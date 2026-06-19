Συγκινημένη η Μαρία Μπεκατώρου: Η on air έκπληξη για τα 1.000 επεισόδια «The Chase»

Μία συγκινητική έκπληξη περίμενε την Μαρία Μπεκατώρου στο επεισόδιο του «The Chase» την Παρασκευή (19/6).

Με αφορμή την συμπλήρωση των 1.000 επεισοδίων, το Σούπερ Αγόρι εισέβαλε στο τηλεοπτικό πλατό με μία τούρτα πάνω στην οποία είχε κεριά με τον αντίστοιχο αριθμό. Φυσικά, μαζί του ήταν και οι υπόλοιποι chasers προκειμένου να γιορτάσουν την στιγμή μαζί με την παρουσιάστρια.

«Μιλάμε τώρα για τρομερές εκπλήξεις εδώ πέρα. Λοιπόν, θα κάνουμε την ευχή και θα σβήσουμε όλοι μαζί την τούρτα μας! Με το 1, με το 2, με το 3! Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Σας αγαπάμε» επισήμανε η παρουσιάστρια του «The Chase».

«Μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Σήμερα είναι το 1000ο μας επεισόδιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να το πιστέψω και γω πως φτάσαμε μέχρι εδώ. Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη για την αγάπη μου μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια και που συνεχίζετε να μας τη δείχνετε καθημερινά. Να κάπως έτσι νιώθω ότι γίνεται όλο και πιο έντονη. Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη για όλες αυτές τις στιγμές που έχουμε ζήσει μαζί, για τα μοναδικά συναισθήματα σε αυτά τα 1000 επεισόδια. 4000 άνθρωποι έχουν έρθει εδώ από όλη την Ελλάδα για να παίξουν, απάντησαν σε 150.000 ερωτήσεις και φυσικά οι νικητές μοιράστηκαν συνολικά 2.700.000 ευρώ», ανέφερε συγκινημένη η Μαρία Μπεκατώρου.