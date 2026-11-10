Ερρίκος Πετιλόν: «Ψάχνουν υποψήφια θύματα που έχουν ανάγκες – Μου έδιναν 500 ευρώ τον μήνα»

Snapshot Ο Ερρίκος Πετιλόν δήλωσε ότι προσεγγίστηκε σε δύσκολη περίοδο της ζωής του και συμμετείχε σε εταιρικά σχήματα χωρίς να γνωρίζει το πραγματικό μέγεθος των χρεών που φέρονται να είναι 300.000 ευρώ.

Υποστήριξε ότι υπέστη εκμετάλλευση λόγω της οικονομικής και προσωπικής του αδυναμίας και λάμβανε περίπου 500 ευρώ τον μήνα για τη συμμετοχή του.

Αποσαφήνισε ότι δεν ήταν ενήμερος για τα μεγάλα χρέη που είχαν δημιουργηθεί στο όνομά του και ότι κατονόμασε συγκεκριμένα πρόσωπα στις Αρχές ως υπεύθυνα για την υπόθεση.

Ο Πετιλόν παραδέχθηκε ότι βρέθηκε σε ψυχολογική και οικονομική κρίση, που τον έκανε ευάλωτο σε πιέσεις και προτάσεις παράνομων ενεργειών, χωρίς όμως να επιδοκιμάζει την παραβατικότητα.

Επιβεβαίωσε ότι κατέθεσε πλήρη στοιχεία για δύο γυναίκες που θεωρεί υπεύθυνες για την εμπλοκή του στην υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής. Snapshot powered by AI

Τη δική του εκδοχή για το πώς βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη έδωσε ο Ερρίκος Πετιλόν, λίγες ώρες μετά απολογία του και την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Μιλώντας στο Live News, περιέγραψε πώς, όπως υποστηρίζει, άνθρωποι από το περιβάλλον του τον προσέγγισαν σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής του, οδηγώντας τον σε εταιρικά σχήματα που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε το πραγματικό μέγεθος των οφειλών που εμφανίζονταν στο όνομά του, οι οποίες, σύμφωνα με όσα ενημερώθηκε από τον δικηγόρο του, έφτασαν τις 300.000 ευρώ. Παράλληλα, κάνει λόγο για εκμετάλλευση ανθρώπων που βρίσκονται σε οικονομική και προσωπική αδυναμία, αποκαλύπτει ότι κατονόμασε στις Αρχές τα πρόσωπα που θεωρεί υπεύθυνα και περιγράφει για πρώτη φορά τη δική του εμπειρία από την υπόθεση.

Αρχικά περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες που, όπως υποστηρίζει, αντιμετώπιζε το 2023, όταν βρέθηκε σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική και οικονομική κατάσταση. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ο εθισμός, η διπολική διαταραχή και τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τον είχαν οδηγήσει σε αδιέξοδο, καθιστώντας τον ευάλωτο στις πιέσεις και τις προτάσεις ατόμων από το περιβάλλον του.

«Νιώθω λες και ήμουν φυλακή έναν χρόνο. Αλλά και ευχαριστημένος για το αποτέλεσμα, όπως έληξε. Είμαι ελεύθερος, βέβαια με περιοριστικούς όρους, που είναι φυσιολογικό. Δεν μπορώ να ταξιδέψω εκτός χώρας και τα λοιπά. Ήταν μία στιγμή, το 23 ξεκίνησε που όντως είχα μία τεράστια δυσκολία, με τον εθισμό, τον διπολισμό κτλ. Ήμουν σε μία ακόμα προσπάθεια που δυσκολευόμουν. Έπαθα κι ένα έμφραγμα, το οποίο τέλος πάντων ήταν όλα αυτά εναντίον μου ψυχολογικά και δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου, οικονομικά εννοώ. Εκείνη την εποχή με πλησίασε κάποιος που τέλος πάντων ήταν λίγο «του δρόμου», που είχα έτσι μία από αυτές τις σχέσεις που κάνεις κάπου-κάπου όταν δεν είσαι σε καλή κατάσταση. Τότε, μια φορά κι έναν καιρό βέβαια, γιατί αυτά έχουν αλλάξει. Και με έφερε σε επαφή με ένα πρόσωπο δικό του συγγενικό, που εκείνη τη στιγμή μου πρότεινε αυτό το εταιρικό κομμάτι. Ήμουν λίγο διστακτικός. Με καθησύχασε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και συνέχισα να παίρνω ένα όχι μεγάλο ποσό, περίπου 500 ευρώ τον μήνα», είπε αρχικά ο Ερρίκος Πετιλόν.

«Δεν ήμουν ενήμερος για χρέος στο όνομά μου»

Για το τι συνέβη: «Το είπα και στην κατάθεσή μου με όλη την ειλικρίνεια που με διακρίνει, δεν είχα υπόψη μου ότι υπήρχε χρέος στο όνομά μου σε τέτοιο επίπεδο. Και δεν μιλάμε για εκατομμύρια. ειπώθηκε για 550.000 αλλά άλλαξε το νούμερο και πήγε 300.000 από όσο ενημερώθηκα από τον δικηγόρο μου, κ. Παπαδόπουλο. Γι’ αυτό, για να είμαι ειλικρινής, δεν το γνώριζα. Όπως υπάρχει και μία οφειλή που γνώριζα γι’ αυτήν, από μία επιχείρηση που είχα το 2002 και την έκλεισα, την πούλησα και πληρώθηκαν εν μέρει κάποια φορολογικά κομμάτια από την καινούρια, που πήρε την τότε επιχειρηματική δραστηριότητα από μένα. Και είχαν μείνει 70.000 χρέος στο όνομά μου. Αυτά με τις προσαυξήσεις είχαν ανέβει. Και με τα άλλα που ήρθαν από τις εταιρείες που με χρέωναν σε αυτό το επίπεδο, φτάσαμε τα 300.000».

«Βεβαίως και υπάρχει εκμετάλλευση. Ψάχνουν κάποιοι να βρουν υποψήφια θύματα, που έχουν ανάγκες, 100-200-500 ευρώ δεν μιλάμε για εκατομμύρια, και στήνονται αυτές οι δουλειές. Αυτή είναι η εμπειρία μου. Και το χειρότερο σε αυτή την εμπειρία είναι ότι μετά, όταν εγώ ήθελα να σταματήσω με αυτό, τότε και λίγο μετά, το 24, και δεν μου απάνταγαν πια. Δεν τους έβρισκα. Μέχρι που έφτασα σε σημείο να βάλω δικηγόρο, που με δυσκολία έπρεπε εγώ να πληρώσω εκείνη την εποχή και τα λοιπά. Μου έδιναν πεντακόσια ευρώ. Οι άνθρωποι που πέφτουν σε αυτή την παγίδα, δεν παίρνουν τίποτα φοβερά χρήματα», τόνισε για την φερόμενη εμπλοκή του ως αχυράνθρωπος.

«Δεν επικροτώ σε καμία περίπτωση την παραβατικότητα. Σε καμία περίπτωση. Θα μπορούσα να ήμουν ένας σοβαρός παραβατικός με όλες τις εμπειρίες που είχα και δεν επέλεξα αυτό το δρόμο. Παρόλα αυτά και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, η εποχή που ζούμε όλοι είναι εννοείται, υπάρχει σοβαρό θέμα στην οικονομία. Η φτώχεια ή τα πολύ λίγα χρήματα για τους πιο πολλούς Έλληνες. Τώρα το να διαφύγεις στην παραβατικότητα να μου πεις είναι λύση; Όχι, συμβαίνει. Είναι η εποχή που το βοηθάει. Παρόλο που είμαι ευφυέστατος άνθρωπος, όταν έχω έρθει στα «καλά μου» ή έχει ισορροπήσει και ο διπολισμός μου που με ταλαιπώρησε πολλά χρόνια, ξεπέρασα και πολλά θέματα του εθισμού και τα λοιπά. Δε θα μείνουμε πάλι σε αυτό, αλλά πρέπει να δώσω και τα στοιχεία για να αιτιολογήσω γιατί η λογική μου που είμαι πολύ λογικός όταν είμαι όπως είμαι σήμερα, να ήταν λίγο διαστρεβλωμένη ή θολή ή η ανάγκη και η ανασφάλεια να με άφησε να κάνω ένα βήμα προς το κομμάτι του της μικρής παραβατικότητας. Η παραβατικότητα είναι μία. Δεν είναι ότι διαχωρίζω», συνέχισε.

«Κατονόμασα τα πρόσωπα»

«Κατονόμασα τα πρόσωπα. Βεβαίως και κατονόμασα. Δε θα το πω δημοσίως. Αυτά είναι τιποτένια, πρόσωπα. Είναι ένα πρόσωπο, που δεν έχει ζωή, δεν έχει μέλλον και δεν ξέρει τι να κάνει και θέλει να βγάζει λεφτά με αυτό τον τρόπο. Και τρώει άλλους εκατό ανθρώπους που είναι ευάλωτοι. Είναι γυναίκα αυτή στην συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν συνδέεσαι σε μία πάλι εποχή που εγώ ήμουν σε μία πάλι άλλη μία φορά σε μία διάσταση κατάθλιψης ή ανισορροπίας συναισθηματικής, πάνω σε αυτό και έχοντας κατέβει επίπεδο από αυτό που μου αξίζει σαν άνθρωπος και έχω κατέβει σε ένα χαμηλότερο επίπεδο που δεν μου αξίζει και σχετίζομαι με ανθρώπους του πεζοδρομίου, όχι με την καλή έννοια, με την άσχημη έννοια του πεζοδρομίου, γιατί υπάρχει και καλή έννοια. Έχω ζήσει και τις δύο πλευρές. Θα κάνεις και το λάθος, θα βρεθεί ο «διάολος», μπεις στην κόλαση», υπογράμμισε ο Ερρίκος Πετιλόν.

Ο Ερρίκος Πετιλόν επιβεβαίωσε ότι έδωσε τα πλήρη στοιχεία μιας γυναίκας, όνομα και επίθετο καθώς και το μικρό όνομα μιας δεύτερης γυναίκας στην κατάθεσή του.

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