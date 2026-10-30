Καιρός: Με τοπικές βροχές και ψύχρα η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Snapshot Την Παρασκευή συνεχίζεται η αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά, ενώ η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή πτώση στα δυτικά και βόρεια.

Το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με σταθερή θερμοκρασία και ανέμους ανατολικούς στα ανατολικά και νότιους στα δυτικά.

Την Κυριακή θα υπάρξουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, βόρεια και Δωδεκάνησα, χωρίς σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα παραμείνει άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν έως 7 μποφόρ στα πελάγη.

Η ΕΜΥ συνιστά στους πολίτες να παρακολουθούν τα δελτία καιρού και την ιστοσελίδα της για ενημερώσεις σχετικά με τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Παρασκευή, στις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 22 και στα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 11 – 19°C

Ανατολική Μακεδονία: 10 – 18°C

Κεντρική Μακεδονία: 10 – 17°C

Δυτική Μακεδονία: 8 – 16°C

Ήπειρος: 10 – 18°C

Θεσσαλία: 10 – 19°C

Νησιά Ιονίου: 14 – 20°C

Δυτική Στερεά: 12 – 21°C

Δυτική Πελοπόννησος: 10 – 21°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 12 – 20°C

Κυκλάδες: 16 – 21°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 12 – 20°C

Κρήτη: 14 – 21°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 16 – 21°C

Δωδεκάνησα: 17 – 23°C

Αττική: 12 – 20°C

Θεσσαλονίκη: 12 – 17°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για το Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Στη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Στην ανατολική Μακεδονία και τις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια - παραθαλάσσια, μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα είναι ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 5 και στα δυτικά και το νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 15 με 18 βαθμούς, στα νησιά τους 19 με 22 και στα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα δυτικά και τα βόρεια, κυρίως θαλάσσια παραθαλάσσια, και πιθανόν και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι-νοτιοανατολικοί 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο ανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

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