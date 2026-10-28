Καιρός - Κολυδάς: Η πρόγνωση για το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Έρχεται νέο χαμηλό βαρομετρικό

Snapshot Ο καιρός παρουσιάζει σταδια βελτίωση περιορισμένες βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας.

Την Πέμπτη θα υπάρξουν τοπικές βροχές στην Εύβοια και τη βόρεια Αττική, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Νέο χαμηλό βαρομετρικό αναμένεται την Κυριακή από τα δυτικά, με έντονες βροχές στα δυτικά, βόρεια και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στις αρχές Νοεμβρίου οι θερμοκρασίες θα πέσουν στους 14-15 βαθμούς στην Αθήνα και στους 12-13 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενες από βροχές Κυριακή και Δευτέρα.

Η πρόγνωση βασίζεται σε πολλαπλά προγνωστικά σενάρια, τα οποία δείχνουν αβεβαιότητα στην εξέλιξη του καιρού όσο αυξάνεται ο χρονικός ορίζοντας. Snapshot powered by AI

Σταδιακή βελτίωση παρουσιάζει ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας μετά την πρόσφατη κακοκαιρία, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά. Οι βροχοπτώσεις περιορίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι θερμοκρασίες δεν αναμένεται να υποχωρήσουν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Όπως επισημαίνει, οι άνεμοι και η πορεία της θερμοκρασίας διαμορφώνουν ένα περισσότερο φθινοπωρινό σκηνικό. Η αλλαγή, ωστόσο, δεν θα είναι ίδια σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς αναμένονται διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή.

Την Πέμπτη, στην Εύβοια κατά τόπους τα φαινόμενα θα εξακολουθήσουν να είναι αξιόλογα, ενώ για τη βόρεια Αττική δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικού χαρακτήρα βροχής. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή και το Σάββατο θα εκδηλωθούν τοπικού χαρακτήρα βροχές.

Την Κυριακή, όμως, πλησιάζει από τα δυτικά νέο χαμηλό βαρομετρικό το οποίο αναμένεται να δώσει αρκετές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Η δεκαήμερη τάση στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα παρά την πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας την Πέμπτη, τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει σταδιακή πτώση, σύμφωνα με τον Θόδωρο Κολυδά. Όπως αναφέρει, στις αρχές Νοεμβρίου οι μέγιστες θερμοκρασίες φαίνεται να υποχωρούν γύρω στους 14 με 15 βαθμούς, ενώ αρκετές βροχές θα έχουμε την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα παρουσιάσει προοδευτική πτώση και θα φτάσει τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου, στις αρχές Νοεμβρίου.

Αρκετές βροχές περιμένουμε, επίσης, την Κυριακή και τη Δευτέρα

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος παρουσιάζει αναλυτικούς προγνωστικούς χάρτες για την εξέλιξη των βροχοπτώσεων, των ανέμων και της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες.

Η ανάλυσή του επεκτείνεται και στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, με τη χρήση πολλαπλών προγνωστικών σεναρίων, των λεγόμενων ensembles. Μέσα από αυτά εξετάζονται οι επικρατέστερες τάσεις, αλλά και η αβεβαιότητα που παραμένει για την εξέλιξη του καιρού όσο αυξάνεται ο χρονικός ορίζοντας της πρόγνωσης.

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