Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Snapshot Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων εκδόθηκε για βροχές, καταιγίδες και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις στην ανατολική Ελλάδα.

Κόκκινη προειδοποίηση ισχύει για τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται ειδικά στις περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας, Λάρισας, Σποράδων και Εύβοιας έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου 2026.

Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Στερεά Ελλάδα, με φαινόμενα που θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα. Snapshot powered by AI

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα (26-10-2026) με αριθμό 8/2026 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, καθώς βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Τα πιο έντονα φαινόμενα, για τα οποία έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση, προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Ειδικότερα, για σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στη Θεσσαλία, και συγκεκριμένα στις περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας και Λάρισας, καθώς και στις Σποράδες και την Εύβοια, έως αργά τη νύχτα, με κόκκινη προειδοποίηση. Κόκκινη προειδοποίηση ισχύει και για τα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ, όπου έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση, ενώ στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Φωκίδας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας, οι βροχές και οι καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα, επίσης με πορτοκαλί προειδοποίηση.

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