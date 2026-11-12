Έξαλλη ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων χτυπάει με σκέιτμπορντ οδηγό άμαξας στη Νέα Υόρκη

Snapshot Η 27χρονη ακτιβίστρια Άμπιγκεϊλ Χόλμπρουκ συνελήφθη στη Νέα Υόρκη για δύο κατηγορίες κακουργήματος βιαιοπραγίας μετά από επίθεση με σκέιτμπορντ σε οδηγό άμαξας.

Η Χόλμπρουκ επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε δύο οδηγούς αμαξών στο Σέντραλ Παρκ, κατηγορώντας τους για κακοποίηση των αλόγων.

Οι εργαζόμενοι στις άμαξες ζήτησαν αυξημένη αστυνομική προστασία λόγω της αυξανόμενης παρενόχλησης από ακτιβιστές.

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις λόγω της πολιτικής στήριξης που λαμβάνουν φιλοζωικές οργανώσεις κατά των αμαξών με άλογα στη Νέα Υόρκη. Snapshot powered by AI

Άγριος καυγάς σημειώθηκε στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης, όταν μία αυτοαποκαλούμενη ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων επιτέθηκε σε οδηγό άμαξας, χτυπώντας τον με το σκέιτμπορντ που κουβαλούσε στο πρόσωπο, πριν την συλλάβουν οι αστυνομικοί για κακούργημα βιαιοπραγίας.

Η Άμπιγκέιλ Χόλμπρουκ, 27 ετών, από τη Φιλαδέλφεια, ξέσπασε αρχικά σε έναν μονόλογο για την «κακοποίηση ζώων» σύμφωνα με βίντεο που τράβηξε ένας από τους οδηγούς.

«Είστε κακοποιητές ζώων! Τα άλογα δεν τα πάνε καλά στη Νέα Υόρκη. Είναι πολύ ευαίσθητα στο φως και στον θόρυβο», φώναξε, σύμφωνα με το βίντεο. «Είμαι η Squid the Kid, φίλε. Όλοι σας θα μάθετε το γα@@@νο μου όνομα.»

Όταν ένας άλλος 45χρονος οδηγός έκανε ένα σιγανό σχόλιο, η Χόλμπρουκ εξεράγη και χρησιμοποίησε το σκέιτμπορντ της ως όπλο — χτυπώντας τον στον ώμο και στο πρόσωπο, σύμφωνα με την αστυνομία και το βίντεο.

Ο οδηγός της άρπαξε τότε το skateboard και ξεκίνησε λεκτική αντιπαράθεση.

An animal rights activist was caught on video allegedly smacking a horse-drawn carriage driver in the face with her skateboard after launching into a profanity-laced tirade about animal abuse. https://t.co/lPEZQpCF4p — New York Post (@nypost) November 12, 2026

Εκτός από την επίθεση με το σκέιτμπορντ, η Χόλμπρουκ κατηγορείται ότι χτύπησε με γροθιά έναν δεύτερο 45χρονο οδηγό άμαξας, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία της απήγγειλε δύο κατηγορίες για κακούργημα επίθεσης.

Δεν ήταν αμέσως σαφές αν ο δεύτερος οδηγός που δέχτηκε επίθεση ήταν ο άνδρας που τραβούσε το βίντεο.

Εκπρόσωποι των εργαζομένων στις άμαξες της Νέας Υόρκης — των οποίων οι θέσεις εργασίας κινδυνεύουν μετά την απόφαση που απαγορεύει τις άμαξες με άλογα στη Νέα Υόρκη έως το 2028, αντέδρασαν στο περιστατικό.

«Αυτό είναι εξωφρενικό και απαράδεκτο», δήλωσε ο Αλεξάντερ Κεμπ, διοικητικός αντιπρόεδρος του Τοπικού 100 του Συνδικάτου Εργαζομένων στις Μεταφορές.

«Χρειαζόμαστε πιο ορατή αστυνομική παρουσία για τα μέλη μας στις στάσεις των άμαξων στο πάρκο, ώστε να προστατευτούν από αυτούς τους τρελούς. Αυτός είναι ο χώρος εργασίας τους και υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται μόνο και μόνο για να τους παρενοχλούν και να τους επιτίθενται. Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται να αισθάνονται ασφαλείς στην εργασία τους», είπε.

«Αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επαινεί και ποζάρει για φωτογραφίες με εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως η PETA και η NYCLASS, των οποίων οι ηγέτες μας έχουν δυσφημίσει ως κακοποιητές ζώων εδώ και δεκαετίες», δήλωσε η εκπρόσωπος του Τοπικού 100, Κριστίνα Χάνσεν, η οποία ήταν μάρτυρας του περιστατικού της επίθεσης την Τρίτη και κάλεσε την αστυνομία.