Καιρός - Κολυδάς: Στη δίνη της κακοκαιρίας 4 περιοχές - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

Ισχυρή επιδείνωση του καιρού προβλέπει ο Θοδωρής Κολυδάς για το επόμενο 48ωρο, με τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια να βρίσκονται στο επίκεντρο

Ανθή Κουρεντζή

Καιρός - Κολυδάς: Στη δίνη της κακοκαιρίας 4 περιοχές - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα
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  • Τις επόμενες 48 ώρες αναμένονται έντονες βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και πτώση θερμοκρασίας, με Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια στο επίκεντρο των ισχυρότερων φαινομένων.
  • Τοπικά ύψη βροχής μπορεί να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών σε ευπαθείς περιοχές.
  • Ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6-8 μποφόρ, δυσκολεύοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις.
  • Τοπικές χιονοπτώσεις προβλέπονται στα μεγάλα υψόμετρα της ηπειρωτικής χώρας, χωρίς ένδειξη γενικευμένων χιονοπτώσεων σε χαμηλότερα υψόμετρα.
  • Από την Παρασκευή αρχίζει η υποχώρηση των φαινομένων και το Σαββατοκύριακο ο καιρός βελτιώνεται, με τη θερμοκρασία όμως να παραμένει χαμηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
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Σε κλοιό ισχυρής κακοκαιρίας θα βρεθεί η χώρα το επόμενο 48ωρο, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχές και καταιγίδες, τους θυελλώδεις βοριάδες, την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και τις πρώτες χιονοπτώσεις στα μεγάλα υψόμετρα της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για σημαντική επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, επισημαίνοντας ότι ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται αύριο, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο των ισχυρότερων φαινομένων αναμένεται να βρεθούν η Θεσσαλία, κυρίως η Μαγνησία και η Λάρισα, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου τα ύψη βροχής ενδέχεται τοπικά να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά.

Ισχυρές βροχοπτώσεις προβλέπονται επίσης στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, ενώ στην Αττική τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται κατά το πρώτο μισό της Τετάρτης.

Πάνω από 100 χιλιοστά βροχής σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, η Τετάρτη θα είναι η πιο απαιτητική ημέρα της κακοκαιρίας για αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Μαγνησία, τη Λάρισα, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου οι βροχοπτώσεις αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλη ένταση και διάρκεια.

Το ενδεχόμενο να καταγραφούν περισσότερα από 100 χιλιοστά βροχής σε ορισμένες περιοχές αυξάνει την ανησυχία για την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη ευπάθεια.

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε περισσότερα από 100 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο, εφόσον επιβεβαιωθεί η σχετική εκτίμηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για πιθανές τοπικές μέγιστες τιμές και όχι για ύψη βροχής που θα καταγραφούν ομοιόμορφα σε ολόκληρες τις συγκεκριμένες περιοχές.

Στο επίκεντρο και η ανατολική Στερεά, το Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα

Η κακοκαιρία δεν θα περιοριστεί στη Θεσσαλία και την Εύβοια. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, ενώ βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν επίσης τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, για την Τετάρτη έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση για τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για την ανατολική Στερεά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την Αττική, καθώς και τις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Στην Αττική, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν σταδιακή εξασθένηση έως το μεσημέρι. Ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια των φαινομένων, δεν αποκλείεται να υπάρξουν δυσκολίες στη διεξαγωγή παρελάσεων.

Ισχυροί βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Εκτός από τις έντονες βροχοπτώσεις, η κακοκαιρία θα συνοδευτεί από σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα οι ριπές τους θα αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Η ενίσχυση των ανέμων αναμένεται να δημιουργήσει δυσκολίες κυρίως στις θαλάσσιες μετακινήσεις, γι' αυτό οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ενημερώνονται από τις λιμενικές αρχές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, με τον καιρό να αποκτά περισσότερο χειμερινά χαρακτηριστικά σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η εισβολή ψυχρότερων αέριων μαζών θα δημιουργήσει συνθήκες για την εκδήλωση τοπικών χιονοπτώσεων στα μεγάλα υψόμετρα της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, τα χιόνια θα περιοριστούν κυρίως στις υψηλότερες ορεινές περιοχές, χωρίς να προκύπτει από την πρόγνωσή του ένδειξη γενικευμένων χιονοπτώσεων σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Η εξέλιξη αυτή θα συνοδεύσει την πτώση της θερμοκρασίας και την επικράτηση ισχυρών βορείων ανέμων.

Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Τα πρώτα σημάδια ουσιαστικής βελτίωσης αναμένονται από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, όταν τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Θοδωρή Κολυδά, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, 31 Οκτωβρίου και 1ης Νοεμβρίου, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ωστόσο, παρά την υποχώρηση των βροχοπτώσεων, η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι επομένως η μετάβαση από ένα διήμερο ισχυρής κακοκαιρίας σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες, χωρίς όμως άμεση επιστροφή στις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών.

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