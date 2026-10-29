Καιρός: Η πρόγνωση τoυ ECMWF για τον Δεκέμβριο και την Ελλάδα - Έκπληξη με τις θερμοκρασίες

Η πρώτη τάση για τον τελευταίο μήνα του 2026

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Η πρόγνωση τoυ ECMWF για τον Δεκέμβριο και την Ελλάδα - Έκπληξη με τις θερμοκρασίες
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  • Το φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται να επιφέρει ήπιες θερμοκρασίες πάνω από τον μέσο όρο στην Ευρώπη και την Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2026.
  • Οι θερμοκρασίες στην Ελλάδα προβλέπεται να είναι 1°C έως 3°C υψηλότερες από τους μέσους όρους της τελευταίας τριακονταετίας.
  • Υπάρχει πιθανότητα διέλευσης αρκετών ατμοσφαιρικών διαταραχών από τον Ατλαντικό, που θα φέρουν αυξημένες βροχοπτώσεις και έντονες χιονοπτώσεις στα βουνά.
  • Οι βροχοπτώσεις στην Ελλάδα αναμένονται κοντά στα κανονικά επίπεδα, με ελαφρώς αυξημένη τάση στα δυτικά τμήματα.
  • Παρά το γενικά θερμό και υγρό μοτίβο, δεν αποκλείονται σύντομα τοπικά επεισόδια έντονου ψύχους ή ψυχρές εισβολές.
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Οι εποχικές τάσεις από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κλίματος για τον ερχόμενο Δεκέμβριο έχουν φτάσει. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το κλιματικό σύστημα διανύει μια δυναμική φάση λόγω της θέρμανσης των επιφανειακών υδάτων του ισημερινού Ειρηνικού Ωκεανού: το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως Ελ Νίνιο (El Niño) (θα συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο σημαντικών γεγονότων στη σύγχρονη ιστορική σειρά). Αν και η γένεση αυτού του φαινομένου συμβαίνει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, οι έμμεσες επιπτώσεις του είναι ικανές να επηρεάσουν το ευρωπαϊκό αλλά και το ελληνικό κλιματικό πλαίσιο ήδη από την αρχή του χειμώνα 2026-2027.

Οι τελευταίες ενημερώσεις περιγράφουν ένα ξεκίνημα του Δεκεμβρίου που χαρακτηρίζεται από σταθερά υψηλότερες από τις κανονικές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου. Αυτό το μοτίβο συνάδει με τις επιπτώσεις που σχετίζονται με φάσεις έντονου Ελ Νίνιο, οι οποίες ιστορικά τείνουν να ευνοούν ηπιότερες από το κανονικό θερμοκρασίες σε διάφορες περιοχές του Βόρειου Ημισφαιρίου.

Οι προγνωστικοί χάρτες για την αρχή του μήνα αναδεικνύουν μια σαφή θετική απόκλιση που επηρεάζει σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη.

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Αυτό το σήμα είναι ιδιαίτερα έντονο στη λεκάνη της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπου οι εκτιμώμενες θερμοκρασιακές αποκλίσεις αναμένεται να είναι υψηλότερες από το κανονικό. Ειδικότερα για τον ελληνικό χώρο, με βάση τον σχετικό χάρτη θερμοκρασιακών αποκλίσεων, εκτιμάται θετική απόκλιση μεταξύ +1°C και +3°C σε σύγκριση με τους κλιματικούς μέσους όρους της τελευταίας τριακονταετίας, υποδηλώνοντας ένα ιδιαίτερα ήπιο ξεκίνημα του χειμώνα.

Ενώ οι θερμοκρασίες κινούνται σαφώς πάνω από τον μέσο όρο, τα μοτίβα των βροχοπτώσεων υποδηλώνουν ένα πιο δυναμικό σενάριο. Με βάση τις διαμορφώσεις που θα μπορούσαν να εμφανιστούν από τα τέλη Νοεμβρίου, δεν μπορεί να αποκλειστεί η διέλευση αρκετών διαταραχών από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Τα μοντέλα υποδεικνύουν έναν δίαυλο υγρών ρευμάτων από τα δυτικά προς τα ανατολικά, όπως υπογραμμίζεται από περιοχές με βροχοπτώσεις πάνω από τον μέσο όρο για το πρώτο μισό του Δεκεμβρίου.

Αυτό το μοτίβο ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε έντονες χιονοπτώσεις στα βουνά (κυρίως σε μεσαία και μεγάλα υψόμετρα) και πιο συχνές βροχοπτώσεις στις παρακτίες και πεδινές περιοχές. Οι πιο άφθονες βροχοπτώσεις αναμένονται κατά μήκος του αλπικού τόξου και των ακτών της Τυρρηνικής Θάλασσας, ενώ όσον αφορά την Ελλάδα, ο χάρτης υετού δείχνει ότι οι βροχοπτώσεις θα κυμανθούν κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μια ελαφρώς αυξημένη τάση στα δυτικά (Ιόνιο και δυτική ηπειρωτική χώρα) λόγω των δυτικών ρευμάτων.

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Οι προγνώσεις για την αρχή του χειμώνα 2026-2027 διαγράφουν ένα συνολικό μοτίβο που χαρακτηρίζεται από θερμότερο από το κανονικό κλίμα και έντονη ζωντάνια του Ατλαντικού.

Αυτές οι αναλύσεις προσφέρουν μια γενική εικόνα για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η αρχή της σεζόν σε μεγάλη κλίμακα. Ωστόσο, καθώς πρόκειται για μακρο-τάσεις, δεν αποκλείουν την πιθανότητα σύντομων τοπικών επεισοδίων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, που χαρακτηρίζονται από πιθανές περιόδους έντονου ψύχους ή ταχείες ψυχρές εισβολές τυπικές της εποχής.

*Με πληροφορίες από το ilmeteo.it

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