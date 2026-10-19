Το «Σούπερ Ελ Νίνιο» προκαλεί δραματική αλλαγή χρώματος στον Ειρηνικό

Snapshot Δορυφορικές εικόνες της NASA αποκαλύπτουν δραματική αλλαγή στο χρώμα του νερού στον ισημερινό Ειρηνικό, από πράσινο σε γαλάζιο, λόγω του «Σούπερ Ελ Νίνιο».

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο προκαλεί συσσώρευση θερμού νερού στον τροπικό Ειρηνικό, μειώνοντας την ανάδυση θρεπτικών υδάτων και τον πληθυσμό του φυτοπλαγκτού.

Η μείωση του φυτοπλαγκτού αλλάζει τις αποχρώσεις του νερού, καθώς αυτοί οι μικροοργανισμοί είναι υπεύθυνοι για το πράσινο χρώμα.

Ο κύκλος ENSO, που περιλαμβάνει το φαινόμενο Ελ Νίνιο, επηρεάζει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες και καιρικές συνθήκες, με πιθανές καταστροφικές επιπτώσεις το 2027.

Επιστήμονες προειδοποιούν για την έναρξη ενός σημαντικού κύκλου Ελ Νίνιο, ο οποίος μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη θαλάσσια ζωή. Snapshot powered by AI

Το «Super El Niño» προκαλεί δραματική αλλαγή χρώματος στον Ειρηνικό καθώς οι θερμοκρασίες που σπάνε κάθε ρεκόρ απειλούν τη θαλάσσια ζωή.

Αυτό αναφέρει η New York Post, σημειώνοτας ότι πρόκειται για ένα πραγματικά εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο.

Στον απόηχο της ανάπτυξης ενός «μεταλλαγμένου» δεύτερου βραχίονα, το φετινό μετεωρολογικό σύστημα «Σούπερ Ελ Νίνιο» φαίνεται επίσης να αλλάζει την όψη του Ειρηνικού Ωκεανού.

Τι δείχνουν δορυφορικές εικόνες

Δορυφορικές εικόνες από τη NASA δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, το χρώμα του νερού γύρω από την ισημερινή ζώνη του Ειρηνικού έχει αλλάξει δραματικά από καταπράσινο σε γαλάζιο.

Πού οφείλεται το φαινόμενο

Αυτή η αλλαγή αποτελεί μια προβλέψιμη και άμεση συνέπεια των συνθηκών του Ελ Νίνιο, οι οποίες αναπτύσσονται όταν οι εξασθενημένοι αληγείς άνεμοι επιτρέπουν τη συσσώρευση ασυνήθιστα θερμού νερού στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό.

Οι αληγείς άνεμοι είναι σταθεροί και συνεχείς πλανητικοί άνεμοι που πνέουν στην τροπική ζώνη της Γης, ανάμεσα στις υποτροπικές ζώνες υψηλής πίεσης και τη ζώνη χαμηλής πίεσης του Ισημερινού

«Μερικοί άνθρωποι θεωρούν ότι το νερό είναι απλώς μπλε, αλλά είναι εκπληκτικό το πλήθος των χρωμάτων που μπορεί να πάρει ο ωκεανός», δήλωσε ο Μάθιου Κέρλι, επικεφαλής ερευνητής της ομάδας του δορυφόρου PACE στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Γκόνταρντ της NASA. Σύμφωνα με τον Κέρλι, μεγάλο μέρος αυτής της ποικιλίας προέρχεται από το φυτοπλαγκτόν, μικροσκοπικούς οργανισμούς που αποτελούν τη βάση της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας και χρωματίζουν το νερό σε αποχρώσεις του τυρκουάζ, του καφέ και του πράσινου. Αυτό το φυτοπλαγκτόν εξαρτάται από δροσερά, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά νερά για να αναπτυχθεί.

Ωστόσο, το φαινόμενο Ελ Νίνιο καταστέλλει την ανάδυση αυτών των νερών που είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Στερούμενοι βασικών θρεπτικών συστατικών, οι πληθυσμοί του φυτοπλαγκτού μειώνονται απότομα, παίρνοντας μαζί τους και τις αντίστοιχες αποχρώσεις τους.

Σε μια παράλληλη σύγκριση, οι δορυφορικές εικόνες του 2025 δείχνουν την περιοχή να πλημμυρίζει από πράσινο, ενώ τα πιο πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι η περιοχή γύρω από τον ισημερινό έχει αποκτήσει ένα ομοιόμορφο μπλε χρώμα. Το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» αποτελεί μέρος ενός φυσικού κλιματικού φαινομένου γνωστού ως «Ελ Νίνιο–Νότια Ταλάντωση» (ENSO).

Εναλλάσσοντας περίπου κάθε δύο έως επτά χρόνια, ο κύκλος αυτός εναλλάσσεται μεταξύ μιας θερμότερης περιόδου «Ελ Νίνιο» και μιας ψυχρότερης φάσης «Λα Νίνια». Κατά τη διάρκεια ενός φαινομένου «Ελ Νίνιο», ασυνήθιστα θερμά νερά συσσωρεύονται στον ισημερινό Ειρηνικό, ανοικτά των ακτών της Νότιας Αμερικής, αυξάνοντας τις παγκόσμιες θερμοκρασίες και διαταράσσοντας τις καιρικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο.

Οι επιστήμονες έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου ότι εισερχόμαστε στα αρχικά στάδια ενός σημαντικού κύκλου Ελ Νίνιο, ο οποίος θα μπορούσε να έχει καταστροφικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 2027.

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