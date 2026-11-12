Πετιλόν: «Αυτή με έμπλεξε» - Αυτό είναι το γνωστό μοντέλο που κατηγορεί ο ηθοποιός

Snapshot Ερρίκος Πετιλόν κατηγορεί δύο γυναίκες, μεταξύ των οποίων τη Β.Ι., ότι τον έμπλεξαν στο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη βόρεια Ελλάδα.

Ο ηθοποιός υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε για τις οφειλές που εμφανίζονταν στο όνομά του και χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος με μηνιαία αμοιβή περίπου 500 ευρώ.

Η Β.Ι. έχει καταδικαστεί σε 10 χρόνια και 7 μήνες φυλάκισης για απόπειρα ανθρωποκτονίας του πρώην συντρόφου της και είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές.

Ο Πετιλόν ανέφερε πως τον προσέγγισαν σε δύσκολη περίοδο της ζωής του και ότι δεν μπορούσε να διακόψει τη συνεργασία όταν προσπάθησε, αναγκάζοντάς τον να απευθυνθεί σε δικηγόρο.

Η υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο τη Β.Ι., η οποία φέρεται να σχετίζεται με το δίκτυο εταιρειών που χρησιμοποιήθηκαν για απόκρυψη φορολογικών οφειλών. Snapshot powered by AI

Ο Ερρίκος Πετιλόν είναι ένα από τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο δαιδαλώδες κύκλωμα φοροδιαφυγής που ξεσκεπάστηκε στη βόρεια Ελλάδα και προς το παρόν έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μέχρι την τέλεση της δίκης. Ο ηθοποιός και μοντέλο «έδωσε» στην ανακρίτρια δύο γυναίκες, οι οποίες υποστηρίζει ότι τον εξαπάτησαν και τον έμπλεξαν στο κύκλωμα.

Η μία εξ αυτών είναι βίος και πολιτεία κι έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν, ενώ έχει κάνει και 10 χρόνια φυλακή για την απόπειρα δολοφονίας του συντρόφου της.

Το μοντέλο που έγινε γνωστό από τις ερωτικές ταινίες γνωστής εταιρείας παραγωγής ερωτικών ταινιών, είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 10 ετών και 7 μηνών για απόπειρα ανθρωποκτονίας πρώην συντρόφου της.

Τι υποστήριξε ο ηθοποιός για την εμπλοκή του στις εταιρείες με τις οφειλές

Μια γυναίκα από το παρελθόν του, την οποία κατονόμασε στις Αρχές, «έδειξε» ο Ερρίκος Πετιλόν ως το πρόσωπο που τον έμπλεξε στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη. Ο γνωστός ηθοποιός και πρώην μοντέλο, μετά την απολογία του, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για τις οφειλές που εμφανίζονταν στο όνομά του και ότι χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος, λαμβάνοντας ένα ποσό της τάξης των 500 ευρώ τον μήνα.

Το πρόσωπο στο οποίο φέρεται να αναφέρθηκε είναι η Β.Ι., η οποία είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές και δικαστικές Αρχές, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστή από τη συμμετοχή της σε ερωτικές ταινίες.

Ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, περιέγραψε τη δική του εκδοχή για τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε συνδεδεμένος με τις επίμαχες εταιρείες.

«Νιώθω λες και ήμουν φυλακή έναν χρόνο. Αλλά και ευχαριστημένος για το αποτέλεσμα, όπως έληξε. Είμαι ελεύθερος, βέβαια με περιοριστικούς όρους, που είναι φυσιολογικό. Δεν μπορώ να ταξιδέψω εκτός χώρας και τα λοιπά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο εθισμός, το έμφραγμα και η γνωριμία που τον οδήγησε στις εταιρείες

Ο ηθοποιός περιέγραψε ότι η προσέγγισή του έγινε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της προσωπικής του ζωής, όταν αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού και ψυχολογικής επιβάρυνσης, ενώ είχε υποστεί και έμφραγμα.

Όπως είπε, το 2023 γνώρισε ένα άτομο από το περιβάλλον του, το οποίο τον έφερε σε επαφή με συγγενικό του πρόσωπο. Εκείνο φέρεται να του πρότεινε να συμμετάσχει σε εταιρικό σχήμα, διαβεβαιώνοντάς τον ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.

«Ήμουν λίγο διστακτικός. Με καθησύχασε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και συνέχισα να παίρνω ένα όχι μεγάλο ποσό, περίπου 500 ευρώ τον μήνα», υποστήριξε ο Ερρίκος Πετιλόν.

«Δεν ήμουν ενήμερος για χρέος στο όνομά μου»

Ο ίδιος επέμεινε ότι δεν γνώριζε το ύψος των οφειλών που είχαν εμφανιστεί στο όνομά του, εξηγώντας ότι ενημερώθηκε για την πραγματική διάσταση της υπόθεσης από τον δικηγόρο του.

«Με όλη την ειλικρίνεια που με διακρίνει, δεν είχα υπόψιν ότι υπήρχε χρέος στο όνομά μου σε τέτοιο επίπεδο. Και δεν μιλάμε για εκατομμύρια. Ειπώθηκε για 550.000, αλλά άλλαξε το νούμερο και πήγε 300.000, από όσο ενημερώθηκα από τον δικηγόρο μου, κ. Παπαδόπουλο», ανέφερε.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι γνώριζε για παλαιότερη οφειλή ύψους περίπου 70.000 ευρώ, η οποία συνδεόταν με επιχείρηση που είχε το 2002, αλλά υποστήριξε ότι οι υπόλοιπες οφειλές προέκυψαν από τις εταιρείες στις οποίες τον ενέταξαν.

Μάλιστα, έκανε λόγο για εκμετάλλευση ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη οικονομική και προσωπική κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι τους προσεγγίζουν με μικρά χρηματικά ανταλλάγματα, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία τους σε εταιρικά σχήματα.

Όπως κατήγγειλε, όταν επιχείρησε το 2024 να διακόψει τη συνεργασία, δεν μπορούσε πλέον να επικοινωνήσει με τα πρόσωπα που τον είχαν προσεγγίσει, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να απευθυνθεί σε δικηγόρο.

«Γυναίκα με έμπλεξε στο κύκλωμα»

Στο τέλος των δηλώσεών του, ο Ερρίκος Πετιλόν αποκάλυψε ότι κατά την κατάθεσή του έδωσε στις Αρχές τα πλήρη στοιχεία μιας γυναίκας, καθώς και το μικρό όνομα μιας δεύτερης, ενώ ανέφερε ότι γνώριζε και τον αδελφό της.

«Είναι γυναίκα αυτή στη συγκεκριμένη περίπτωση», είπε, περιγράφοντας τις προσωπικές συνθήκες υπό τις οποίες είχε αναπτύξει επαφές με ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, εκμεταλλεύτηκαν την κατάστασή του.

Ο ίδιος έκανε λόγο για ανθρώπους που αναζητούν πρόσωπα με οικονομικές ανάγκες, προκειμένου να τα εντάξουν σε εταιρικά σχήματα, δίνοντάς τους μικρά χρηματικά ποσά χωρίς να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν.

Η Β.Ι. είχε πρωταγωνιστήσει σε ερωτική ταινία και είχε πει τότε ότι αποφάσισε να συμμετάσχει στην παραγωγή για να βοηθήσει οικονομικά τον αδελφό της, ο οποίος ήταν τοξικοεξαρτημένος.

Οι περιπέτειες με τη Δικαιοσύνη και η φυλακή

Τον Ιούνιο του 2010 είχε βρεθεί χασίς στο αυτοκίνητό της κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, ενώ έναν χρόνο αργότερα, και πάλι σε αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή της κλεμμένα ηλεκτρονικά αντικείμενα.

Η πιο σοβαρή περιπέτειά της ήρθε λίγος μήνες αργότερα όταν συνελήφθη και προφυλακίστηκε για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του πρώην συντρόφου της. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η ίδια και ένας 19χρονος φίλος της από το Αφγανιστάν φέρονταν να είχαν τραυματίσει τον πρώην σύντροφό της με λάμα μήκους 12 εκατοστών, κατά τη διάρκεια επεισοδίου στο σπίτι του.

Η υπόθεση έφτασε στο ΜΟΔ Αθηνών, όπου η Β.Ι. βρέθηκε αντιμέτωπη με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κλοπή. Τελικά, καταδικάστηκε σε κάθειρξη δέκα ετών και επτά μηνών.

Κατά το παρελθόν, μάλιστα, είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η οικογένειά της και είχε υποστηρίξει ότι πολλές από τις επιλογές της, ακόμη και η συμμετοχή της στην ερωτική ταινία, έγιναν με σκοπό να στηρίξει οικονομικά τον αδελφό της.

Η αναφορά του Ερρίκου Πετιλόν στο όνομά της επαναφέρει τη Β.Ι. στο προσκήνιο, αυτή τη φορά μέσα από τη μεγάλη δικογραφία για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη και τις εκατοντάδες εταιρείες που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη φορολογικών οφειλών.

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