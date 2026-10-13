Μαγνησία: Κεραυνός «χτύπησε» αντλιοστάσια σε Αγχίαλο και Άγιο Στέφανο -Κίνδυνος διακοπής υδροδότησης

Snapshot Κεραυνός προκάλεσε απώλεια ηλεκτροδότησης στα αντλιοστάσια της Νέας Αγχιάλου και του Αγίου Στεφάνου στη Μαγνησία.

Η διακοπή ρεύματος μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια υδροδότησης όταν αδειάσουν οι δεξαμενές.

Οι κάτοικοι καλούνται να κάνουν οικονομική χρήση του νερού για να αποφευχθεί η διακοπή.

Η υδροδότηση θα επανέλθει όταν αποκατασταθεί η ηλεκτρική ενέργεια. Snapshot powered by AI

Aπώλεια ηλεκτροδότησης καταγράφηκε στα αντλιοστάσια που τροφοδοτούν τις δεξαμενές της Νέας Αγχιάλου και του Αγίου Στεφάνου στη Μαγνησία, λόγω πτώσης κεραυνών.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το φαινόμενο αυτό ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια της υδροδότησης η οποία θα συμβεί όταν κενωθεί ο όγκος του νερού που υπάρχει τώρα στις δεξαμενές.

Οι πολίτες παρακαλούνται για οικονομική κατανάλωση του νερού ώστε να αποφευχθείη διακοπή υδροδότησης. Η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί όταν επανέλθει η ηλεκτρική ενέργεια.

Διαβάστε επίσης