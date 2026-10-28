Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου – Red Code σε αρκετές περιοχές

Άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τετάρτη 28η Οκτωβρίου στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsroom

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου – Red Code σε αρκετές περιοχές
ΚΑΙΡΟΣ
8'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σήμερα 28 Οκτωβρίου προβλέπονται βροχές και καταιγίδες με ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, όπου ισχύει κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ.
  • Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και δυτικά ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια.
  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες υπηρεσίες και συνιστά στους πολίτες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας από πλημμύρες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους.
  • Για τις επόμενες ημέρες προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, με μικρές διακυμάνσεις στη θερμοκρασία και ανέμους που θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις.
  • Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας κατά τη διάρκεια καταιγίδων και κεραυνών και να ενημερώνονται τακτικά από την ΕΜΥ και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Τετάρτη, στο Ιόνιο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και στα ανατολικά και νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και δυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7, στο βόρειο Αιγαίο πιθανόν 8, και στα νοτιοανατολικά νότιοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 15 με 18 και στα νησιά τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

  • Θράκη: 9 – 18°C
  • Ανατολική Μακεδονία: 9 – 18°C
  • Κεντρική Μακεδονία: 9 – 18°C
  • Δυτική Μακεδονία: 6 – 14°C
  • Ήπειρος: 8 – 17°C
  • Θεσσαλία: 8 – 15°C
  • Νησιά Ιονίου: 12 – 19°C
  • Δυτική Στερεά: 9 – 15°C
  • Δυτική Πελοπόννησος: 9 – 17°C
  • Ανατολική Πελοπόννησος: 11 – 16°C
  • Κυκλάδες: 15 – 19°C
  • Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 8 – 15°C
  • Κρήτη: 12 – 20°C
  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 14 – 18°C
  • Δωδεκάνησα: 16 – 22°C
  • Αττική: 12 – 17°C
  • Θεσσαλονίκη: 9 – 18°C

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα (26-10-2026) με α.α 8/2026 επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (28-10-2026):

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).
β) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).
γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).
δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φωκίδας, ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
ε) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
στ) Στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Εύβοια, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα δυτικά λίγες αραιές νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 ενώ στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 19 με 21 βαθμούς ενώ στη νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά θαλάσσια, παραθαλάσσια και τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης), τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
  • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
  • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
  • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
  • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

  • Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

  • Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
  • Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
  • Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
  • Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

  • Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
  • Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
  • Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
  • Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
  • Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
  • Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).
  • Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
  • Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
  • Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Θυελλώδεις άνεμοι

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

  • Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς
  • Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.
  • Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.
  • Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.
  • Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
thyellwdeis-anemoi-politiki-prostasia.jpg

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Γέφυρα Βοέικοφ απειλεί με ψύχος την Ελλάδα - Το σπάνιο φαινόμενο του Νοεμβρίου

07:34ΕΥ ΖΗΝ

Ρόφημα σόγιας, βρώμης ή αμυγδάλου: Ποια θρεπτικά συστατικά αντικαθιστάτε στην πραγματικότητα

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο στόχαστρο ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς στελέχη της ΕΛΑΣ – Οι δύο ταυτόχρονες αντιπαραθέσεις

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ανατροπή δείχνουν τα αποτελέσματα στο 41,9% της ενσωμάτωσης – Μπροστά το μπλοκ του Νετανιάχου με 57 έδρες

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Βέμπο: Όταν έγινε «καλόγρια» για να σωθεί από τους κατακτητές - Η άγνωστη ιστορία της φυγής της και οι φήμες που την ήθελαν νεκρή

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (28/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο ηχηρές παρεμβάσεις Πιερρακάκη και τα μηνύματα σε Σαμαρά και Καραμανλή

07:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η Ελλάδα τραγουδούσε για να νικήσει τον φόβο: Οι φωνές που έδωσαν ψυχή στο Έπος του ’40

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε προεκλογικό συναγερμό η ΝΔ: Φουλ περιοδείες, γαλάζια κλιμάκια σε όλη τη χώρα και το μήνυμα Μητσοτάκη

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Οι κωδικές ονομασίες που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση: Η «λέσχη», το «μαγκούτ», το «Alca» και οι 149 κατηγορούμενοι

06:52ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Με κανονιοβολισμούς «ξύπνησαν» Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

06:44LIFESTYLE

28η Οκτωβρίου: Από τη στρατιωτική παρέλαση στις ελληνικές ταινίες – Τι αλλάζει στο πρόγραμμα

06:28ΠΑΙΔΕΙΑ

28η Οκτωβρίου: Πού δεν θα γίνουν παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας – Αναλυτικά οι περιοχές

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου – Σε κόκκινο συναγερμό αρκετές περιοχές

05:58ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: Ρευστή η εικόνα – Πανηγυρισμοί στην αντιπολίτευση, προβάδισμα Νετανιάχου στην καταμέτρηση χωρίς καθαρή πλειοψηφία

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Οκτωβρίου: Μεγάλη η σημερινή μέρα για την Ελλάδα – Ποιοι γιορτάζουν

05:14ΕΡΓΑΣΙΑ

Πώς αμείβονται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που θα εργαστούν την αργία της 28ης Οκτωβρίου

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Οκτωβρίου

04:32ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Google Genie 4: Η νέα AI δημιουργεί διαδραστικούς κόσμους σε πραγματικό χρόνο

04:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:28ΠΑΙΔΕΙΑ

28η Οκτωβρίου: Πού δεν θα γίνουν παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας – Αναλυτικά οι περιοχές

03:56ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: Μπένετ – «Ο Νετανιάχου έχασε, αλλά τα πράγματα μπορούν ακόμη να αλλάξουν»

20:33ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το μαύρο τεφτέρι εσόδων – εξόδων της Ρόδου, o αρχηγός mr. Χωριάτικο, ο συντονιστής Ρίζος Ρίζος και ο 43χρονος Σάκης της Greek Mafia

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ανατροπή δείχνουν τα αποτελέσματα στο 41,9% της ενσωμάτωσης – Μπροστά το μπλοκ του Νετανιάχου με 57 έδρες

01:24ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: Ανατροπή στο επικαιροποιημένο exit poll του Channel 14 – Στις 62 έδρες το μπλοκ Νετανιάχου

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Πού ακυρώνονται οι παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας - Οι νέες περιοχές στη λίστα

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου – Σε κόκκινο συναγερμό αρκετές περιοχές

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών

19:32WHAT THE FACT

Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της

17:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η αστυνομία διαψεύδει τον δικηγόρο της Τσαρούχα για τις φανέλες της ΚΑΕ Ολυμπιακός: Δεν εντοπίστηκε εμφάνιση άλλης ομάδας στο σπίτι της, κατασχέθηκαν με εντολή των εισαγγελικών αρχών

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Οι κωδικές ονομασίες που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση: Η «λέσχη», το «μαγκούτ», το «Alca» και οι 149 κατηγορούμενοι

16:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

17:27ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Στη δίνη της κακοκαιρίας 4 περιοχές - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

14:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πέτρος Φιλιππίδης: Ένας χρόνος φυλάκισης στη γυναίκα που τον είχε καταγγείλει για βιασμό - «Ντροπή» φώναζε η καταγγέλλουσα μετά την απόφαση

03:02ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: «Ο Νετανιάχου κατέρρευσε, η χώρα σώθηκε» λέει ο Λαπίντ – Στόχος μια «σιωνιστική κυβέρνηση»

02:12ΠΑΙΔΕΙΑ

28η Οκτωβρίου: Ματαιώνονται λόγω κακοκαιρίας οι μαθητικές παρελάσεις σε Μαγνησία και Σποράδες

06:52ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Με κανονιοβολισμούς «ξύπνησαν» Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

07:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η Ελλάδα τραγουδούσε για να νικήσει τον φόβο: Οι φωνές που έδωσαν ψυχή στο Έπος του ’40

14:36ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το άγριο ξύλο στο δημοτικό συμβούλιο της Ρόδου με τους «φουσκωτούς» του Γιαννακόπουλου για τις παραλίες-φιλέτο

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Οκτωβρίου: Μεγάλη η σημερινή μέρα για την Ελλάδα – Ποιοι γιορτάζουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ