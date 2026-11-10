Θεσσαλονίκη: Ο «λογιστής» στη φυλακή, έξι ελεύθεροι με όρους για το κύκλωμα φοροδιαφυγής

Κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση

Μίλτος Τσεκούρας

Θεσσαλονίκη: Ο «λογιστής» στη φυλακή, έξι ελεύθεροι με όρους για το κύκλωμα φοροδιαφυγής
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  • Ένας από τους συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη οδηγήθηκε στη φυλακή.
  • Το κύκλωμα φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
  • Ο κατηγορούμενος που οδηγήθηκε στη φυλακή αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και δήλωσε ότι δεν είναι λογιστής, αλλά υπεύθυνος γραφείου παροχής υπηρεσιών.
  • Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, όπως χρηματικές εγγυήσεις και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
  • Σε τρεις κατηγορούμενους επιβλήθηκε εγγύηση 5.000 ευρώ και σε έναν εγγύηση 20.000 ευρώ μαζί με άλλους περιοριστικούς όρους.
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Στη φυλακή οδηγείται ένας από τους συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση του κυκλώματος με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους αχυρανθρώπους στη Θεσσαλονίκη, το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Πρόκειται για τον άνθρωπο που φέρεται να είχε την ευθύνη γραφείου παροχής υπηρεσιών. Κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν έχω καμία σχέση. Ανέλαβα καθήκοντα από τις αρχές του 2025 για να βοηθήσω οικονομικά την οικογένειά μου και για να διατηρηθούν θέσεις εργασίας. Δεν είμαι λογιστής, όπως λέγεται, αλλά πρόκειται για γραφείο παροχής υπηρεσιών. Η κατηγορία σε βάρος μου για απάτη αφορά το ποσό των 139.000 ευρώ και τρεις επιχειρήσεις με τις οποίες δεν έχω καμία σχέση», φέρεται να ανέφερε στην απολογία του.

Οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος είχε ολοκληρώσει νωρίτερα την απολογία του.

Σε ορισμένους από τους κατηγορουμένους επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις, υποχρέωση τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, καθώς και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ειδικότερα, σε τρεις ορίστηκε εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ, ενώ σε έναν ακόμη επιβλήθηκε εγγύηση 20.000 ευρώ, μαζί με τους υπόλοιπους περιοριστικούς όρους.

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