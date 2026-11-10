Θεσσαλονίκη-φοροδιαφυγή: «Δεν έχω καμία σχέση», είπε στην απολογία του ένας από τους «λογιστές»

Επτά από τους 16 συλληφθέντες απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή

Μιχάλης Παπαδάκος

Θεσσαλονίκη-φοροδιαφυγή: «Δεν έχω καμία σχέση», είπε στην απολογία του ένας από τους «λογιστές»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται οι απολογίες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής, με την ΑΑΔΕ να εκτιμά τη ζημία στα 203 εκατ. ευρώ.
  • Επτά από τους 16 συλληφθέντες απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή.
  • Ο ηθοποιός και μοντέλο Ερρικός Πετιλόν αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
  • Ένας φερόμενος ως λογιστής δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με το κύκλωμα και ότι η κατηγορία απάτης αφορά οφειλές εταιρειών που δεν σχετίζονται με τον ίδιο.
  • Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ανέλαβε καθήκοντα σε ατομική επιχείρηση το 2025 για να διατηρηθούν θέσεις εργασίας, καθώς έχει τρία ανήλικα παιδιά με προβλήματα υγείας.
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Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης συνεχίζονται σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση με τους «αχυρανθρώπους» στα νυχτερινά κέντρα της πόλης και τη μεγάλη φοροδιαφυγή, η οποία, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ανέρχεται σε 203 εκατ. ευρώ. Σήμερα ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται επτά από τους συνολικά 16 συλληφθέντες.

Πρώτος απολογήθηκε ο ηθοποιός και μοντέλο Ερρικός Πετιλόν, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Στη συνέχεια ακολούθησε ένας από τους φερόμενους ως λογιστές του κυκλώματος, ο οποίος επίσης αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Κατά την απολογία του, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με το κύκλωμα, ενώ διευκρίνισε πως η κατηγορία της απάτης που αντιμετωπίζει συνδέεται με οφειλές ύψους 139.000 ευρώ από τρεις εταιρείες με τις οποίες, όπως ισχυρίστηκε, δεν έχει καμία σχέση.

«Δεν έχω καμία σχέση. Ανέλαβα καθήκοντα στις αρχές του 2025 με ατομική επιχείρηση στην οποία είναι και οι συνεργάτες του προηγούμενου λογιστή. Εγώ δεν είμαι λογιστής αλλά το έκανα επειδή έχω τρία ανήλικα κορίτσια με προβλήματα υγείας και έπρεπε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Η κατηγορία μου για απάτη αφορά χρέη 139 χιλιάδων ευρώ που αφορούν τρεις εταιρείες με τις οποίες δεν έχω καμία σχέση», φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η διαδικασία των απολογιών για τους πρώτους επτά κατηγορούμενους βρίσκεται σε εξέλιξη.

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