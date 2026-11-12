Ψυχρή εισβολή στις ΗΠΑ: Παγετός και χιονοπτώσεις

Bαρομετρικό χαμηλό που κινείται προς τις ακτές του Ατλαντικού θα προκαλέσει βροχοπτώσεις στα βορειοανατολικά και χιονοπτώσεις σε μεγαλύτερα υψόμετρα

Newsroom

Ψυχρή εισβολή στις ΗΠΑ: Παγετός και χιονοπτώσεις
Paul Cullmann clears snow from steps outside his home Sunday, Jan. 5, 2025, in St. Louis. (AP Photo/Jeff Roberson)
ΚΟΣΜΟΣ
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Εκτεταμένη ψυχρή εισβολή αναμένεται στις κεντρικές και ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες έως το Σαββατοκύριακο, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, παγετό σε αρκετές περιοχές και χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά των βορειοανατολικών πολιτειών.

Σύμφωνα με εκτίμηση του FOX Weather, περίπου 230 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρίσκονται την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου σε περιοχές με θερμοκρασίες χαμηλότερες από τις συνήθεις για την εποχή, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ προβλέπει ότι ισχυρό ψυχρό μέτωπο θα μεταφέρει τις χαμηλότερες μέχρι στιγμής θερμοκρασίες της περιόδου σε μεγάλο μέρος της κεντρικής και ανατολικής χώρας.

Παράλληλα, βαρομετρικό χαμηλό που κινείται προς τις ακτές του Ατλαντικού θα προκαλέσει βροχοπτώσεις στα βορειοανατολικά και χιονοπτώσεις σε μεγαλύτερα υψόμετρα.

Κατά το FOX Weather, περισσότερες από 30 πολιτείες ανατολικά των Βραχωδών Ορέων αναμένεται να επηρεαστούν από την πτώση της θερμοκρασίας, ενώ αρκετές περιοχές θα καταγράψουν τον πρώτο παγετό του φετινού φθινοπώρου. Δεν προβλέπεται, πάντως, κατάρριψη θερμοκρασιακών ρεκόρ.

Η ομοσπονδιακή μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει νυχτερινές θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν στις βόρειες πεδιάδες έως το πρωί της Παρασκευής και επέκταση του ισχυρού παγετού σε περιοχές του αμερικανικού Νότου το Σαββατοκύριακο.

Στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, η διέλευση ψυχρών αερίων μαζών πάνω από τα σχετικά θερμότερα νερά θα ευνοήσει βροχές και χιονοπτώσεις, ιδίως στην Άνω Χερσόνησο του Μίσιγκαν και κοντά στη νότια όχθη της λίμνης Σουπίριορ.

Στα βορειοανατολικά, το γραφείο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Όλμπανι εξέδωσε συστάσεις για χειμερινές καιρικές συνθήκες σε τμήματα των ορεινών όγκων Αντιρόντακ και Κάτσκιλ, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, καθώς και στα νότια Πράσινα Όρη του Βερμόντ.

Η πρόγνωση της Πέμπτης αναφέρει χιονόστρωση περίπου 2,5 έως 7,5 εκατοστών στις περισσότερες ορεινές περιοχές που θα επηρεαστούν, με πιθανότητα μεγαλύτερων υψών στις υψηλότερες κορυφές.

Επικίνδυνη θεωρείται η ολισθηρότητα του οδικού δικτύου, ιδίως κατά τις πρωινές μετακινήσεις της Παρασκευής.

Για τη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης, οι μετεωρολόγοι του ABC7 προβλέπουν κυρίως βροχές, πιθανές καταιγίδες και ενίσχυση των ανέμων. Αξιόλογη χιονόστρωση αναμένεται να περιοριστεί σε περιοχές μεγαλύτερου υψομέτρου βόρεια και δυτικά της πόλης. Την Παρασκευή, η αισθητή θερμοκρασία λόγω των ανέμων ενδέχεται να υποχωρήσει περίπου στους 0 έως 2 βαθμούς Κελσίου.

Το AccuWeather προειδοποιεί επίσης για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στις αεροπορικές μετακινήσεις και μεμονωμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε ορεινές περιοχές, λόγω της υγρής χιονόπτωσης. Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή και στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις στο βόρειο τμήμα της πολιτείας οι ελάχιστες θερμοκρασίες προβλέπεται να κυμανθούν περίπου στους 3 έως 6 βαθμούς Κελσίου, με πιθανότητα τοπικού σχηματισμού πάχνης στην ενδοχώρα. Στην κεντρική Φλόριντα αναμένονται πρωινές θερμοκρασίες περίπου 7 έως 9 βαθμών το Σαββατοκύριακο.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν σε μεγάλο μέρος των ανατολικών ΗΠΑ και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με το Κέντρο Μετεωρολογικών Προγνώσεων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας.

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