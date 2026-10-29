Κακοκαιρία: Σε Εύβοια, Μαγνησία και Αττική τα μεγαλύτερα ύψη βροχής τις τελευταίες 5 ημέρες

Τα αθροιστικά ύψη υετού των βροχοπτώσεων των τελευταίων – Περισσότερα από 400 χιλιοστά στη Σέττα Ευβοίας

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Κακοκαιρία: Σε Εύβοια, Μαγνησία και Αττική τα μεγαλύτερα ύψη βροχής τις τελευταίες 5 ημέρες
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τις τελευταίες 5 ημέρες καταγράφηκαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής στην Εύβοια, τη Μαγνησία και την Αττική, με τη Σέττα Ευβοίας να φτάνει τα 408 χιλιοστά, σχεδόν τετραπλάσιο από τον μέσο όρο Οκτωβρίου.
  • Το μέσο μηνιαίο ύψος βροχής στον σταθμό της Σέττας υπολογίζεται από το 2012 και τα φετινά ύψη είναι εξαιρετικά υψηλά σε σχέση με αυτό.
  • Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, με σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή.
  • Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 5 μποφόρ, ενώ το Ιόνιο θα έχει μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ανέμων 2 έως 4 μποφόρ.
  • Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι και τις βραδινές ώρες αντίστοιχα, με θερμοκρασίες 14-21°C και 12-19°C αντίστοιχα.
Snapshot powered by AI

Πολύ μεγάλα ύψη υετού απέδωσαν κατά τόπους οι βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στη χώρα από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 έως σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 στις 11:40. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, oι περιοχές που δέχτηκαν τα μεγαλύτερα ύψη υετού ήταν η Εύβοια, η Μαγνησία και η Αττική.

Το μεγαλύτερο ύψος υετού καταγράφηκε στον σταθμό της Σέττας Ευβοίας και ήταν ίσο με 408 χιλιοστά, ποσό που όπως επισημαίνει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, είναι σχεδόν τετραπλάσιο από την μέση τιμή για τον μήνα Οκτώβριο (113 χιλιοστά). Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέσο μηνιαίο ύψος υετού υπολογίστηκε από τα δεδομένα βροχόπτωσης του σταθμού από την αρχή λειτουργίας του (2012).

Ακολουθεί χάρτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr με την κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη.

meteogrnoarain-5d20261029-1145.jpg

Ο καιρός την Παρασκευή

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 αναμένονται κατά τόπους φαινόμενα.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα με τους ανέμους να πνέουν έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο.

Αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις με βροχές κατά τόπους, τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στις νησιωτικές και θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι κι έπειτα στα ηπειρωτικά πλην Θράκης, στο Ιόνιο, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία, στη Θράκη και στη Θεσσαλία από 8 έως 19, στην Ήπειρο από 6 έως 20, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 9 έως 20, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 19, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 14 έως 20, και στην Κρήτη από 15 έως 21 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι κι έπειτα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν από τις πρώτες βραδινές ώρες κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:23ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα στο Κερατσίνι - Νεκρός 29χρονος δικυκλιστής

18:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Δεν στοιχειοθετείται απάτη» υποστηρίζει στην απολογία του ο «Mr Χωριάτικο» 

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Κριστίν Λαγκάρντ: Με τσιρότα στο πρόσωπο ανακοίνωσε την παραίτησή της από την ΕΚΤ – Η αποκάλυψη για την υγεία της

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Ηρακλειώτισσα Μαρία Trumpf-Λυριντζάκη

18:03ΕΛΛΑΔΑ

«Με χτύπησε με το αυτοκίνητο και πέρασε ξανά πάνω από τα πόδια μου» – Η μαρτυρία γυναίκας που δέχθηκε επίθεση από τον δολοφόνο της Σούζαν Ίτον

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού από αύριο - Πότε έρχονται έντονα φαινόμενα και σε ποιες περιοχές

18:00ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: 6 νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης - 182 εισαγωγές COVID-19 και ένας θάνατος την τελευταία εβδομάδα

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Υδροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση σε… αυτοκινητόδρομο στη Νεβάδα

17:47ΕΥ ΖΗΝ

Το πιο ταπεινό λαχανικό κατάψυξης που προσφέρει πρωτεΐνη και φυτικές ίνες

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σάλος με τις «πινακίδες αυτοκινήτων της Μελόνι» - Το νέο μέτρο που προκαλεί αντιδράσεις

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στην Πάτρα: Κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ έκαναν φτερά

17:31ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Έρχεται νέα κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας – Πότε και πού θα «χτυπήσει»

17:19ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Σε Εύβοια, Μαγνησία και Αττική τα μεγαλύτερα ύψη βροχής τις τελευταίες 5 ημέρες

17:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

GENICA: Η παράσταση που μάγεψε το κοινό της Νέας Υόρκης επιστρέφει στην Αθήνα

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Είμαστε κουρασμένοι, σοκαρισμένοι, τραυματισμένοι από την εμπειρία» - Συγκλονίζει 21χρονος Έλληνας που επέβαινε στο μοιραίο τρένο

16:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Γκράβα: Το άνοιγμα των σχολικών μονάδων τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου πρότεινε ο Δούκας

16:53ANNOUNCEMENTS

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πρωτοπορεί με το επιτυχημένο πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες για ζώα συντροφιάς»

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Οι «καμινάδες των νεραϊδών»: Η ιστορία πίσω από τους μυστηριώδεις πέτρινους πύργους της Καππαδοκίας

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέο χάος στη Βουλή της Αλβανίας: Βουλευτές άναψαν καπνογόνα και διέκοψαν συνεδρίαση - Δείτε βίντεο

16:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Το απόγευμα η απολογία του «Mr Χωριάτικο» – Τρεις προφυλακίσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες για 10 ημέρες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

17:31ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Έρχεται νέα κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας – Πότε και πού θα «χτυπήσει»

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλούνται γνωστές πουτίγκες πρωτεΐνης αφού βρέθηκαν θραύσματα γυαλιού - Η απάντηση της εταιρείας

13:47ΕΘΝΙΚΑ

«Ήταν το όνειρό μου να γίνω πιλότος, έχει πολλές απαιτήσεις και ώρες δουλειάς»: Ο πιλότος της ομάδας ΖΕΥΣ, Χρήστος-Πάρις Χαρίτος μιλά στο Newsbomb

08:54ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Αποκαλυπτικός χάρτης δείχνει πού θα πεθάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι από καταστροφές

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού από αύριο - Πότε έρχονται έντονα φαινόμενα και σε ποιες περιοχές

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Απόλυτο θρίλερ στο Μονακό: Το μέλος της βασιλικής οικογένειας έπεσε από 12 μέτρα - Συνελήφθη Ουκρανός, το σκάνδαλο των κρυπτονομισμάτων

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Είμαστε κουρασμένοι, σοκαρισμένοι, τραυματισμένοι από την εμπειρία» - Συγκλονίζει 21χρονος Έλληνας που επέβαινε στο μοιραίο τρένο

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Καππαδοκία: Κατέρρευσε η «Καμινάδα της Νεράιδας» - Δύο νεκροί

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση τoυ ECMWF για τον Δεκέμβριο και την Ελλάδα - Έκπληξη με τις θερμοκρασίες

16:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης κατήγγειλε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το τουρκολιβυκό μνημόνιο - «Είναι παράνομο»

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 13,4 μονάδων για ΝΔ, μάχη ΕΛΑΣ με ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση και Βουλή 10 κομμάτων

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαίνιση Κατοικίας: Άνοιξε η πλατφόρμα για επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Πότε λήγουν οι αιτήσεις

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «δείχνει» 71% αναστροφή του πολικού στρόβιλου - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

11:23WHAT THE FACT

Γυναίκα πέθανε αφού το ChatGPT τη συμβούλεψε να αλλάξει τη δόση του φαρμάκου της

14:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Παίρνουν τηλέφωνο διαιτητές και τους λένε “ο Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες, η κανονικότητα θα συνεχιστεί»: Αδιανόητη καταγγελία για το Basket Gate

16:11ΚΟΣΜΟΣ

«Ξαφνικά, ο χρόνος σταμάτησε»: Τρεις Έλληνες που επέβαιναν σε ένα από τα τρένα που συγκρούστηκαν στην Ισπανία διηγούνται όσα έζησαν

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Άνω κάτω το αμερικανικό Πεντάγωνο: «Καρατομήθηκε» αντιστράτηγος που ήταν υπεύθυνος για τον στρατηγικό σχεδιασμό

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Τι είπε ο Δένδιας στον πρώην πρεσβευτή της Γερμανίας που έγινε υφυπουργός Άμυνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ