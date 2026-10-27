Σε κλοιό ισχυρής κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες η χώρα - Red Code σε αρκετές περιοχές

Snapshot Η χώρα θα βρεθεί σε κλοιό ισχυρής κακοκαιρίας με έντονες βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας κυρίως σε κεντρική και νότια Ελλάδα.

Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112 για Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια λόγω έντονων καιρικών φαινομένων την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Ισχυρές βροχοπτώσεις και πιθανές πλημμύρες αναμένονται στην Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και περιοχές του ανατολικού Αιγαίου, με τοπικά ύψη βροχής που μπορεί να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας, να αποφεύγουν μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Συνιστώνται προφυλάξεις κατά τη διάρκεια καταιγίδων και κεραυνών, όπως αποφυγή διασχίσεων χειμάρρων, ασφαλισμένα αντικείμενα και παραμονή σε ασφαλή χώρο. Snapshot powered by AI

Σε κλοιό ισχυρής κακοκαιρίας θα βρεθεί τις επόμενες ώρες μεγάλο μέρος της χώρας, με έντονα καιρικά φαινόμενα να επηρεάζουν αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε εκ νέου σήμερα, η κακοκαιρία θα εκδηλωθεί με βροχές και καταιγίδες κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά την Τετάρτη, στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, τα Δωδεκάνησα, τη Λάρισα, τη Σκύρο, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, την Αττική, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο.

Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής και με βάση το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) για αύριο και οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Υπενθυμίζεται ότι, ήδη από χθες, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, οι ακόλουθες περιοχές:

Οι Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.Οι Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.Η Περιφέρεια Αττικής.Οι Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, στο πλαίσιο της κατάστασης κινητοποίησης (Red Code), ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη ετοιμότητα, με ενεργοποίηση του αναγκαίου προσωπικού και των διαθέσιμων μέσων για την πρόληψη, την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση ενδεχόμενων συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και οι αρμόδιοι Δήμοι των Κυκλάδων καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Περιφερειακά και Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να διασφαλιστεί ο απαιτούμενος συντονισμός και η επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρικών φαινομένων.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια της σημερινής συνεδρίασης, παραμένουν σε ισχύ σήμερα και καθ' όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας όλα τα μέτρα που αποφασίστηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.), στις 26 Οκτωβρίου 2026.

Μήνυμα 112 σε Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια για την κακοκαιρία

Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σήμερα στους κατοίκους της Μαγνησίας των Σποράδων και της Εύβοιας, ενόψει της επιδείνωσης του καιρού που αναμένεται αύριο, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας, στην περιοχή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να αναμένεται να διαρκέσουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες, να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τετάρτη και την Πέμπτη:

Ο καιρός τηνΤετάρτη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Ο καιρός την Πέμπτη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Κολυδάς: Στη δίνη της κακοκαιρίας 4 περιοχές

Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για σημαντική επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, επισημαίνοντας ότι ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται αύριο, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο στο επίκεντρο των ισχυρότερων φαινομένων αναμένεται να βρεθούν η Θεσσαλία, κυρίως η Μαγνησία και η Λάρισα, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου τα ύψη βροχής ενδέχεται τοπικά να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά.

Ισχυρές βροχοπτώσεις προβλέπονται επίσης στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, ενώ στην Αττική τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται κατά το πρώτο μισό της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, η Τετάρτη θα είναι η πιο απαιτητική ημέρα της κακοκαιρίας για αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Μαγνησία, τη Λάρισα, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου οι βροχοπτώσεις αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλη ένταση και διάρκεια.

Το ενδεχόμενο να καταγραφούν περισσότερα από 100 χιλιοστά βροχής σε ορισμένες περιοχές αυξάνει την ανησυχία για την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη ευπάθεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για πιθανές τοπικές μέγιστες τιμές και όχι για ύψη βροχής που θα καταγραφούν ομοιόμορφα σε ολόκληρες τις συγκεκριμένες περιοχές.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων

Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

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