Καιρός-Μαρουσάκης: Έρχεται «πολικός αέρας» το Σαββατοκύριακο με ισχυρούς ανέμους, βροχές και χιόνια

Ισχυρές και διαρκής βροχές αναμένονται σε όλη τη χώρα από το Σάββατο, φέρνοντας έναν πρόωρο χειμώνα σε όλη τη χώρα

Ελένη Ευστρατίου

Καιρός-Μαρουσάκης: Έρχεται «πολικός αέρας» το Σαββατοκύριακο με ισχυρούς ανέμους, βροχές και χιόνια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Από το Σάββατο αναμένονται ισχυρές και διαρκείς βροχές σε όλη τη χώρα, με πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά.
  • Έρχεται κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει το Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα νησιά του Αιγαίου με ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχές.
  • Ο «πολικός αέρας» από τη βόρεια και βορειοανατολική Ευρώπη θα προκαλέσει κακοκαιρία έως και την Τετάρτη, φέρνοντας έναν πρόωρο χειμώνα στη χώρα.
  • Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι ήπια άστατος με συννεφιά και τοπικές βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά ήπιες τιμές.
  • Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη αναμένονται συννεφιά και βροχές με μέτριους έως ισχυρούς ανέμους και θερμοκρασίες από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
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Χαλάει ο καιρός το επόμενο διάστημα, ξεκινώντας να συμβαδίζει με το ημερολόγιο, αφού ο Νοέμβριος είναι ένας δύσκολος μήνας με έντονους ανέμους και κακοκαιρία, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Διαδοχικές κακοκαιρίες από τα βόρεια και τα νότια αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα το επόμενο διάστημα, με τη σημαντικότερη να εμφανίζεται το Σάββατο, 31/10 και μέσα στην Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι οι τοπικά ισχυρές και με διάρκεια βροχές και καταιγίδες, που θα επηρεάσουν κυρίως τις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις. Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία, με τις χιονοπτώσεις να συνεχίζονται στα βόρεια ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ αναμένονται και ισχυροί άνεμοι.

Αναλυτικά, σήμερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου ο ήπια άστατος καιρός θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα, με συννεφιά και ήπιες βροχοπτώσεις στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά τμήματα, τις Κυκλάδες και τα ορεινά τμήματα της Κρήτης, Στο βόρειο Ιόνιο είναι πιθανό να σημειωθούν και ισχυρές καταιγίδες.

Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ, από διάφορες κατευθύνσεις. Στο Αιγαίο αναμένονται βοριάδες που θα φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να πέσει πολύ, λόγω της «νεφοσκεπής», με τον υδράργυρο να ξεκινά από 12 με 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Φλώρινα και Τρίπολη θα πέσουν στους 8 βαθμούς Κελσίου. Στα νοτιότερα και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου αναμένονται θερμοκρασίες μέχρι και 21 βαθμών Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται συννεφιασμένος καιρός με πιθανές ασθενείς βροχές το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 20 βαθμούς, Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι βροχερός με νοτιοανατολικούς ανέμους από 4 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Πολικός αέρας από τη βόρεια και βορειοανατολική Ευρώπη αναμένεται να μετατοπιστεί σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη της ηπείρου. Η ένωσή του με τις θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου αναμένεται να σχηματίσει κύμα κακοκαιρίας, που θα πλήξει τη χώρα μας από αύριο, Σάββατο, το μεσημέρι.

Ισχυροί άνεμοι με έντονες βροχές αναμένονται στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, οδηγώντας σε πτώση του υδράργυρου και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να μετακινηθεί σταδιακά ανατολικά μέσα στο Σάββατο, επηρεάζοντας όλα τα νησιά του Αιγαίου.

Την Κυριακή αναμένεται κακοκαιρία σχεδόν σε όλη τη χώρα, με πολλές και διαρκείς βροχές, τοπικές θαλάσσιες καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη 4/11 σε ολόκληρη τη χώρα.

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