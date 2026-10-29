Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού από αύριο - Πότε έρχονται έντονα φαινόμενα και σε ποιες περιοχές

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά 

Ανθή Κουρεντζή

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού από αύριο - Πότε έρχονται έντονα φαινόμενα και σε ποιες περιοχές
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  • Από την Κυριακή αναμένεται σημαντική επιδείνωση του καιρού με έντονες βροχές και ισχυρούς ανέμους, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία.
  • Στην Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται τοπικά ύψη βροχής έως 151 χιλιοστά την Κυριακή και έως 210 χιλιοστά τη Δευτέρα, που μπορεί να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα.
  • Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, με ριπές έως 112 χιλιόμετρα την ώρα στο Ιόνιο τη Δευτέρα.
  • Η Δευτέρα αναμένεται η πιο επιβαρυμένη ημέρα με ισχυρές βροχοπτώσεις και ανέμους, ιδιαίτερα στα θαλάσσια τμήματα του Αιγαίου και του Ιονίου.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά υψηλή για την εποχή, με μέγιστες τιμές γύρω στους 20-23 βαθμούς σε Κρήτη, Νότιο Αιγαίο και Αττική.
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Με έντονα φαινόμενα φαίνεται πως θα κάνει ποδαρικό ο Νοέμβριος, καθώς τα προγνωστικά δεδομένα που παρουσιάζει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αποτυπώνουν μια σημαντική αλλαγή του καιρικού σκηνικού από την Κυριακή, με βροχές μεγάλης έντασης και πολύ ισχυρές ριπές ανέμων.

Ιδιαίτερη προσοχή συγκεντρώνει η Κεντρική Μακεδονία, όπου το προγνωστικό μοντέλο ICON εμφανίζει τοπικά ύψη βροχής που ενδέχεται να φτάσουν περίπου τα 151 χιλιοστά την Κυριακή και τα 210 χιλιοστά τη Δευτέρα.

Πρόκειται για πολύ μεγάλα ημερήσια ύψη βροχόπτωσης, τα οποία, εφόσον επαληθευτούν, θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη ευπάθεια σε πλημμυρικά φαινόμενα.

Την ίδια ώρα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν αισθητά, με τις προγνωστικές ριπές στο Ιόνιο να φτάνουν έως και τα 112 χιλιόμετρα την ώρα τη Δευτέρα.

Βροχές έως 24 χιλιοστά στην Κεντρική Μακεδονία την Παρασκευή

Η Παρασκευή θα κυλήσει με ασθενείς έως μέτριους ανέμους στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στο Αιγαίο η μέση ένταση των ανέμων θα φτάνει περίπου τα 4 μποφόρ, με τις ριπές να αγγίζουν τοπικά τα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι, περίπου στα 2 μποφόρ, με ριπές έως 29 km/h.

Σύμφωνα με το ICON, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στο Νότιο Αιγαίο, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και την Ήπειρο αναμένονται μέγιστες θερμοκρασίες κοντά στους 21 βαθμούς.

Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, η Κεντρική Μακεδονία συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα προβλεπόμενα ύψη βροχής, με τοπικές ποσότητες έως 24 χιλιοστά.

Το πιο βροχερό τρίωρο αναμένεται μεταξύ 06:00 και 09:00 το πρωί, όταν το μοντέλο υπολογίζει περίπου 8,4 χιλιοστά βροχής.

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Στη Θεσσαλία οι σημαντικότερες βροχές το Σάββατο

Το Σάββατο η αστάθεια θα συνεχιστεί, χωρίς ωστόσο να αναμένεται ακόμη η σημαντική επιδείνωση που διαφαίνεται για τις επόμενες ημέρες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με μέση ένταση περίπου 4 μποφόρ και ριπές έως 35 km/h, ενώ στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 3 μποφόρ, με ριπές έως 41 km/h.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά ήπια επίπεδα. Στην Κρήτη θα αγγίξει τους 22 βαθμούς, στο Νότιο Αιγαίο τους 21 και στην Ήπειρο τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής εντοπίζεται αυτή τη φορά στη Θεσσαλία, όπου τα τοπικά ποσά ενδέχεται να φτάσουν περίπου τα 24 χιλιοστά.

Η μεγαλύτερη τρίωρη βροχόπτωση αναμένεται μεταξύ 09:00 και 12:00, με περίπου 4,6 χιλιοστά.

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Έως 151 χιλιοστά βροχής στην Κεντρική Μακεδονία την Κυριακή

Η Κυριακή αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής στην εξέλιξη του καιρού, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν σημαντική ενίσχυση των βροχοπτώσεων. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται στην Κεντρική Μακεδονία, όπου το ICON εμφανίζει τοπικές ημερήσιες ποσότητες βροχής έως περίπου 151 χιλιοστά.

Μάλιστα, το εντονότερο τρίωρο προσδιορίζεται μεταξύ 15:00 και 18:00, με προβλεπόμενο ύψος βροχής περίπου 54 χιλιοστά. Μια τέτοια ποσότητα μέσα σε μόλις τρεις ώρες θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη επιβάρυνση στο αποστραγγιστικό δίκτυο και αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρών, εφόσον επιβεβαιωθεί.

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Παράλληλα, ενισχυμένοι άνεμοι αναμένονται κυρίως στα θαλάσσια τμήματα. Στο Αιγαίο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 4 μποφόρ, με ριπές έως 68 km/h, ενώ στο Ιόνιο η μέση ένταση θα αυξηθεί στα 5 μποφόρ και οι ριπές ενδέχεται να φτάσουν τα 80 km/h.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά υψηλή για την εποχή, με μέγιστες τιμές κοντά στους 23 βαθμούς στην Κρήτη, 22 στο Νότιο Αιγαίο και 20 στην Αττική.

Έως 210 χιλιοστά βροχής και ριπές 112 km/h την Δευτέρα

Η Δευτέρα εμφανίζεται ως η πιο επιβαρυμένη ημέρα του τετραημέρου, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη προγνωστική εκτίμηση.

Στην Κεντρική Μακεδονία οι μεγαλύτερες τοπικές ημερήσιες ποσότητες βροχής ενδέχεται να φτάσουν έως περίπου τα 210 χιλιοστά, τιμή που αντιστοιχεί σε 210 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο. Το πιο έντονο τρίωρο τοποθετείται μεταξύ 12:00 και 15:00, όταν προβλέπονται περίπου 45 χιλιοστά βροχής. Εξίσου εντυπωσιακή είναι η εικόνα των ανέμων στα πελάγη.

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Στο Αιγαίο η μέση ένταση εκτιμάται στα 5 μποφόρ, αλλά οι ισχυρότερες ριπές μπορεί να φτάσουν περίπου τα 85 km/h.

Ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση προβλέπεται στο Ιόνιο, όπου η μέση ένταση θα φτάνει τα 6 μποφόρ, ενώ οι μέγιστες ριπές υπολογίζονται έως και 112 km/h.

Οι ριπές αυτές είναι στιγμιαίες ταχύτητες και δεν πρέπει να συγχέονται με τη μέση ένταση του ανέμου σε μποφόρ.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, οι υψηλότερες τιμές θα εντοπίζονται στην Κρήτη, κοντά στους 23 βαθμούς, ενώ στο Νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τους 22 βαθμούς και στην Αττική τους 21 βαθμούς Κελσίου.

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