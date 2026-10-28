Καιρός: Σημαντικές εξελίξεις αρχές Νοεμβρίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

Snapshot Νέο κύμα κακοκαι με βροχές και πιθανή ψυχρή εισβολή αναμένεται στις αρχέςεμβρίου, κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Την Πέμπτη προβλέπεται βελτίωση του καιρού, με υποχώρηση των βροχοπτώσεων και αύξηση της ηλιοφάνειας την Παρασκευή.

Το Σάββατο θα αυξηθούν ξανά οι νεφώσεις και θα εμφανιστούν βροχές στη δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, οι οποίες θα ενταθούν τη νύχτα προς την Κυριακή.

Υπάρχει πιθανότητα καθόδου ψυχρών αέριων μαζών από την ανατολική Ευρώπη στις 2-3 Νοεμβρίου, με πτώση θερμοκρασίας και ενδεχόμενες χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας.

Η ψυχρή εισβολή παραμένει πιθανή αλλά χρειάζεται επιβεβαίωση από τα επόμενα προγνωστικά στοιχεία. Snapshot powered by AI

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα στις αρχές Νοεμβρίου, με βροχές που ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονες, ενώ τα προγνωστικά στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο καθόδου ψυχρών αέριων μαζών από την ανατολική Ευρώπη, με πιθανή επέκταση του κρύου και στη βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον προγνώστη Σάκη Αρναούτογλου, τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι οι βροχοπτώσεις θα επιμείνουν στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα κατά τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου. Παράλληλα, μετά τις 4 με 5 Νοεμβρίου διαφαίνεται το ενδεχόμενο βελτίωσης του καιρού, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για την εξέλιξη των φαινομένων.

Πότε επιστρέφουν οι βροχές

Την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των βροχοπτώσεων, με τον καιρό να παρουσιάζει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι νεφώσεις θα επιμείνουν κυρίως στα βόρεια, ενώ την Παρασκευή προβλέπονται μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, παρά την πιθανότητα εκδήλωσης λίγων τοπικών φαινομένων.

Το Σάββατο, ωστόσο, οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και οι πρώτες βροχές θα εμφανιστούν στη δυτική Ελλάδα και στο Ιόνιο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν, επηρεάζοντας σταδιακά περισσότερες περιοχές της χώρας.

Την Κυριακή οι βροχές θα επεκταθούν από τα δυτικά προς τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ η αστάθεια θα συνεχιστεί και σε τμήματα του ανατολικού Αιγαίου.

Το σενάριο για ψυχρή εισβολή στις αρχές Νοεμβρίου

Το στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η πιθανότητα καθόδου πολύ ψυχρών αέριων μαζών από την ανατολική Ευρώπη στις αρχές του μήνα.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι στις 2 με 3 Νοεμβρίου ενδέχεται να κινηθεί ψυχρότερος αέρας προς μεγάλο μέρος της ανατολικής Ευρώπης, με πιθανότητα να φτάσει έως και τη βόρεια Ελλάδα.

Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με συνθήκες που θα παραπέμπουν σε χειμώνα και πιθανότητα χιονοπτώσεων στα ορεινά, ακόμη και σε υψόμετρα κοντά στα 1.000 μέτρα ή χαμηλότερα στη βόρεια Ελλάδα.

Πρόκειται, πάντως, για μια εξέλιξη που χρειάζεται επιβεβαίωση από τα επόμενα προγνωστικά δεδομένα, καθώς η ένταση και η έκταση της ψυχρής εισβολής παραμένουν ανοιχτά ενδεχόμενα.

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