Καιρός: Εξασθενούν τα έντονα φαινόμενα αλλά οι βροχές επιμένουν – Σε άνοδο η θερμοκρασία

Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Πέμπτη στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

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Καιρός: Εξασθενούν τα έντονα φαινόμενα αλλά οι βροχές επιμένουν – Σε άνοδο η θερμοκρασία
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  • Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά άστατος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε Εύβοια, Κυκλάδες, βορειοανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, όπου τα φαινόμενα τις πρώτες ώρες πιθανώς θα είναι έντονα.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 3 έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο φτάνοντας τους 19-23 βαθμούς Κελσίου.
  • Από Παρασκευή έως Κυριακή αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βόρεια και θαλάσσια παραθαλάσσια, με μικρές διακυμάνσεις στη θερμοκρασία και εξασθένηση των ανέμων από το μεσημέρι κάθε ημέρας.
  • Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα μέσα από τα δελτία καιρού της ΕΜΥ και την ιστοσελίδα www.emy.gr.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Πέμπτη, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και τα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 19 με 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

  • Θράκη: 10 – 19°C
  • Ανατολική Μακεδονία: 10 – 19°C
  • Κεντρική Μακεδονία: 10 – 19°C
  • Δυτική Μακεδονία: 6 – 15°C
  • Ήπειρος: 10 – 20°C
  • Θεσσαλία: 8 – 18°C
  • Νησιά Ιονίου: 12 – 21°C
  • Δυτική Στερεά: 11 – 22°C
  • Δυτική Πελοπόννησος: 11 – 22°C
  • Ανατολική Πελοπόννησος: 10 – 22°C
  • Κυκλάδες: 15 – 20°C
  • Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 11 – 19°C
  • Κρήτη: 15 – 21°C
  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 15 – 20°C
  • Δωδεκάνησα: 16 – 23°C
  • Αττική: 11 – 19°C
  • Θεσσαλονίκη: 11 – 19°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Στις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και, κυρίως στα βόρεια θαλάσσια παραθαλάσσια, μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3, τοπικά στο Ιόνιο 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 21, τοπικά στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 22 και στα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Στη Θράκη και τα νησιά του βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Στην ανατολική Μακεδονία και τις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια παραθαλάσσια, μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4, τοπικά στα νότια 5, στα ανατολικά αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και βαθμιαία στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι ασθενείς μεταβλητοί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα κεντρικά.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βόρεια και δυτικά, κυρίως θαλάσσια παραθαλάσσια, και πιθανόν και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4, στο βόρειο Αιγαίο και από αργά το απόγευμα και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

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