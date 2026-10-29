Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες για 10 ημέρες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Η προσωρινή ανάσα που θα πάρουμε από το κύμα κακοκαιρίας θα είναι σύντομη, καθώς ο Νοέμβριος, ο πιο κρίσιμος μήνας για τις βροχοπτώσεις, φέρνει νέα έντονα φαινόμενα

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες για 10 ημέρες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη
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  • Η Ελλάδα θα βιώσει συνεχόμενες καταιγίδες και ασταθείς καιρικές συνθήκες για περίπου 10 ημέρες, με σημαντικές βροχοπτώσεις και πτώση θερμοκρασίας.
  • Το τρέχον κύμα κακοκαιρίας θα υποχωρήσει προσωρινά σήμερα, αλλά θα ακολουθήσουν νέες βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά, κεντρικά και νότια του Αιγαίου.
  • Από το Σάββατο αναμένεται επιδείνωση του καιρού λόγω εισροής πολύ ψυχρής αέριας μάζας από τη βόρεια Ευρώπη, με νέα έντονα φαινόμενα να επηρεάζουν όλη τη χώρα.
  • Την Κυριακή θα εκδηλωθούν εκτεταμένες βροχές, ισχυρές καταιγίδες σε παράκτιες περιοχές, χιονοπτώσεις σε ορεινά και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.
  • Ο Νοέμβριος προβλέπεται με αυξημένη αστάθεια, χαμηλότερες θερμοκρασίες και επικίνδυνες κακοκαιρίες κυρίως τις πρώτες δέκα ημέρες του μήνα.
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Η Ελλάδα εισέρχεται σε ένα χειμωνιάτικο σκηνικό από την Κυριακή, με συνεχείς κακοκαιρίες να επηρεάζουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν ασταθείς, παρά τις βραχυπρόθεσμες βελτιώσεις, ενώ αναμένονται σημαντικές βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας.

Σήμερα, το τρέχον κύμα κακοκαιρίας θα απομακρυνθεί, αλλά θα αφήσει πίσω ασταθείς αέριες μάζες που θα προκαλέσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως σε ανατολικά, κεντρικά και νότια τμήματα του Αιγαίου.

Οι βροχές θα εντοπίζονται από την κεντρική και νότια Εύβοια και νοτιότερα, με βελτίωση να αναμένεται σταδιακά κατά το μεσημέρι.

Η προσωρινή ανάσα που θα πάρουμε από το κύμα κακοκαιρίας θα είναι σύντομη, καθώς ο Νοέμβριος, ο πιο κρίσιμος μήνας για τις βροχοπτώσεις, φέρνει νέα έντονα φαινόμενα.

Την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει ήπια άστατος με βροχές στο Ιόνιο, την ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη. Ωστόσο, το Σάββατο αναμένεται επιδείνωση λόγω εισροής πολύ ψυχρής αέριας μάζας από τη βόρεια και βορειοανατολική Ευρώπη. Αυτό θα προκαλέσει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα επεκταθεί ανατολικότερα, εντείνοντας τις βροχές και τις καταιγίδες.

Την Κυριακή ο καιρός θα επιδεινωθεί περαιτέρω, με εκτεταμένες βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα έχει πανελλαδική έκταση, φέρνοντας μεγάλης διάρκειας βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε παράκτιες περιοχές, χιόνια σε ορεινά της κεντρικής χώρας και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Νοέμβριος θα χαρακτηρίζεται από αυξημένη αστάθεια, με καταιγίδες, χαμηλότερες θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις σε βόρεια και κεντρικά ορεινά. Οι πρώτες δέκα ημέρες του μήνα αναμένεται να φέρουν επικίνδυνες κακοκαιρίες, ξεκινώντας από το προσεχές Σαββατοκύριακο και συνεχίζοντας στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

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