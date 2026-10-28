Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: «Αγριεύει» ακόμα περισσότερο η κακοκαιρία – Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες

Σε πλήρη ισχύ, το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, με αφορμή το πέρασμα της νέας κακοκαιρίας

Γιάννης Φιλιππάκος

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: «Αγριεύει» ακόμα περισσότερο η κακοκαιρία – Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες
ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων με κόκκινη προειδοποίηση για έντονες βροχές και καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Δωδεκάνησα έως την Τετάρτη (28-10-2026).
  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα κρατικές υπηρεσίες, περιφέρειες και δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κακοκαιρία.
  • Συνιστάται στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, όπως ασφάλιση αντικειμένων, αποφυγή διέλευσης χειμάρρων και προστασία κατά τη διάρκεια χαλαζόπτωσης και κεραυνών.
  • Σε περίπτωση θυελλωδών ανέμων, οι πολίτες πρέπει να ασφαλίζουν αντικείμενα, να στερεώνουν διαφημιστικές πινακίδες και να αποφεύγουν δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.
  • Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη των φαινομένων στις ιστοσελίδες της ΕΜΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Snapshot powered by AI

Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα (26-10-2026) με α.α 8/2026 επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (28-10-2026):

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).
β) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).
γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).
δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φωκίδας, ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
ε) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
στ) Στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Ο καιρός, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
  • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
  • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
  • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
  • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

  • Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

  • Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
  • Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
  • Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
  • Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

  • Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
  • Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
  • Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
  • Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
  • Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
  • Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).
  • Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
  • Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
  • Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Θυελλώδεις άνεμοι

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

  • Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς
  • Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.
  • Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.
  • Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.
  • Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
thyellwdeis-anemoi-politiki-prostasia.jpg

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:32ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Google Genie 4: Η νέα AI δημιουργεί διαδραστικούς κόσμους σε πραγματικό χρόνο

04:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

03:56ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: Μπένετ – «Ο Νετανιάχου έχασε, αλλά τα πράγματα μπορούν ακόμη να αλλάξουν»

03:42ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: Νετανιάχου – «Το Λικούντ είναι πρώτο, θα σχηματίσουμε εθνική κυβέρνηση της Δεξιάς»

03:34ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: «Αγριεύει» ακόμα περισσότερο η κακοκαιρία – Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: Χάσμα στα exit polls – Στις 62 έδρες το μπλοκ Νετανιάχου στο Channel 14, στις 51-52 τα άλλα δίκτυα

03:02ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: «Ο Νετανιάχου κατέρρευσε, η χώρα σώθηκε» λέει ο Λαπίντ – Στόχος μια «σιωνιστική κυβέρνηση»

02:38ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Βγήκε μεγάλη προκήρυξη για 3.262 θέσεις στο Δημόσιο με απολυτήριο Γυμνασίου – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

02:12ΠΑΙΔΕΙΑ

28η Οκτωβρίου: Ματαιώνονται λόγω κακοκαιρίας οι μαθητικές παρελάσεις σε Μαγνησία και Σποράδες

01:46ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: Πανηγυρισμοί σε αραβικές πόλεις μετά τα exit polls – Στις 18 έδρες Κοινή Λίστα και Ράαμ

01:24ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: Ανατροπή στο επικαιροποιημένο exit poll του Channel 14 – Στις 62 έδρες το μπλοκ Νετανιάχου

01:02ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: Ο Γκολάν πανηγυρίζει για τα exit polls – «Οι πολίτες έδιωξαν τον Νετανιάχου»

00:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Άνοδος με οδηγό την τεχνητή νοημοσύνη – Άλμα 1,18% για τον Nasdaq

00:18ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε πτήση της United: Αεροσυνοδός είδε μήνυμα για αεροπειρατεία στο κινητό επιβάτη – Επέστρεψε στο Λας Βέγκας

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Πάνω από 10.000 τα κρούσματα Έμπολα στην ΛΔ Κονγκό

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Αρμάνι Μιλάνο 80-75: Καρδιοχτύπησε αλλά ο Ναν είπε ΟΧΙ στους Ιταλούς

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συλλήψεις για διακίνηση 94 μεταναστών – Ανάμεσα στους συλληφθέντες και 14χρονος

23:26ΕΛΛΑΔΑ

«Μαϊμού» ληστεία στην Πάτρα: Η ψευδή καταγγελία και η σύλληψη

23:15WHAT THE FACT

Τρομακτικό ατύχημα: Υπάλληλος κομμωτηρίου πήγε να κλείσει γυάλινη πόρτα και έγινε χίλια κομμάτια - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:24ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: Ανατροπή στο επικαιροποιημένο exit poll του Channel 14 – Στις 62 έδρες το μπλοκ Νετανιάχου

20:33ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το μαύρο τεφτέρι εσόδων – εξόδων της Ρόδου, o αρχηγός mr. Χωριάτικο, ο συντονιστής Ρίζος Ρίζος και ο 43χρονος Σάκης της Greek Mafia

03:34ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: «Αγριεύει» ακόμα περισσότερο η κακοκαιρία – Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες

01:02ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: Ο Γκολάν πανηγυρίζει για τα exit polls – «Οι πολίτες έδιωξαν τον Νετανιάχου»

03:56ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: Μπένετ – «Ο Νετανιάχου έχασε, αλλά τα πράγματα μπορούν ακόμη να αλλάξουν»

02:12ΠΑΙΔΕΙΑ

28η Οκτωβρίου: Ματαιώνονται λόγω κακοκαιρίας οι μαθητικές παρελάσεις σε Μαγνησία και Σποράδες

03:42ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: Νετανιάχου – «Το Λικούντ είναι πρώτο, θα σχηματίσουμε εθνική κυβέρνηση της Δεξιάς»

23:15WHAT THE FACT

Τρομακτικό ατύχημα: Υπάλληλος κομμωτηρίου πήγε να κλείσει γυάλινη πόρτα και έγινε χίλια κομμάτια - Βίντεο

21:29ΚΑΙΡΟΣ

Σε κλοιό ισχυρής κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες η χώρα - Red Code σε αρκετές περιοχές

03:02ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: «Ο Νετανιάχου κατέρρευσε, η χώρα σώθηκε» λέει ο Λαπίντ – Στόχος μια «σιωνιστική κυβέρνηση»

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Αλέξης Σταυράκης

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Συμμαχίες απαιτεί η κάλπη στο Ισραήλ: Πανηγυρίζει η αντιπολίτευση - Στάση αναμονής από Νετανιάχου 

14:36ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το άγριο ξύλο στο δημοτικό συμβούλιο της Ρόδου με τους «φουσκωτούς» του Γιαννακόπουλου για τις παραλίες-φιλέτο

19:32WHAT THE FACT

Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της

21:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε φωτογραφίες: Το δείπνο Τασούλα και Μητσοτάκη σε γνωστό εστιατόριο της Θεσσαλονίκης

17:27ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Στη δίνη της κακοκαιρίας 4 περιοχές - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

19:00ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Έντονα καιρικά φαινόμενα την Τετάρτη – Ποιες περιοχές είναι σε «κόκκινο» συναγερμό

16:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Ζούσαν υποσιτισμένες σε σκουριασμένα κλουβιά: Η διάσωση δύο κακοποιημένων αρκούδων που κράτησε πέντε χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ