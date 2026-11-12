The Chase: Το «Βουνό» έκανε ρεκόρ λαθών στον τελικό και ένα απίθανο δίδυμο έφυγε με 6.000 ευρώ

Snapshot Το «Βουνό» έκανε επτά λάθη στον τελικό του «The Chase», αριθμός ρεκόρ που επηρέασε καθοριστικά την έκβαση.

Οι δύο παίκτες συγκέντρωσαν αρχικά 10 σωστές απαντήσεις, δημιουργώντας δύσκολη κατάσταση για τον Chaser.

Τα λάθη του «Βουνού» έδωσαν σημαντικές ευκαιρίες στους παίκτες να αυξήσουν το προβάδισμά τους.

Οι δύο παίκτες διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος και κέρδισαν 6.000 ευρώ.

Ο τελικός θεωρείται από τους πιο απρόσμενους στην ιστορία του παιχνιδιού. Snapshot powered by AI

Έναν από τους πιο απρόσμενους τελικούς στην ιστορία του «The Chase» χάρισε το «Βουνό», καθώς τα διαδοχικά λάθη του έφεραν τα πάνω κάτω στην αναμέτρηση και άνοιξαν τον δρόμο για τη νίκη δύο παικτών.

Οι δύο διαγωνιζόμενοι που βρέθηκαν απέναντι στον Chaser είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν 10 σωστές απαντήσεις, δημιουργώντας μια απαιτητική συνθήκη για το «Βουνό». Κανείς, ωστόσο, δεν περίμενε ότι η εξέλιξη του τελικού θα ήταν τόσο διαφορετική.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Chaser υπέπεσε σε συνολικά επτά λάθη, αριθμός που αποδείχθηκε καθοριστικός. Κάθε λανθασμένη απάντηση έδινε στους παίκτες πολύτιμες ευκαιρίες να αυξήσουν την απόσταση και να διατηρήσουν το προβάδισμά τους.

Παρά την πίεση και την προσπάθεια να καλύψει το χαμένο έδαφος, το «Βουνό» δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση. Οι δύο παίκτες κράτησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος και πανηγύρισαν μια σπουδαία νίκη.

Το αποτέλεσμα ήταν να φύγουν από το πλατό του «The Chase» με το ποσό των 6.000 ευρώ, σε έναν τελικό που δύσκολα θα ξεχάσουν οι τηλεθεατές.

Διαβάστε επίσης