο κ. Παπαστεργίου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάγκη προστασίας των πολιτών από ηλεκτρονικές απάτες, οι οποίες ενδέχεται να αξιοποιήσουν την έναρξη λειτουργίας του συστήματος ως πρόσχημα για την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων.

Όπως ξεκαθάρισε, οι πολίτες δεν θα πρέπει να πατούν συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε μηνύματα σχετικά με υποτιθέμενες κλήσεις. Η επίσημη ενημέρωση θα πραγματοποιείται μέσω της θυρίδας του πολίτη, όπου θα αναρτάται η σχετική παράβαση, χωρίς να απαιτείται η χρήση εξωτερικού συνδέσμου.

Ο υπουργός συνέδεσε τη λειτουργία των νέων τεχνολογικών συστημάτων με την προσπάθεια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, αναφέροντας ότι τα θανατηφόρα τροχαία έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 30% σε σχέση με το 2019.

«Η κλήση έρχεται σε μερικές ώρες, όχι σε δέκα χρόνια», σημείωσε, αντιπαραβάλλοντας τη νέα διαδικασία με τις μεγάλες καθυστερήσεις που καταγράφονταν στο παρελθόν από τη στιγμή της παράβασης έως τη βεβαίωση και την αποστολή της κλήσης.

Social media: Νέο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων από την 1η Ιανουαρίου 2027

Στην προστασία των ανηλίκων από την υπερβολική και ανεξέλεγκτη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε επίσης ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει στη θέσπιση σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Όπως εξήγησε, ο σχεδιασμός των ψηφιακών πλατφορμών και η συνεχής έκθεση των παιδιών σε περιεχόμενο μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τον ύπνο, την εκπαίδευση και την κοινωνικοποίησή τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνική πρωτοβουλία επιδιώκει να ενισχύσει την ευθύνη των ίδιων των πλατφορμών, τόσο ως προς την επιβεβαίωση της ηλικίας των χρηστών όσο και ως προς τον περιορισμό πρακτικών που ενισχύουν τον εθισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται μέτρα όπως ο περιορισμός της αδιάκοπης κύλισης περιεχομένου, η προστασία των ανηλίκων από μηνύματα αγνώστων και η δυνατότητα περιορισμού της πρόσβασης σε εφαρμογές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον μηχανισμό επιβεβαίωσης της ηλικίας, ο οποίος, όπως διευκρίνισε ο υπουργός, δεν θα συνεπάγεται αποκάλυψη της ταυτότητας του χρήστη στις πλατφόρμες ή διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε αυτές.

«Οι πλατφόρμες θα λαμβάνουν μόνο ένα σήμα, ένα ψηφίο, για το αν ο χρήστης είναι πάνω ή κάτω από τα 15», ανέφερε.

Οι πλατφόρμες θα πρέπει να διασφαλίζουν με αξιόπιστο τρόπο την ηλικία των χρηστών τους και, εφόσον δεν μπορούν να το επιτύχουν με τα δικά τους εργαλεία, να αξιοποιούν τον διαθέσιμο ευρωπαϊκό μηχανισμό επιβεβαίωσης ηλικίας.

Ο υπουργός εκτίμησε ότι η ελληνική πρωτοβουλία θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η εφαρμογή του νέου πλαισίου θα απαιτήσει συνεργασία με τις ψηφιακές πλατφόρμες.

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