Ήχησε το 112 για Μαγνησία και Σποράδες - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Σε κατάσταση συναγερμού θέτει τον κρατικό μηχανισμό και τους πολίτες η ραγδαία επιδείνωση του καιρού, με την Πολιτική Προστασία να στέλνει ειδοποίηση μέσω του 112 για τις περιοχές της Μαγνησίας και των Σποράδων. Ενόψει της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να χτυπήσει με σφοδρότητα την κεντρική Ελλάδα, αναγκάζοντας τις αρχές να εκδώσουν αυστηρή προειδοποίηση προκειμένου να αποτραπούν τα χειρότερα.

Με το μήνυμα έκτακτης ανάγκης, οι αρχές και η Πυροσβεστική απευθύνουν επείγουσα έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους αυστηρά στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν πιστά τις επίσημες οδηγίες αυτοπροστασίας, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις από τα ακραία φαινόμενα.

Διαβάστε επίσης