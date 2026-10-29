Super El Niño: Αποκαλυπτικός χάρτης δείχνει πού θα πεθάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι από καταστροφές

Snapshot Το φαινόμενο Super Ελ Νίνιο αναμένεται να προκαλέσει έως και 370.000 επιπλέον θανάτους από ακραία ζέστη τους επόμενους έξι μήνες, με τη Νιγηρία, την Ινδία και τη Βραζιλία να πλήττονται περισσότερο.

Από τον Ιούνιο έχουν καταγραφεί ήδη περίπου 484.500 θάνατοι παγκοσμίως λόγω της ζέστης που συνδέεται με το Ελ Νίνιο, με την Ινδία να έχει πάνω από 100.000 θανάτους.

Η κλιματική αλλαγή εντείνει το φαινόμενο, αυξάνοντας την ένταση και τις επιπτώσεις του Ελ Νίνιο, προκαλώντας σοβαρές ξηρασίες, πλημμύρες και αυξημένες θερμοκρασίες παγκοσμίως.

Το νέο εργαλείο παρακολούθησης επιτρέπει την πρόβλεψη θανάτων από ζέστη έως και έξι μήνες μπροστά, βοηθώντας στην καλύτερη στόχευση παρεμβάσεων και παροχή υποστήριξης στις πιο ευάλωτες περιοχές.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να αντιμετωπίσει σοβαρές καιρικές αναταράξεις τον χειμώνα, όπως ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, λόγω της επίδρασης του Ελ Νίνιο. Snapshot powered by AI

Ένας δυσοίωνος χάρτης αποκαλύπτει ποιες περιοχές του πλανήτη κινδυνεύουν περισσότερο από τους θανάτους που θα προκαλέσει η ακραία ζέστη του Super El Niño, καθώς το φαινόμενο ενισχύεται στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το εργαλείο, με την ονομασία «Παρακολούθηση θνησιμότητας από τη ζέστη του Ελ Νίνιο», εκτιμά ότι άλλες 370.000 ζωές ενδέχεται να κινδυνεύσουν μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Η Νιγηρία, η Ινδία και η Βραζιλία αναμένεται να δεχθούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς έως τον Μάρτιο εκτιμάται ότι θα καταγράψουν περισσότερους από τους μισούς;

Στην πραγματικότητα, περισσότερους από το ένα τρίτο των προβλεπόμενων θανάτων λόγω καύσωνα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) προειδοποίησε ότι το Super El Niño, το οποίο χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες των υδάτων στον ισημερινό του Ειρηνικού Ωκεανού, εξελίσσεται σε φαινόμενο «πρωτοφανούς έντασης».

Ένα ιδιαίτερα ισχυρό επεισόδιο μπορεί να διαταράξει τα συνήθη πρότυπα θερμοκρασίας και βροχοπτώσεων σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ξηρασία σε ορισμένες περιοχές, έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες σε άλλες, καθώς και αυξημένες θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος του κόσμου.

Το νέο εργαλείο παρουσιάζει μηνιαία στοιχεία για τους προβλεπόμενους θανάτους έως και έξι μήνες μπροστά, καθώς και τον αριθμό των θανάτων που συνδέονται με τη ζέστη από τότε που ξεκίνησε το Super El Niño, τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, έως και 484.500 άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του καιρικού φαινομένου, το οποίο ενισχύεται από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους θανάτους έχουν καταγραφεί στην Ινδία, όπου εκτιμάται ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της ακραίας ζέστης.

Το μοντέλο δείχνει επίσης ότι από τον Ιούνιο έχουν καταγραφεί επιπλέον 85.400 θάνατοι στην Κίνα, 38.500 στο Σουδάν και περισσότεροι από 20.000 στην Ινδονησία.

Στην Ευρώπη, το εργαλείο υπολογίζει ότι έχουν σημειωθεί επιπλέον 7.200 θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη στην Ιταλία, 4.800 στη Γαλλία, 2.500 στη Γερμανία και 2.300 στην Ισπανία.

Τους επόμενους μήνες, έως τον Μάρτιο, όταν το Ελ Νίνιο αναμένεται να αρχίσει να εξασθενεί, οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσουν να εντοπίζονται στην Αφρική, την Ινδία και σε περιοχές της Νότιας Αμερικής.

Παρότι μεγάλο μέρος των ΗΠΑ αναμένεται να αποφύγει τις χειρότερες επιπτώσεις, μόνο στην Καλιφόρνια ενδέχεται να καταγραφούν επιπλέον 2.000 θάνατοι που συνδέονται με την ακραία ζέστη.

Αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, η Βαρκελώνη, η Σεβίλλη και η Μάλαγα, προβλέπεται επίσης να καταγράψουν νέους θανάτους τους επόμενους μήνες, καθώς οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές.

Οι επιστήμονες εκτιμούν πλέον ότι το Super El Niño θα συμβάλει σε 857.400 επιπλέον θανάτους που σχετίζονται με την ακραία ζέστη από τον Ιούνιο του 2026 έως τον Μάρτιο του 2027.

Ο αριθμός αυτός είναι κατά περισσότερους από 350.000 θανάτους υψηλότερος από την αρχική εκτίμηση των ερευνητών, η οποία είχε δημοσιευθεί μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, η αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος ήταν σημαντικά θερμότεροι από ό,τι είχε προβλεφθεί, με αποτέλεσμα οι θάνατοι που συνδέονται με τη ζέστη να ξεπεράσουν τις αρχικές εκτιμήσεις.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μένει ανεπηρέαστο, καθώς, σύμφωνα με τον χάρτη, περίπου 820 θάνατοι έχουν ήδη αποδοθεί στη ζέστη που συνδέεται με το Super El Niño κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού.

Ο καθηγητής Μάικλ Γκρίνστοουν, από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, είναι συνιδρυτής του Climate Impact Lab, της ερευνητικής ομάδας που ανέπτυξε το εργαλείο.

«Η έρευνά μας αξιοποιεί νέες δυνατότητες πρόβλεψης για να απαντήσει σε ένα από τα πιο επείγοντα ερωτήματα που αντιμετωπίζουμε: σε ποιες περιοχές η ακραία ζέστη είναι πιθανότερο να κοστίσει ανθρώπινες ζωές;» δήλωσε.

«Η δυνατότητα να προβλέπουμε τις θανατηφόρες επιπτώσεις της ακραίας ζέστης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου. Μας επιτρέπει να εντοπίζουμε πού αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τους μεγαλύτερους κινδύνους και να δίνουμε στους αρμόδιους τη δυνατότητα να δράσουν πριν χαθούν ζωές. Το εργαλείο παρέχει αυτές τις πληροφορίες για το Super El Niño που βιώνουμε σήμερα».

Οι ερευνητές υπογράμμισαν ότι το εργαλείο προσφέρει μια λεπτομερή εικόνα των περιοχών όπου η απειλή είναι σοβαρότερη, βοηθώντας τις κυβερνήσεις και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να κατευθύνουν τους διαθέσιμους πόρους και τις σωτήριες παρεμβάσεις εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο.

«Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν αποδεδειγμένα αποτελεσματικές παρεμβάσεις, όπως συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης που επιτρέπουν την ενίσχυση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και την παροχή νερού και τη δημιουργία κλιματιζόμενων χώρων όπου οι πολίτες μπορούν να προστατευθούν από τη ζέστη», ανέφεραν.

Χθες, ειδικοί προειδοποίησαν ότι η Βρετανία ενδέχεται να αντιμετωπίσει έναν χειμώνα με σοβαρές καιρικές αναταράξεις, οι οποίες θα ενισχυθούν από το Super El Niño.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι, μετά από ένα καλοκαίρι παρατεταμένης ζέστης, το καιρικό φαινόμενο απειλεί πλέον να φέρει ισχυρούς ανέμους, καταρρακτώδεις βροχές και ακόμη και χιόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο τους επόμενους μήνες.

Όπως εξήγησαν, οι πρόσφατες κακοκαιρίες συνάδουν σε γενικές γραμμές με τις συνθήκες που αναμένονται κατά τη διάρκεια ενός ισχυρού επεισοδίου Super El Niño.

Ωστόσο, καθώς το φαινόμενο εξελίσσεται σε ένα από τα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές ανατροπές στις καιρικές συνθήκες της Βρετανίας.

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