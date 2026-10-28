Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Οι 4 περιοχές που βρίσκονται σε «κόκκινο» συναγερμό

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία
ΚΑΙΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων εκδόθηκε για βροχές, καταιγίδες και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις στην ανατολική Ελλάδα.
  • Κόκκινη προειδοποίηση ισχύει για τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.
  • Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται ειδικά στις περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας, Λάρισας, Σποράδων και Εύβοιας έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου 2026.
  • Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Στερεά Ελλάδα, με φαινόμενα που θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα.
Snapshot powered by AI

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα (26-10-2026) με αριθμό 8/2026 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, καθώς βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Τα πιο έντονα φαινόμενα, για τα οποία έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση, προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Ειδικότερα, για σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στη Θεσσαλία, και συγκεκριμένα στις περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας και Λάρισας, καθώς και στις Σποράδες και την Εύβοια, έως αργά τη νύχτα, με κόκκινη προειδοποίηση. Κόκκινη προειδοποίηση ισχύει και για τα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ, όπου έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση, ενώ στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Φωκίδας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας, οι βροχές και οι καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα, επίσης με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:13LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ανέβασε στροφές η Καινούργιου στην πρωινή ζώνη – Τι έκαναν οι αντίπαλοι

12:07ΕΘΝΙΚΑ

Αυτά είναι τα Νέα Οπλικά Συστήματα που παρουσιάσθηκαν στην στρατιωτική παρέλαση

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς για την 28η Οκτωβρίου: «Ψηλά τις Σημαίες μας - Χρόνια πολλά Ελλάδα!»

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιωτική παρέλαση Θεσσαλονίκης: Εντυπωσιακές εικόνες του οπλοστασίου και των Ενόπλων Δυνάμεων

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μεταξουργείο

11:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εξωτερικών για την 28η Οκτωβρίου: Το ιστορικό «ΟΧΙ» θα αποτελεί διαχρονικά πηγή έμπνευσης για τον Ελληνισμό

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Από το έπος του ’40 στο Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων: Πόσο καλά γνωρίζουν οι Έλληνες την Ιστορία; - «Έλειπα στο μάθημα, δεν ξέρω»

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Σύγκρουση τρένων στο Τολέδο - Τουλάχιστον 39 νεκροί

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Κατάθεση στεφάνων από την πολιτική ηγεσία - Βίντεο

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Χιόνισε στα ορεινά χωριά της Φθιώτιδας - Δείτε τις εικόνες

11:07ΚΟΣΜΟΣ

«Η εταιρεία δεν κάνει τίποτα για να μας βοηθήσει»: Πολυτελές κρουαζιερόπλοιο που πραγματοποιούσε ταξίδι γύρω από τον κόσμο ξέμεινε στην Καμπότζη λόγω του υψηλού κόστους καυσίμων

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Chery Tiggo X7: Νέος αντίπαλος για το Land Cruiser;

10:49ΕΘΝΙΚΑ

LIVE: Η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση της 28η Οκτωβρίου από τη Θεσσαλονίκη

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για 28η Οκτωβρίου: Ο αγώνας για δίκιο και λευτεριά έχει νόημα και αξία

10:39ΕΘΝΙΚΑ

ΓΕΕΘΑ για την 28η Οκτωβρίου: «Τιμούμε το παρελθόν, υπερασπιζόμαστε το μέλλον»

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος που έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε 25χρονη

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: O Γκολάν ανοίγει την πόρτα σε συνεργασία με τα αραβικά κόμματα - Θα αλλάξει γραμμή η αντιπολίτευση;

10:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικές εξελίξεις αρχές Νοεμβρίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Σύγκρουση τρένων στο Τολέδο - Τουλάχιστον 39 νεκροί

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μεταξουργείο

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Γέφυρα Βοέικοφ απειλεί με ψύχος την Ελλάδα - Το σπάνιο φαινόμενο του Νοεμβρίου

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κατσιμήτρος, Δαβάκης, Βραχνός: η τραγική μοίρα τριών ηρώων του 1940

19:32WHAT THE FACT

Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της

15:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε καταβάλλεται - Τα «ψιλά γράμματα» που μπορεί να μειώσουν το ποσό

11:07ΚΟΣΜΟΣ

«Η εταιρεία δεν κάνει τίποτα για να μας βοηθήσει»: Πολυτελές κρουαζιερόπλοιο που πραγματοποιούσε ταξίδι γύρω από τον κόσμο ξέμεινε στην Καμπότζη λόγω του υψηλού κόστους καυσίμων

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Παραμένει το μεγάλο προβάδισμα Νετανιάχου – 56 έδρες στο 66,2% της ενσωμάτωσης

11:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: O Γκολάν ανοίγει την πόρτα σε συνεργασία με τα αραβικά κόμματα - Θα αλλάξει γραμμή η αντιπολίτευση;

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Από το έπος του ’40 στο Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων: Πόσο καλά γνωρίζουν οι Έλληνες την Ιστορία; - «Έλειπα στο μάθημα, δεν ξέρω»

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με διάσημο star: Απειλεί να αυτοκτονήσει αν καταδικαστεί για «σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικες»

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Βοήθησε την οικογένειά του να δολοφονήσει την έγκυο γυναίκα του - Πίστευαν ότι ήταν δαιμονισμένη

10:49ΕΘΝΙΚΑ

LIVE: Η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση της 28η Οκτωβρίου από τη Θεσσαλονίκη

20:33ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το μαύρο τεφτέρι εσόδων – εξόδων της Ρόδου, o αρχηγός mr. Χωριάτικο, ο συντονιστής Ρίζος Ρίζος και ο 43χρονος Σάκης της Greek Mafia

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο στόχαστρο ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς στελέχη της ΕΛΑΣ – Οι δύο ταυτόχρονες αντιπαραθέσεις

10:01ΠΑΙΔΕΙΑ

Οριστικό: Πού δεν θα γίνουν παρελάσεις σήμερα στην Αττική λόγω κακοκαιρίας

08:00ΑΠΟΨΕΙΣ

Πρέπει επιτέλους να μάθουμε πως τα προηγμένα οπλικά συστήματα δεν είναι μόνο για παρελάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ