Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στην Εύβοια– «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Snapshot Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Εύβοια την 28η Οκτωβρίου.

Οι κάτοικοι της Εύβοιας έλαβαν μήνυμα μέσω του 112 με οδηγία να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της εθνικής επετείου.

Οι αρχές ζητούν την τήρηση των οδηγιών αυτοπροστασίας για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων. Snapshot powered by AI

Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Εύβοιας το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, στις 19:00, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας, ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες προβλέπεται να εκδηλωθούν σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ανήμερα της εθνικής επετείου.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας, προκειμένου να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.

Το μήνυμα του 112

«Βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, θα εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 28/10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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