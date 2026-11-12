Καιρός: Τι δείχνουν τα Μερομήνια για τα φετινά Χριστούγεννα και για... χιόνια

Τι δείχνει η παραδοσιακή μέθοδος πρόβλεψης του καιρού

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Τι δείχνουν τα Μερομήνια για τα φετινά Χριστούγεννα και για... χιόνια
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  • Τα Μερομήνια για το 2026-2027 προβλέπουν χιονοπτώσεις κοντά στα Χριστούγεννα και έντονες ψυχρές εισβολές τον Ιανουάριο.
  • Ο Δεκέμβριος θα ξεκινήσει με χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και πιθανές χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα στα βόρεια.
  • Οι ημέρες γύρω από τα Χριστούγεννα έχουν αυξημένες πιθανότητες για χιόνια, αλλά δεν είναι σαφές σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν.
  • Ιανουάριος αναμένεται χειμωνιάτικος με δύο σημαντικές ψυχρές εισβολές και πιθανό χιόνι ακόμα και σε πεδινές περιοχές.
  • Στο τέλος Ιανουαρίου και προς το τρίτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου προβλέπονται ισχυρές χειμωνιάτικες μεταβολές με παγετό και χιόνια κυρίως στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα.
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Οι προβλέψεις των Μερομηνιών για το 2026-2027 δείχνουν χιονοπτώσεις κοντά στα Χριστούγεννα και έντονες ψυχρές εισβολές μέσα στον Ιανουάριο, δημιουργώντας έναν χειμώνα με απότομες καιρικές μεταβολές σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Ο Δεκέμβριος αναμένεται να ξεκινήσει με χαμηλές θερμοκρασίες και βροχές, ενώ στα βόρεια υπάρχει πιθανότητα χιονοπτώσεων ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Μετά από μια προσωρινή βελτίωση, το διάστημα 21-23 Δεκεμβρίου προβλέπεται νέα επιδείνωση του καιρού, με βροχές αρχικά στα δυτικά και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στη συνέχεια.

Οι ημέρες γύρω από τα Χριστούγεννα φαίνεται να ευνοούν χιονοπτώσεις, με αυξημένες πιθανότητες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο σε ποιες ακριβώς περιοχές θα σημειωθούν χιόνια και αν τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι «λευκά».

Ο Ιανουάριος αναμένεται ιδιαίτερα χειμωνιάτικος, με δύο περιόδους που ξεχωρίζουν για πιθανές ψυχρές εισβολές. Μετά τις βροχές των πρώτων ημερών και μια σύντομη άνοδο της θερμοκρασίας, το διάστημα 17-20 Ιανουαρίου ενδέχεται να φέρει νέα ψυχρή εισβολή και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα.

Η πιο σημαντική μεταβολή προβλέπεται μεταξύ 23 και 25 Ιανουαρίου, με τα Μερομήνια να δείχνουν πιθανότητα για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρό παγετό και χιόνια ακόμα και σε πεδινές περιοχές. Επιπλέον, προς το τρίτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου αναμένεται μια τελευταία ισχυρή χειμωνιάτικη αλλαγή που θα επηρεάσει κυρίως τη βόρεια και ανατολική Ελλάδα.

Τα Μερομήνια αποτελούν μια παραδοσιακή μέθοδο λαϊκής πρόβλεψης του καιρού για τους επόμενους δώδεκα μήνες, βασιζόμενη στην παρατήρηση των καιρικών φαινομένων κατά τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου.

Παρότι δεν προσφέρουν ακριβείς προβλέψεις ανά περιοχή, τα Μερομήνια δίνουν μια συνολική εικόνα για τις γενικές τάσεις του καιρού στον επόμενο χειμώνα.

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