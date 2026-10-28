Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου – Red Code σε αρκετές περιοχές

Snapshot Σήμερα 28 Οκτωβρίου προβλέπονται βροχές και καταιγίδες με ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, όπου ισχύει κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ.

Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και δυτικά ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες υπηρεσίες και συνιστά στους πολίτες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας από πλημμύρες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους.

Για τις επόμενες ημέρες προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, με μικρές διακυμάνσεις στη θερμοκρασία και ανέμους που θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας κατά τη διάρκεια καταιγίδων και κεραυνών και να ενημερώνονται τακτικά από την ΕΜΥ και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Τετάρτη, στο Ιόνιο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και στα ανατολικά και νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και δυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7, στο βόρειο Αιγαίο πιθανόν 8, και στα νοτιοανατολικά νότιοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 15 με 18 και στα νησιά τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 9 – 18°C

Ανατολική Μακεδονία: 9 – 18°C

Κεντρική Μακεδονία: 9 – 18°C

Δυτική Μακεδονία: 6 – 14°C

Ήπειρος: 8 – 17°C

Θεσσαλία: 8 – 15°C

Νησιά Ιονίου: 12 – 19°C

Δυτική Στερεά: 9 – 15°C

Δυτική Πελοπόννησος: 9 – 17°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 11 – 16°C

Κυκλάδες: 15 – 19°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 8 – 15°C

Κρήτη: 12 – 20°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 14 – 18°C

Δωδεκάνησα: 16 – 22°C

Αττική: 12 – 17°C

Θεσσαλονίκη: 9 – 18°C

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα (26-10-2026) με α.α 8/2026 επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (28-10-2026):

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φωκίδας, ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Εύβοια, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα δυτικά λίγες αραιές νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 ενώ στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 19 με 21 βαθμούς ενώ στη νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά θαλάσσια, παραθαλάσσια και τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης), τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Θυελλώδεις άνεμοι

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς

Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

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