Ζιακόπουλος για 28η Οκτωβρίου: Κόκκινη προειδοποίηση για 4 περιοχές - «Πορτοκαλί» συναγερμός για 7

Snapshot Σημαντικά προβλήματα αναμένονται στις παρελάσεις και τις μετακινήσεις την 28η Οκτωβρίου λόγω κακοκαιρίας.

Κόκκινος συναγερμός εκδίδεται για Μαγνησία, Βόρειες Σποράδες, Εύβοια και Δωδεκάνησα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για Αττική, Λάρισα, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Κυκλάδες, Σκύρο και Ανατολικό Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις αναμένονται σε υψόμετρο από 1.000 έως 1.200 μέτρα, κυρίως στην κεντρική Ελλάδα, με σημαντική πτώση θερμοκρασίας.

Θυελλώδεις άνεμοι 6-8 μποφόρ προβλέπονται στα πελάγη, ενδεχομένως προκαλώντας καθυστερήσεις ή απαγορευτικά απόπλου στα πλοία. Snapshot powered by AI

Τον κώδωνα του κινδύνου για σοβαρές ανατροπές στο πρόγραμμα των εορτασμών της 28ης Οκτωβρίου, λόγω των καιρικών φαινομένων κρούει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος. Με ανάρτηση στο ιστολόγιό του, ο έμπειρος μετεωρολόγος ξεκαθαρίζει ότι το σκηνικό θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Με σημαντικά εμπόδια ο εορτασμός της εθνικής μας επετείου».

Όπως υπογραμμίζει, το επερχόμενο κύμα δεν θα αφήσει ανεπηρέαστες τις εκδηλώσεις ανά την επικράτεια. «Η κακοκαιρία που ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου θα επικρατήσει σε αρκετές περιοχές της χώρας θα δημιουργήσει προβλήματα στις παρελάσεις και γενικότερα στις μετακινήσεις», αναφέρει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, αναλύοντας τα δεδομένα ανά γεωγραφική ζώνη και επίπεδο επικινδυνότητας.

Ποιες περιοχές μπαίνουν σε κόκκινο και πορτοκαλί συναγερμό

Σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σαρώσουν σημαντικό τμήμα της ανατολικής και νότιας χώρας. Ο ίδιος διαχωρίζει τις περιοχές ανάλογα με τη σφοδρότητα των αναμενόμενων φαινομένων, εκδίδοντας κόκκινη προειδοποίηση για τα σημεία που θα βρεθούν στο επίκεντρο.

Συγκεκριμένα, τονίζει πως ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν «στη Μαγνησία - Β. Σποράδες, την Εύβοια και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση)». Την ίδια ώρα, πορτοκαλί συναγερμός σημαίνει για μια ευρύτατη ζώνη όπου περιλαμβάνεται και η πρωτεύουσα. Όπως επισημαίνει ο κ. Ζιακόπουλος, ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πορτοκαλί προειδοποίηση αναμένονται «στην περιοχή της Λάρισας, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, την Αττική, τις Κυκλάδες, τη Σκύρο και το Ανατολικό Αιγαίο». Η συγκεκριμένη εξέλιξη θέτει ευθέως υπό αμφισβήτηση την πραγματοποίηση των μαθητικών παρελάσεων στο λεκανοπέδιο και τις γύρω περιοχές, εφόσον επιβεβαιωθούν οι έντονες βροχοπτώσεις τις κρίσιμες πρωινές ώρες.

Χιόνια στα 1.000 μέτρα και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας

Η μεταβολή της κακοκαιρίας δεν θα περιοριστεί στο νερό. Ο υδράργυρος παίρνει την κατιούσα, διαμορφώνοντας συνθήκες πρόωρου χειμώνα. Όπως τονίζει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στην πρόγνωσή του, «αρκετά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας και κυρίως στις περιοχές των βροχών».

Η ψυχρή εισβολή θα φέρει και τα πρώτα αξιόλογα χιόνια, τα οποία δεν θα μείνουν στα μεγάλα υψόμετρα των κορυφών. «Οι χιονοπτώσεις που θα σημειωθούν δεν θα περιοριστούν στις κορυφές των βουνών, αλλά θα κατεβούν και χαμηλότερα (ενδεικτικό υψόμετρο τα 1000 με 1200 μέτρα)», σημειώνει ο μετεωρολόγος, προσδιορίζοντας μάλιστα το επίκεντρο: «Οι πιο αξιόλογες από πλευράς έντασης και διάρκειας χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στην κεντρική Ελλάδα».

Θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται και σε όσους πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο για το τριήμερο, καθώς το ανεμολογικό πεδίο στα πελάγη θα είναι ιδιαιτέρως ενισχυμένο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει ο κ. Ζιακόπουλος, «οι άνεμοι στα πελάγη θα έχουν ένταση 6 με 7 και κατά τόπους στο Β. Αιγαίο 8 μποφόρ». Η ένταση αυτή αναμένεται να δοκιμάσει τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκληθούν καθυστερήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια ή ακόμη και τοπικά απαγορευτικά απόπλου.

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