Κακοκαιρία: Σε Εύβοια, Μαγνησία και Αττική τα μεγαλύτερα ύψη βροχής τις τελευταίες 5 ημέρες

Snapshot Τις τελευταίες 5 ημέρες καταγράφηκαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής στην Εύβοια, τη Μαγνησία και την Αττική, με τη Σέττα Ευβοίας να φτάνει τα 408 χιλιοστά, σχεδόν τετραπλάσιο από τον μέσο όρο Οκτωβρίου.

Το μέσο μηνιαίο ύψος βροχής στον σταθμό της Σέττας υπολογίζεται από το 2012 και τα φετινά ύψη είναι εξαιρετικά υψηλά σε σχέση με αυτό.

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, με σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 5 μποφόρ, ενώ το Ιόνιο θα έχει μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ανέμων 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι και τις βραδινές ώρες αντίστοιχα, με θερμοκρασίες 14-21°C και 12-19°C αντίστοιχα. Snapshot powered by AI

Πολύ μεγάλα ύψη υετού απέδωσαν κατά τόπους οι βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στη χώρα από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 έως σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 στις 11:40. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, oι περιοχές που δέχτηκαν τα μεγαλύτερα ύψη υετού ήταν η Εύβοια, η Μαγνησία και η Αττική.

Το μεγαλύτερο ύψος υετού καταγράφηκε στον σταθμό της Σέττας Ευβοίας και ήταν ίσο με 408 χιλιοστά, ποσό που όπως επισημαίνει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, είναι σχεδόν τετραπλάσιο από την μέση τιμή για τον μήνα Οκτώβριο (113 χιλιοστά). Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέσο μηνιαίο ύψος υετού υπολογίστηκε από τα δεδομένα βροχόπτωσης του σταθμού από την αρχή λειτουργίας του (2012).

Ακολουθεί χάρτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr με την κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη.

Ο καιρός την Παρασκευή

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 αναμένονται κατά τόπους φαινόμενα.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα με τους ανέμους να πνέουν έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο.

Αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις με βροχές κατά τόπους, τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στις νησιωτικές και θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι κι έπειτα στα ηπειρωτικά πλην Θράκης, στο Ιόνιο, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία, στη Θράκη και στη Θεσσαλία από 8 έως 19, στην Ήπειρο από 6 έως 20, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 9 έως 20, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 19, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 14 έως 20, και στην Κρήτη από 15 έως 21 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι κι έπειτα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν από τις πρώτες βραδινές ώρες κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

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